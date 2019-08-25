متعب عن محمد صلاح: متواضع وما فعله خيال

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ ص

عماد متعب

أكد عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي السابق، أن النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، يركز في عمله كثيرا، ومن الطبيعي أن يشعر بغضب بسبب بعض التجاوزات ضده، ونجاحه مع فريقه أكبر دليل على تركيزه والتزامه. وأضاف متعب، خلال تصريحاته مساء السبت، عبر قناة «الأهلي»: «عندما يكون لدينا لاعب عالمي وناجح يجب أن نحافظ عليه، فحصوله على لقب هداف الدوري الانجليزي لعامين متتاليين أمر خيالي وفي منتهى الصعوبة، محمد صلاح لديه ميزة أنه يحلم وهو مقتنع أنه قادر على تحقيق حلمه».

وواصل القناص تصريحاته: «أعتقد أن صلاح لديه فرصة من ذهب، للحصول على مزيد من البطولات والانجازات، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وعليه أن يستغلها جيدا». وتابع: «محمد صلاح مازال شخص متواضع، وكل هذه الأمور ساهمت في وصوله لما هو عليه، وأتوقع له أن سيصل لأكثر مما