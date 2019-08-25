رياضة

متعب يكشف موقفه من منصب مدرب المهاجمين في الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ ص
عماد متعب
عماد متعب
علق عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، على امكانية قبوله منصب المدرب الخاص للمهاجمين بالنادي الأحمر، مؤكدًا أنه سيرحب بذلك بالطبع إذا عُرض الأمر عليه، وأنه لن يتاخر عن النادي في أي وقت يحتاجه فيه. وأضاف متعب، خلال تصريحاته مساء السبت، عبر قناة «الأهلي»، أنه سلبي أي طلب سيطلبه النادي منه في أي وقت، مشددًا أن الأهم هو أن يكون قادرا على تقديم إضافة حقيقية في المسؤولية التي سيكلف بها. وأكد، أن عودة الأهلي للفوز ببطولة الدوري الممتاز الأغلى في تاريخه بالموسم المنقضي، جاءت بعد عمل شاق ولم يكن الأمر سهلا على الإطلاق.
وانتقل القناص للحديث عن الفريق الحالي للأهلي، موضحًا أن اللعب للقلعة الحمراء ليس أمرًا سهلًا، لأن الأمر ليس مجرد تحقيق الفوز في مباراة أو بطولة، وينتهي المطاف، فهناك شخصية يجب أن تكون لدى اللاعب يتحمل بها الضغوط وكيفية التعامل مع جميع المواقف، وكل هذه الصفات يجب أن يفهمها اللاعبين الجدد بالنادي. وفيما
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مرتضى منصور: غير راضي عن سداسية ديكاداها لهذا السبب

أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن عدم رضاه بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه في مباراة ديكاداها الصومالي، مساء السبت، معلقًا: «انطباعي وصل للاعبين، وميتشو خد حقه منهم في غرفة الملابس». واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي، بسداسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب الجيش برج العرب، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان الأبيض قد فاز بمباراة الذهاب بسبعة أهداف نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ32 بنتيجة ( 13- 0 )، ومن المقرر أن يواجه نظيره جينراسيون فوت السنغالي.
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متعب عن محمد صلاح: متواضع وما فعله خيال

أكد عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي السابق، أن النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، يركز في عمله كثيرا، ومن الطبيعي أن يشعر بغضب بسبب بعض التجاوزات ضده، ونجاحه مع فريقه أكبر دليل على تركيزه والتزامه. وأضاف متعب، خلال تصريحاته مساء السبت، عبر قناة «الأهلي»: «عندما يكون لدينا لاعب عالمي وناجح يجب أن نحافظ عليه، فحصوله على لقب هداف الدوري الانجليزي لعامين متتاليين أمر خيالي وفي منتهى الصعوبة، محمد صلاح لديه ميزة أنه يحلم وهو مقتنع أنه قادر على تحقيق حلمه».
محمد بركات

متعب يكشف كواليس انهيار بركات بعد خماسية صن داونز

كشف عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، أنه شاهد محمد بركات، نجم النادي الأحمر السابق في حالة لم يراه عليها من قبل، عقب خسارة الفريق في شهر أبريل الماضي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بنتيجة 5-0 في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال متعب، خلال تصريحاته مساء السبت، عبر قناة «الأهلي»، إن بركات قام بالاتصال به عقب المباراة وهو في حالة نفسية سيئة للغاية، حتى أنه شعر بالقلق الشديد عليه من أن تتعرض صحته للخطر، نظرا لحزنه بسبب الخسارة الكبيرة.
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متعب يكشف كواليس انهيار بركات بعد خماسية صن داونز

كشف عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، أنه شاهد محمد بركات، نجم النادي الأحمر السابق في حالة لم يراه عليها من قبل، عقب خسارة الفريق في شهر أبريل الماضي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بنتيجة 5-0 في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال متعب، خلال تصريحاته مساء السبت، عبر قناة «الأهلي»، إن بركات قام بالاتصال به عقب المباراة وهو في حالة نفسية سيئة للغاية، حتى أنه شعر بالقلق الشديد عليه من أن تتعرض صحته للخطر، نظرا لحزنه بسبب الخسارة الكبيرة.
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الأهلي يحدد 3 ملاعب لاستضافة مبارياته بالموسم الجديد

كشف النادي الأهلي عن الملاعب التي سيخوض عليها الفريق الأول لكرة القدم مبارياته في مختلف منافسات الموسم المقبل، والذي سينطلق الشهر المقبل بانطلاق مسابقة الدوري العام، وأوضح محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن إدارة النادي نسّقت مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة لتحديد 3 ملاعب سيخوض عليها الفريق مبارياته في الموسم الجديد. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
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ماذا قدم «قفشة» قبل انتقاله للنادي الأهلي؟

اخيرا أسدل الستار على مفاوضات النادي الأهلي مع محمد مجدي «قفشة»، لاعب بيراميدز، بعد إعلان التعاقد معه 5 سنوات، حيث أنهى الأهلي إجراءات ضم اللاعب، ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وتم إنهاء الصفقة التى بلغت قيمتها 20 مليون جنيه، وجاء التعاقد معه بمقابل مالي فقط بعدما رفض أكثر من لاعب في الأهلي الانتقال ضمن الصفقة، وفضلوا انتظار موقفهم من القيد في قائمة الأهلي المحلية. قفشة قدم مستويات جيدة في صفوف إنبي، وكان مثار اهتمام الأهلي والزمالك، قبل انتقاله لبيراميدز، لكن تجربته مع الأخير لم تشهد تألقه بعد ضم عبد الله السعيد وتألقه مع الفريق.
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تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
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