«خليتا الواحات والوراق» أبرز محاكمات الأحد

الجنايات تحكم على مسؤول بحي السلام طلب رشاوى بتسعيرة 500 جنيه عن كل طلب لإدخال المرافق و10 آلاف جنيه عن كل هنجر و5 آلاف جنيه عن ثلاثة أسوار وغرف خرسانية

تحرير:سماح عوض الله ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ ص

المحكمة العسكرية- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها سماع المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، إلى مرافعات الدفاع بمحاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، الذي استشهد فيه 16 شهيدا من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيه النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.

أظهرت تحقيقات النيابة العسكرية أن المتهم الرئيسى في الحادث، القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري «ليبى الجنسية» اتفق مع زملائه على تكوين بؤرة إرهابية داخل مصر، تحت قيادة الإرهابي المصري عماد الدين أحمد محمود عبد الحميد، والذي لقي مصرعه في القصف الجوى للبؤرة، وقد تلقى تدريبات بمعسكرات