رياضة

مرتضى منصور: غير راض عن سداسية ديكاداها لهذا السبب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن عدم رضاه بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه في مباراة ديكاداها الصومالي، مساء السبت، معلقًا: «انطباعي وصل للاعبين، وميتشو خد حقه منهم في غرفة الملابس». واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي، بسداسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب الجيش برج العرب، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان الأبيض قد فاز بمباراة الذهاب بسبعة أهداف نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ32 بنتيجة ( 13- 0 )، ومن المقرر أن يواجه نظيره جينراسيون فوت السنغالي.
وشدد مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه خالد الغندور على قناة المحور، أن هناك لاعبين داخل الفريق يلعبون بتعالي وعدم جدية امام فريق كان من الممكن الفوز عليه بنتيجة 15 - صفر إذا كان هناك لاعبين لديهم طموح تسجيل أهداف تضاف لتاريخهم. وأضاف رئيس القلعة
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متعب يكشف موقفه من منصب مدرب المهاجمين في الأهلي

علق عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، على امكانية قبوله منصب المدرب الخاص للمهاجمين بالنادي الأحمر، مؤكدًا أنه سيرحب بذلك بالطبع إذا عُرض الأمر عليه، وأنه لن يتاخر عن النادي في أي وقت يحتاجه فيه. وأضاف متعب، خلال تصريحاته مساء السبت، عبر قناة «الأهلي»، أنه سلبي أي طلب سيطلبه النادي منه في أي وقت، مشددًا أن الأهم هو أن يكون قادرا على تقديم إضافة حقيقية في المسؤولية التي سيكلف بها. وأكد، أن عودة الأهلي للفوز ببطولة الدوري الممتاز الأغلى في تاريخه بالموسم المنقضي، جاءت بعد عمل شاق ولم يكن الأمر سهلا على الإطلاق.
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متعب عن محمد صلاح: متواضع وما فعله خيال

أكد عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي السابق، أن النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، يركز في عمله كثيرا، ومن الطبيعي أن يشعر بغضب بسبب بعض التجاوزات ضده، ونجاحه مع فريقه أكبر دليل على تركيزه والتزامه. وأضاف متعب، خلال تصريحاته مساء السبت، عبر قناة «الأهلي»: «عندما يكون لدينا لاعب عالمي وناجح يجب أن نحافظ عليه، فحصوله على لقب هداف الدوري الانجليزي لعامين متتاليين أمر خيالي وفي منتهى الصعوبة، محمد صلاح لديه ميزة أنه يحلم وهو مقتنع أنه قادر على تحقيق حلمه».
محمد بركات

متعب يكشف كواليس انهيار بركات بعد خماسية صن داونز

كشف عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، أنه شاهد محمد بركات، نجم النادي الأحمر السابق في حالة لم يراه عليها من قبل، عقب خسارة الفريق في شهر أبريل الماضي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بنتيجة 5-0 في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال متعب، خلال تصريحاته مساء السبت، عبر قناة «الأهلي»، إن بركات قام بالاتصال به عقب المباراة وهو في حالة نفسية سيئة للغاية، حتى أنه شعر بالقلق الشديد عليه من أن تتعرض صحته للخطر، نظرا لحزنه بسبب الخسارة الكبيرة.
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مرتضى منصور - ميتشو

التشكيل الكامل لجهاز الزمالك الفني بقيادة ميتشو

استقر الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ضم مواطنه دوسان ستيانوفيتش، في منصب المدرب العام، كما أنه أخطر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، ضم مومير كيريتش في منصب مدرب حراس المرمى، وجاء ذلك بعدما قدم مرتضى منصور، ميتشو في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، داخل مقر النادي، وأعلنه رسميًا مديرًا فنيا للزمالك لمدة موسم، وتم صرف مقدم التعاقد له، ووضع شرط جزائي بدفع قيمة شهرين، مع وجود 3 أفراد معه في الجهاز المعاون ما بين مدرب مساعد، ومدرب أحمال ومدرب حراس مرمى.
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ميتشو يبدأ مهمته في الزمالك بجلسة مع اللاعبين

بدأ الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميًّا، حيث تواجد بملعب النادي بميت عقبة، لقيادة تدريبات الفارس الأبيض المقامة حاليًّا، ومعه أيمن عبدالعزيز المدرب، وأحمد عبدالرءوف المدرب المساعد، وأنطونيو مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وعقد ميتشو جلسة سريعة مع اللاعبين شرح لهم خطة أول تدريب له، مطالبًا الجميع ببذل أقصى الجهد والعمل الدائم على النجاح، وتحقيق البطولات وذلك بالالتزام والجهد والعمل الجاد.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

رئيس الزمالك: طارق السيد رفض العمل في جهاز ميتشو

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن طارق السيد لاعب الفريق السابق رفض الانضمام لجهاز الزمالك الجديد، حيث أكد رئيس القلعة البيضاء خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر النادى للإعلان عن تنصيب ميتشو مديرا فنيا للفريق، أنه تم اختيار لاعب الفريق السابق أحمد عبدالرؤوف دعما للشباب. واستقر مجلس إدارة الزمالك على تعيين الصربي ميتشو ويعاونه كل من دوشان مدربًا عامًّا وأيمن عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف مدربا، ومدرب حراس مرمى صربي الجنسبة، واليوناني أنطونيس كيزوس مدربًا للأحمال.
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مرتضى للخطيب: «ثقافتك محدودة ومهارتك كانت في رجليك»

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ثقافته محدودة ومهارته في رجليه فقط»، وقال مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «لما اعتزل خلاص انتهت مهارته، لكن أنا تاريخ»، وتابع: «الأهلي تحدث مع وكيل ميتشو، وقال لكم إن الرجل التزم بكلمة مع الزمالك.. الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أر أحدا ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».
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