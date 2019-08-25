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حزب الله يعلن إسقاط طائرتين إسرائيليتين في بيروت

تحرير:وكالات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وقع انفجار في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، فجر الأحد، وفق ما ذكرته وكالة "اسوشيتد برس". وأعلن مسؤول بحزب الله اسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من بيروت، جاء ذلك بعد ساعات، من استهداف مقاتلات إسرائيلية قوات إيرانية قرب دمشق، بحسب ما دونه رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على حسابه الشخصي على تويتر. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت عناصر في فيلق القدس خلال إعدادهم لإطلاق طائرات مسيرة على إسرائيل - بحسب موقع العربية.
كما أكد الجيش الإسرائيلي، سقوط قتلى في غاراته على فيلق القدس قرب دمشق.من جانبه قال رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان له، إن اسرائيل أحبطت بعد جهد كبير مخططا لفيلق القدس لشن هجوم على اسرائيل وان لا حصانة لإيران في أي مكان.كما أعلنت سوريا، تصديها لـ"أهداف معادية" من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي فوق دمشق،
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أول تعليق من نتنياهو على استهداف دمشق

أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن استهداف فيلق القدس في العاصمة السورية دمشق تم بجهد عملياتي كبير، وأضاف في تدوينه على تويتر: "أصدرت تعليمات للاستعداد لكل سيناريو وسنواصل العمل ضد إيران والمنظمات التابعة لها بتصميم ومسؤولية للحفاظ على أمن إسرائيل". وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن غارات جوية استهدفت قوات إيرانية جنوب العاصمة السورية دمشق، مؤكدًا في البيان أنه إحبط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية"، بحسب "سبوتنيك".
قصف صاروخي - أرشيفية

سوريا تتصدى لقصف إسرائيلي: العدوان مستمر

أعلنت سوريا، تصديها لـ"أهداف معادية" من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي فوق دمش، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسماع دوي انفجارات في دمشق قبل إعلانها أن الدفاعات الجوية السورية قد تصدت لـ"أهداف معادية". وتابعت الوكالة عند الساعة الثانية عشرة ليلا تقريبا بالتوقيت المحلي أن "العدوان مستمر إلى الآن والدفاعات الجوية تتصدى للأهداف وتسقط معظمها في المنطقة". وأعلن جيش الاحتلال قصف أهداف في بلدة عقربا بغوطة دمشق لمنع "فيلق القدس" الإيراني من القيام بأي عمل عدائي ضد إسرائيل.
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بعد رفض الإعانات.. السودان: نحتاج 8 مليارات دولار مساعدات

أعلن عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الجديد، أن السودان بحاجة إلى مساعدات خارجية بقيمة 8 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، لتغطية فاتورة الواردات واستعادة الثقة في العملة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال حمدوك، إن الخرطوم بدأت محادثات مع واشنطن، لرفع اسم السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب. وأضاف رئيس الوزراء السوداني الجديد، سنعمل على توحيد سعر صرف الجنيه في السودان. والأربعاء الماضي، قال حمدوك في أول تصريح له، بعد تنصيبه رئيسا لوزراء السودان، إنه يجب أن نعيد الثقة في القطاع المصرفي المشرف على الانهيار.
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استقالة وزيرة ثقافة الجزائر بعد مصرع 5 في حادث تدافع

ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي، اليوم، السبت، أن مريم مرداسي، وزيرة الثقافة الجزائرية قدمت استقالتها اليوم من منصبها إلى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، الذي قبلها. يأتي ذلك على خلفية مصرع خمسة من الشباب، وإصابة العشرات في حادث التدافع الذي وقع بحفلة مغني "الراب" سولكينج، الذي أقيم مساء، الخميس، الماضي باستاد "20 أغسطس" في (الجزائر) العاصمة، كان ينظمه "الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة" التابع لوزارة الثقافة. وأظهرت لقطات فيديو، نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مسعفين يحملون شخصاً على نقالة يُعتقد أنه أحد ضحايا التدافع.
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منظومة S-400 الدفاعية

روسيا تبحث عن آلية آمنة لتصدير «S-400» للعالم

لا شك أن الحصار الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضه على الصادرات العسكرية الروسية هو إحدى المشكلات الضخمة التي تواجه موسكو في الوقت الحالي، لا سيما أنها اعتادت منذ عقود طويلة أن تراهن على صناعاتها العسكرية كمصدر دخل اقتصادي رئيسي. الصادرات العسكرية الروسية، وبالأخص الطائرات المقاتلة الشبحية وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة من طراز S-400، باتت تعاني من شبح العقوبات الأمريكية التي تهدد الدول التي تفكر في شراء أحد هذه الأسلحة، والتي كان آخرها تركيا.
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حريق بطائرة تحمل جنودا أمريكيين في أيرلندا

توقف العمل في مطار شانون الدولي في أيرلندا، بسبب حادث لطائرة شركة "Omni Air International"، التي كانت تنقل القوات الأمريكية، إذ وقع الحادث، صباح يوم الخميس، قبيل مغادرة طائرة بوينج 767-300، حسبما ذكرت قناة "RTE" التلفزيونية الأيرلندية. وذكرت القناة، أن مراقبي الحركة الجوية لاحظوا أن معدات الهبوط اشتعلت فيها النيران عندما كانت الطائرة تتحرك على طول المدرج، مشيرة إلى أن خدمات المطار أطفأت النار، وتم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم بأمان. ونقلت وسائل إعلام محلية عن شاهد عيان، إنه "رأى رغوة يتم رشها على أحد المحركات بعد إيقافها".
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الحرس الثوري الإيراني يهدد بزوال إسرائيل

هدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، بالقضاء على إسرائيل من خلال حزب الله في لبنان، حيث اكتسب الأخير قدرات في سوريا تمكنه من شن حرب بمفرده. وأضاف سلامي، في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، منطق نسيه الشعب الإيراني وأزاله من ذهنه، منوها بأن "كل ما يتفوه به العدو هو وصفة لأجل أن يلحق الهزيمة بنا"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية. وأوضح أن التفاوض خدعة وليس طريقا للحل، والعدو يزيد من الضغوط والمطالب خلال الحوار ويسعى إلى فرض الاستسلام علينا.
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تحطم مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية في كاليفورنيا

أعلنت البحرية الأمريكية، الأربعاء، تحطم مقاتلة تابعة لها بالقرب من "تشاينا ليك" بولاية كاليفورنيا، فيما زال الغموض يكتنف مصير قائدها. وذكرت البحرية، في بيان أوردته شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن الطائرة المنكوبة من أسطول الطائرات المقاتلة طراز "سوبر هورنت إف / إيه 18" ذات المقعد الواحد، مشيرة إلى أن عمليات البحث ما زالت جارية للوصول إلى قائد الطائرة، وأن أسباب الحادث ما زالت قيد التحقيق. وأعلنت وزارة النقل في ولاية هاواي الأمريكية، في 22 يونيو الماضي، تحطم طائرة من طراز "كينج إير" ذات محركين.
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