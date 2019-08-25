اليوم.. طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ ص

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 35شبين الكوم 24 34طنطا 24 34دمنهور 25 33الإسكندرية 25 32بلطيم 24 31مطروح 24 32السلوم 22 33سيوة 23 40بورسعيد 26 31دمياط 25 31الزقازيق 24 37الإسماعيلية 23 37السويس 24 37العريش 23 34رفح 22 33رأس سدر 25 36نخل 21 36نويبع 28 39طابا 25 35كاترين