حزب الله يعلن إسقاط طائرتين إسرائيليتين في بيروت

تحرير:وكالات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ ص

صورة أرشيفية

وقع انفجار في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، فجر الأحد، وفق ما ذكرته وكالة "اسوشيتد برس". وأعلن مسؤول بحزب الله اسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من بيروت، جاء ذلك بعد ساعات، من استهداف مقاتلات إسرائيلية قوات إيرانية قرب دمشق، بحسب ما دونه رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على حسابه الشخصي على تويتر. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت عناصر في فيلق القدس خلال إعدادهم لإطلاق طائرات مسيرة على إسرائيل - بحسب موقع العربية.

كما أكد الجيش الإسرائيلي، سقوط قتلى في غاراته على فيلق القدس قرب دمشق.من جانبه قال رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان له، إن اسرائيل أحبطت بعد جهد كبير مخططا لفيلق القدس لشن هجوم على اسرائيل وان لا حصانة لإيران في أي مكان.كما أعلنت سوريا، تصديها لـ"أهداف معادية" من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي فوق دمشق،