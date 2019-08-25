رياضة

متعب عن محمد صلاح: متواضع وما فعله خيال

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ ص
عماد متعب
عماد متعب
أكد عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي السابق، أن النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، يركز في عمله كثيرا، ومن الطبيعي أن يشعر بغضب بسبب بعض التجاوزات ضده، ونجاحه مع فريقه أكبر دليل على تركيزه والتزامه. وأضاف متعب، خلال تصريحاته مساء السبت، عبر قناة «الأهلي»: «عندما يكون لدينا لاعب عالمي وناجح يجب أن نحافظ عليه، فحصوله على لقب هداف الدوري الانجليزي لعامين متتاليين أمر خيالي وفي منتهى الصعوبة، محمد صلاح لديه ميزة أنه يحلم وهو مقتنع أنه قادر على تحقيق حلمه».
وواصل القناص تصريحاته: «أعتقد أن صلاح لديه فرصة من ذهب، للحصول على مزيد من البطولات والانجازات، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وعليه أن يستغلها جيدا». وتابع: «محمد صلاح مازال شخص متواضع، وكل هذه الأمور ساهمت في وصوله لما هو عليه، وأتوقع له أن سيصل لأكثر مما
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مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

مرتضى منصور: غير راضي عن سداسية ديكاداها لهذا السبب

أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن عدم رضاه بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه في مباراة ديكاداها الصومالي، مساء السبت، معلقًا: «انطباعي وصل للاعبين، وميتشو خد حقه منهم في غرفة الملابس». واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي، بسداسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب الجيش برج العرب، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان الأبيض قد فاز بمباراة الذهاب بسبعة أهداف نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ32 بنتيجة ( 13- 0 )، ومن المقرر أن يواجه نظيره جينراسيون فوت السنغالي.
عماد-متعب (7)

متعب يكشف موقفه من منصب مدرب المهاجمين في الأهلي

علق عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، على امكانية قبوله منصب المدرب الخاص للمهاجمين بالنادي الأحمر، مؤكدًا أنه سيرحب بذلك بالطبع إذا عُرض الأمر عليه، وأنه لن يتاخر عن النادي في أي وقت يحتاجه فيه. وأضاف متعب، خلال تصريحاته مساء السبت، عبر قناة «الأهلي»، أنه سلبي أي طلب سيطلبه النادي منه في أي وقت، مشددًا أن الأهم هو أن يكون قادرا على تقديم إضافة حقيقية في المسؤولية التي سيكلف بها. وأكد، أن عودة الأهلي للفوز ببطولة الدوري الممتاز الأغلى في تاريخه بالموسم المنقضي، جاءت بعد عمل شاق ولم يكن الأمر سهلا على الإطلاق.
محمد بركات

متعب يكشف كواليس انهيار بركات بعد خماسية صن داونز

كشف عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، أنه شاهد محمد بركات، نجم النادي الأحمر السابق في حالة لم يراه عليها من قبل، عقب خسارة الفريق في شهر أبريل الماضي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بنتيجة 5-0 في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال متعب، خلال تصريحاته مساء السبت، عبر قناة «الأهلي»، إن بركات قام بالاتصال به عقب المباراة وهو في حالة نفسية سيئة للغاية، حتى أنه شعر بالقلق الشديد عليه من أن تتعرض صحته للخطر، نظرا لحزنه بسبب الخسارة الكبيرة.
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يورجن كلوب‎

كلوب عن مباراة آرسنال: "لسنا فى ديزنى لاند"

أشاد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، بمستوى محمد صلاح نجم الريدز، وذلك بعد تسجيله هدفين فى المباراة التى جمعت ليفربول مع فريق آرسنال، فى ملعب أنفيلد فى إطار الأسبوع الثالث من الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وحقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف لهدف، ليحقق ثالث فوز على التوالى فى البريميرليج. وعلق كلوب خلال تصريحات له عقب المباراة على أداء محمد صلاح، حيث قال: "هدف صلاح الثالث رائع، والقرار بخصوص ركلة الجزاء كان واضحا للغاية بكل تأكيد".
ليفربول - تشيلسي (4)

محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول للانفراد بالصدارة

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، جوان ماتيب سجل هدف التقدم للريدز، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني والثالث، وأحرز توريرا هدف تقليص الفارق للجانرز، ليرفع أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب رصيدهم إلى 9 نقاط منفردًا بصدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد أبناء المدرب الإسباني أوناي إيمري عند 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا.
فان-دايك‎

بيبي ينهي صمود فان دايك في الدوري الإنجليزي

بعد أن صمد 50 مباراة متتالية بدون مراوغات، نجح النجم الإيفواري نيكولا بيبي لاعب فريق آرسنال في مراوغة الدولي الهولندي فان دايك خلال مواجهة الفريقين التي تقام حاليًّا على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي المشوار التاريخي لمدافع الريدز في تجنب المراوغات، حيث كانت المراوغة الأخيرة أمام الإسباني مايكل ميرينو لاعب فريق نيوكاسل يونايتد السابق، في شهر مارس عام 2018، خلال المواجهة التي حسمها رفقاء صلاح بهدفين نظيفين.
ليستر سيتي‎

ليستر يفوز على شيفيلد ونوبل يحقق رقمًا قياسيًّا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره شيفيلد يونايتد، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "برامال لين"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تقدم جيمي فاردي للثعالب قبل أن يدرك أوليفر مكبورني هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف هارفي بارنيس هدف الفوز للضيوف، ليرفع ليستر رصيده إلى 5 نقاط، يرتقي بهما إلى المركز الثالث مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيد شيفيلد عند 4 نقاط في المركز التاسع.
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