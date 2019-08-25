لمعاتبته لقص شعر نجله.. فلاح يقتل ابن عمته بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ ص

صورة أرشيفية

شهدت إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة، حيث تعدى فلاح على نجل عمته بسكين، ولذلك لمعاتبه المتهم بقيام المجني عليه بقص شعر نجله، وتم نقل الجثة لمستشفى مركز بدر العام. بدأت الواقعة بتلقى اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود تلقي بلاغ من العميد علاء أبو غزالة مأمور مركز شرطة بدر يفيد بوصول عامل زراعي إلى استقبال المستشفى العام مصاب بعدة طعنات، وتوفى عقب وصوله.

وعلى الفور انتقل المستشار رامى حيدر مدير نيابة كوم حمادة، والعقيد إيهاب المسارع، والرائد محمد معوض زايد رئيس مباحث مركز شرطة بدر لمكان الحادث بالمنطقة المشار إليها بدائرة المركز. وتبين أن المتهم "إبراهيم. ع. ع" ذهب إلى نجل عمته"خالد. ص. ا" لمعاتبته على قيامه بقص شعر نجله ردًا على قيام نجل المتهم بقص