متعب يكشف موقفه من منصب مدرب المهاجمين في الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ ص

عماد متعب

علق عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، على امكانية قبوله منصب المدرب الخاص للمهاجمين بالنادي الأحمر، مؤكدًا أنه سيرحب بذلك بالطبع إذا عُرض الأمر عليه، وأنه لن يتاخر عن النادي في أي وقت يحتاجه فيه. وأضاف متعب، خلال تصريحاته مساء السبت، عبر قناة «الأهلي»، أنه سلبي أي طلب سيطلبه النادي منه في أي وقت، مشددًا أن الأهم هو أن يكون قادرا على تقديم إضافة حقيقية في المسؤولية التي سيكلف بها. وأكد، أن عودة الأهلي للفوز ببطولة الدوري الممتاز الأغلى في تاريخه بالموسم المنقضي، جاءت بعد عمل شاق ولم يكن الأمر سهلا على الإطلاق.

وانتقل القناص للحديث عن الفريق الحالي للأهلي، موضحًا أن اللعب للقلعة الحمراء ليس أمرًا سهلًا، لأن الأمر ليس مجرد تحقيق الفوز في مباراة أو بطولة، وينتهي المطاف، فهناك شخصية يجب أن تكون لدى اللاعب يتحمل بها الضغوط وكيفية التعامل مع جميع المواقف، وكل هذه الصفات يجب أن يفهمها اللاعبين الجدد بالنادي. وفيما