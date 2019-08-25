مرتضى منصور: غير راض عن سداسية ديكاداها لهذا السبب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ ص

مرتضى منصور

أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن عدم رضاه بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه في مباراة ديكاداها الصومالي، مساء السبت، معلقًا: «انطباعي وصل للاعبين، وميتشو خد حقه منهم في غرفة الملابس». واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي، بسداسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب الجيش برج العرب، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان الأبيض قد فاز بمباراة الذهاب بسبعة أهداف نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ32 بنتيجة ( 13- 0 )، ومن المقرر أن يواجه نظيره جينراسيون فوت السنغالي.

وشدد مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه خالد الغندور على قناة المحور، أن هناك لاعبين داخل الفريق يلعبون بتعالي وعدم جدية امام فريق كان من الممكن الفوز عليه بنتيجة 15 - صفر إذا كان هناك لاعبين لديهم طموح تسجيل أهداف تضاف لتاريخهم. وأضاف رئيس القلعة