رياضة

متعب يكشف كواليس انهيار بركات بعد خماسية صن داونز

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ ص
محمد بركات
محمد بركات
كشف عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، أنه شاهد محمد بركات، نجم النادي الأحمر السابق في حالة لم يراه عليها من قبل، عقب خسارة الفريق في شهر أبريل الماضي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بنتيجة 5-0 في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال متعب، خلال تصريحاته مساء السبت، عبر قناة «الأهلي»، إن بركات قام بالاتصال به عقب المباراة وهو في حالة نفسية سيئة للغاية، حتى أنه شعر بالقلق الشديد عليه من أن تتعرض صحته للخطر، نظرا لحزنه بسبب الخسارة الكبيرة.
وأوضح القناص: «بركات معندوش حاجة اسمها تهريج في الشغل، وطلب مني حينها إحضار جميع لاعبي الأهلي المعتزلين والحضور إليه سريعا». من جانبه يرى عماد متعب، أن الهزيمة الثقيلة أمام صن داونز، تتكفل بانهيار أي فريق، لكن شخصية اللاعبين ومجلس الإدارة ساهمت في العودة سريعا وتدارك الموقف. وأكد المهاجم
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ساديو ماني أبرز نجومه.. تعرف على منافس الزمالك

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي، بسداسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الجيش برج العرب، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان الفارس الأبيض قد نجح في الفوز بمباراة الذهاب بسبعة أهداف نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ32 بنتيجة ( 13- 0 )، ومن المقرر أن يلتقى جينيراسيون فوت السنغالي، وذلك بعد فوز الأخير على فريق أوليزر بطل ليبيريا بنتيجة 3- 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
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ماتيب: أتمنى أن يكون هدفي في آرسنال مجرد بداية

سعادة كبيرة يشعر بها جويل ماتيب، مدافع ليفربول، بعد الهدف الذي سجله في شباك آرسنال، خلال مواجهة الفريقين، التي أقيمت يوم السبت، حيث قال اللاعب: «أتمنى أن يكون هذا الهدف بداية لمزيد من الأهداف مع الفريق». وحقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره آرسنال، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، جوان ماتيب سجل هدف التقدم للريدز، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني والثالث، وأحرز توريرا هدف تقليص الفارق للجانرز.
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نجم يوفنتوس: الفوز على بارما؟ مازلنا بحاجة للتطور

أكد أليكس ساندرو، لاعب يوفنتوس، أن فريقه بحاجة لمزيد من التطور في المرحلة القادمة، على المستويين الفني والبدني، مؤكدًا أن الفوز الذي حققه البيانكونيري على بارما يضعه على الطريق الصحيح. وافتتح فريق يوفنتوس مبارياته في مسابقة الدوري الإيطالي موسم 2019- 2020 بالفوز على نظيره فريق بارما، بهدف دون رد، وذلك فى المباراة التى أقيمت على ملعب إنيو تارديني، وسجل لصالح السيدة العجوز جورجيو كيليني مدافع البيناكونيرى. ويعد هذا الفوز العاشر للتوالى على فريق بارما.
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الجبلاية تحدد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت مواعيد المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر 2018- 2019، وكشف نظام قرعة الموسم الجديد من البطولة، وكذلك مسابقة الدوري الممتاز، وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الجبلاية خلال المؤتمر الصحفي: "الأندية المشاركة في بطولة إفريقية أو عربية رفضت إقامة مباريات بالدوري خلال فترة قصيرة بين مباراتين غير محليتين، فمثلا لو خاض فريق مباراتين إفريقيتين خلال أسبوع أو 8 أيام لن يلعب مباراة في الدوري خلال هذه الفترة، لكن لو الفارق بين مباراتي إفريقيا أسبوعان سيلعب هذا الفريق مباراتين في الدوري".
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اجتماع الجبلاية بالأندية..«عودة الجماهير وكرة موحدة»

كشف علاء مقلد، مدير عام نادي الزمالك، عن اقتراحات الأندية للموسم الجديد، في اجتماع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، لإنهاء التحضيرات الخاصة للموسم الجديد والارتباطات الدولية التي قد تعترض المسابقة. قال علاء مقلد في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، اليوم: "كان هناك مقترح من الأندية أن تلعب مباراة محلية بين المباريات الإفريقية ولكن أكدنا أن هذا الوضع أيضًا سيكون صعبا للغاية". تابع: "الأندية طلبت بأن يحصل الاتحاد على الموافقات الأمنية للملاعب في الموسم الجديد، ولا تكون الأندية ملزمة بالحصول على الموافقات".
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بعد فوز الأهلي باللقب.. الزمالك يتحدث عن فشل الدوري

قال أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، إن الموسم المنصرم من الدوري المصري الممتاز (2018-2019) افتقد معايير العدل والنزاهة وتكافؤ الفرص، وأوضح أمير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «الزمالك اليوم»، المذاع على قناة «المحور»، فجر اليوم الخميس: «لا توجد مسابقة في العالم تستمر سنة، ولن نجد ناديا تتأجل له 13 مباراة في الدور الأول، لذا قلت إن نادي بيراميدز ينافس القلعة البيضاء لأننا لعبنا 13 أو 14 مباراة، بينما لعب النادي الأهلي 3 مباريات فقط».
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ماذا قدم «قفشة» قبل انتقاله للنادي الأهلي؟

اخيرا أسدل الستار على مفاوضات النادي الأهلي مع محمد مجدي «قفشة»، لاعب بيراميدز، بعد إعلان التعاقد معه 5 سنوات، حيث أنهى الأهلي إجراءات ضم اللاعب، ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وتم إنهاء الصفقة التى بلغت قيمتها 20 مليون جنيه، وجاء التعاقد معه بمقابل مالي فقط بعدما رفض أكثر من لاعب في الأهلي الانتقال ضمن الصفقة، وفضلوا انتظار موقفهم من القيد في قائمة الأهلي المحلية. قفشة قدم مستويات جيدة في صفوف إنبي، وكان مثار اهتمام الأهلي والزمالك، قبل انتقاله لبيراميدز، لكن تجربته مع الأخير لم تشهد تألقه بعد ضم عبد الله السعيد وتألقه مع الفريق.
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