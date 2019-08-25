متعب يكشف كواليس انهيار بركات بعد خماسية صن داونز

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ ص

محمد بركات

كشف عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، أنه شاهد محمد بركات، نجم النادي الأحمر السابق في حالة لم يراه عليها من قبل، عقب خسارة الفريق في شهر أبريل الماضي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بنتيجة 5-0 في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال متعب، خلال تصريحاته مساء السبت، عبر قناة «الأهلي»، إن بركات قام بالاتصال به عقب المباراة وهو في حالة نفسية سيئة للغاية، حتى أنه شعر بالقلق الشديد عليه من أن تتعرض صحته للخطر، نظرا لحزنه بسبب الخسارة الكبيرة.

وأوضح القناص: «بركات معندوش حاجة اسمها تهريج في الشغل، وطلب مني حينها إحضار جميع لاعبي الأهلي المعتزلين والحضور إليه سريعا». من جانبه يرى عماد متعب، أن الهزيمة الثقيلة أمام صن داونز، تتكفل بانهيار أي فريق، لكن شخصية اللاعبين ومجلس الإدارة ساهمت في العودة سريعا وتدارك الموقف. وأكد المهاجم