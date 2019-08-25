جريمة

لمعاتبته لقص شعر نجله.. فلاح يقتل ابن عمته بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شهدت إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة، حيث تعدى فلاح على نجل عمته بسكين، ولذلك لمعاتبه المتهم بقيام المجني عليه بقص شعر نجله، وتم نقل الجثة لمستشفى مركز بدر العام. بدأت الواقعة بتلقى اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود تلقي بلاغ من العميد علاء أبو غزالة مأمور مركز شرطة بدر يفيد بوصول عامل زراعي إلى استقبال المستشفى العام مصاب بعدة طعنات، وتوفى عقب وصوله.
وعلى الفور انتقل المستشار رامى حيدر مدير نيابة كوم حمادة، والعقيد إيهاب المسارع، والرائد محمد معوض زايد رئيس مباحث مركز شرطة بدر لمكان الحادث بالمنطقة المشار إليها بدائرة المركز. وتبين أن المتهم "إبراهيم. ع. ع" ذهب إلى نجل عمته"خالد. ص. ا" لمعاتبته على قيامه بقص شعر نجله ردًا على قيام نجل المتهم بقص
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جثة (5)

سائق يمزق زوجته أمام أطفالهما الستة في المرج

"البنت راحت عند جدها" لم تدر ربة منزل أن تلك الكلمات التي جاءت على لسانها ستلقي بها نحو الهاوية جثة ممزقة غارقة في بركة من الدماء، إذ نشبت مشادة كلامية حادة بينها وزوجها لدى سؤاله عن ابنتهما، فأجابته رفيقة دربه بأنها توجهت لزيارة جدها بمحافظة الشرقية، فاستشاط رب الأسرة غضبا، وتطور النقاش إلى مشاجرة وتراشق بالأيدي حتى أسرع الزوج إلى المطبخ، واستل سكينا لينهال بالطعنات على "أم العيال" فأرداها قتيلة في الحال، ثم توجه إلى ديوان قسم شرطة المرج للاعتراف بجريمته.
قوات-الشرطة (2)

رحلة الداخلية للإيقاع بمروجي الكيف في 6 محافظات

ضربات أمنية ناجحة وجهتها أجهزة وزارة الداخلية لتجار المواد المخدرة خلال الساعات القليلة الماضية فى إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، القليوبية، سوهاج، المنيا) عقب تحريات مسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية من ضبط 14 متهما وبحوزتهم 2.2 كجم حشيش، 3.7 كجم فودو، 1.1 كجم هيروين، و15 جراما من مخدر الأفيون، و10 قطع سلاح ناري وأبيض.
الرقابة الإدارية (4)

رشوة واختلاس.. سقوط مسئولين في قبضة «الرقابة الإدارية»

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مسئولين فاسدين لخيانتهم الأمانة واختلاسهم من عُهَدِهم، وآخر صاحب شركة خاصة للتوريدات لعرضه رشوة، وذلك في إطار جهود الهيئة لملاحقة أرباب العُهد من خائني الأمانات ، ومن استحلوا الاستيلاء على المال العام. وألقت الهيئة القبض على كل من: مديري عموم ورئيسي الإنتاج لمطحني "الشروق" و"الهرم" التابعين لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ورئيس قطاع المطاحن السابق بالشركة، وأمين صومعة "العهد الجديد" المؤجرة لصالحها، لاختلاس الأخير 128 طنا من الأقماح بعهدته، وقيام الآخرين بتسهيل الاستيلاء عليها عن طريق اصطناعهم كارتات مزورة، أثبتوا من خلالها التوريد الوهمي لتلك الكميات من إحدى الصوامع إلى المطحنين المشار إليهما والتابعين للشركة والاستيلاء على قيمتها، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
قوات-الشرطة (3)

الأمن العام يحكم قبضته على 5 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة؛ لمواجهة جميع صور الخروج على القانون وتحقيق الانضباط، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (4 قطع سلاح نارى، 4 قضايا اتجار بالمخدرات، 4 قطع سلاح أبيض، 403 مخالفات مرافق، 33 قضية تموينية، 870 مخالفة مرورية، تنفيذ 1510 أحكام قضائية متنوعة) بمديرية أمن بنى سويف.
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قتل

كاميرات وكشف عذرية.. مفاجأت بجريمة الشرف في البحيرة

الأب موظف ترك أسرته في الصعيد، وتحديدا محافظة سوهاج، ليستقر مؤقتا في أقرب مكان لعمله بعد تعيينه في إحدى شركات البترول وانتهى به المطاف في عزبة سليمان يونس التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وقام بتربية أبنائه في المدارس الأزهرية، فابنه الأكبر «محمد» في كلية الشريعة والقانون، والآخر «أحمد» حاصل على دبلوم صناعي، و«فاطمة» طالبة في الصف الأول الثانوي، تطل منها براءة طفولية، طرق الحب باب الصغيرة وانصاعت لشاب أوهمها أنه يحبها لينهش براءتها وهي في غفلة سنها المبكرة، وقبل أن تستفيق من سكرات الحب الزائف كانت جثة غارقة في دمائها بجوار عشيقها القتيل.
طعن-بالسكين

قرار جديد في قضية «الدم والشرف» بالبحيرة

قرر المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور بإشراف المستشار علي عبدالباقي المحامي العام لنيابات وسط دمنهور حبس مدير عام وابنيه الاثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات وحجز والدة المجنى عليها على ذمة التحريات، لقيامهم بذبح ابنته وعشيقها. وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور يفيد بعثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور على جثة فتاة وشاب، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث دمنهور، وتبين العثور على جثة "محمد.م.ح"، "فاطمة.ا.م"، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة.
جثة

ربطوه بالسلاسل.. أخ يقتل شقيقه بمساعدة والده بالبحيرة

شهدت قرية عمارة التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حادثُا مأساويًا، عندما تجرد أب وابنه من الرحمة، وقيدوا الابن الآخر الذي يعالج من مرض نفسى، بالسلاسل وحجزة داخل المنزل بعد تعديه ورفع السكينة على شقيقته، فقاموا بتأديبه وتقييده داخل المنزل حتى فارق الحياة. وتمكن ضباط المباحث بمركز الشرطة من القبض على الأب وابنه، وتم نقل الجثة لمستشفى حوش عيسى العام، وانتداب فريق من النيابة العامة بمركز حوش عيسى لمعاينة مكان الحادث وجاري انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
انتشال غريق - أرشيفية

جثة عائمة على مياه ترعة في البحيرة تثير الذعر

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة البحيرة بقيادة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة من انتشال جثة ربة منزل عثر عليها الأهالى عائمة على سطح مياه ترعة ناصر التابعة لمركز أبو المطامير، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبو المطامير العام وانتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة وتم انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتحديد هويتها وتبين عدم وجود شبهة جنائية وأن سبب الوفاة أسفيكسيا الغرق، وتم التعرف على هوية الجثة ومكان سكنها وتم إبلاغ اسرتها، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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