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اليوم.. طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ ص
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 35شبين الكوم 24 34طنطا 24 34دمنهور 25 33الإسكندرية 25 32بلطيم 24 31مطروح 24 32السلوم 22 33سيوة 23 40بورسعيد 26 31دمياط 25 31الزقازيق 24 37الإسماعيلية 23 37السويس 24 37العريش 23 34رفح 22 33رأس سدر 25 36نخل 21 36نويبع 28 39طابا 25 35كاترين
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الرئيس-السيسى

مكافحة الفساد.. ماذا يقول السيسي في قمة مجموعة السبع؟

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستعرض في كلمته أمام قمة مجموعة الدول السبع الكبرى غدا الأحد جهود تمكين المرأة في إفريقيا ودورها الكبير في مصر وإفريقيا والعالم، وما تقدمه للمجتمع من إسهامات تضعها في بؤرة التنمية والاهتمامات داخل القارة الإفريقية. ?وأوضح متحدث الرئاسة، في تصريحات للوفد الإعلامي المرافق للرئيس السيسي خلال زيارته الحالية لفرنسا، أن ملف مكافحة الفساد في القارة الإفريقية سيكون حاضرا كمحور رئيسي خلال كلمة الرئيس السيسي نظرا لأنه آفة كبيرة تستنفد الموارد في القارة الافريقية
السيسي-اثناء-استقبال-رئيس-الوزراء-الإيطالي

السيسي يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا قضية ريجيني(فيديو)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأهمية التي توليها مصر لتطوير أطر التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مساء اليوم السبت، بمقر إقامته رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع التي تعقد بمدينة (بياريتز) الفرنسية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن رئيس الوزراء الإيطالي عبر عن حرص إيطاليا لمواصلة التشاور مع الرئيس السيسي حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، وبخاصة الملف الليبي ومكافحة الإرهاب.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم: العام الدراسي يجب أن تطول مدته في مصر

عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم، بديوان عام الوزارة، للحديث حول مستجدات نظام التعليم الجديد، ونظام التقييم المعدل في المرحلة الثانوية. واستعرض شوقي في كلمته، ما تحقق حتى الآن من بناء إطار عام لمناهج النظام التعليمي الجديد، والانتهاء من بناء المناهج الدراسية لرياض الأطفال وصفوف المرحلة الابتدائية -الصف "الأول والثاني" الابتدائي-، وتدريب معلمي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية على النظام الجديد، وتطبيق النظام الجديد على جميع مدارس الجمهورية.
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‎«الأعلى للإعلام» يقرر حجب موقعين بسبب هواوي

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارا بحجب الموقعين الإلكترونيين (الإخبارية) و(الصباح نيوز) 3 أشهر لممارسة الابتزاز بنشر أخبار كاذبة تضر بنشاط شركة (هواوي) في مصر، ومخالفة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة. جاء القرار بعد توصية لجنة الشكاوى بشأن الشكوى المقدمة من الممثل القانوني لشركة (هواوي) مصر، وموافقة المجلس بجلسته المعقودة اليوم السبت. وقال المجلس في حيثيات القرار، إن اللجنة عقدت 5 جلسات تحقيق في الشكوى المقدمة من شركة (هواوي) ضد الموقعين الإلكترونيين ورئيس تحريرهما مروة أبو زاهر.
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طقس-حار-مياه

غدا.. طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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الأرصاد: غدا طقس حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء أحيانا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. وشبورة ورياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار رطب على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ولطيف ليلا، وأيضا تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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