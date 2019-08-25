«خليتا الواحات والوراق» أبرز محاكمات الأحد
الجنايات تحكم على مسؤول بحي السلام طلب رشاوى بتسعيرة 500 جنيه عن كل طلب لإدخال المرافق و10 آلاف جنيه عن كل هنجر و5 آلاف جنيه عن ثلاثة أسوار وغرف خرسانية
تحرير:سماح عوض الله
٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ ص
المحكمة العسكرية- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها سماع المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، إلى مرافعات الدفاع بمحاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، الذي استشهد فيه 16 شهيدا من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيه النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
أظهرت تحقيقات النيابة العسكرية أن المتهم الرئيسى في الحادث، القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري «ليبى الجنسية» اتفق مع زملائه على تكوين بؤرة إرهابية داخل مصر، تحت قيادة الإرهابي المصري عماد الدين أحمد محمود عبد الحميد، والذي لقي مصرعه في القصف الجوى للبؤرة، وقد تلقى تدريبات بمعسكرات
أظهرت تحقيقات النيابة العسكرية أن المتهم الرئيسى في الحادث، القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري «ليبى الجنسية» اتفق مع زملائه على تكوين بؤرة إرهابية داخل مصر، تحت قيادة الإرهابي المصري عماد الدين أحمد محمود عبد الحميد، والذي لقي مصرعه في القصف الجوى للبؤرة، وقد تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية على استخدام الأسلحة الثقيلة، وتصنيع المتفجرات، ونجح مع عناصر أخرى في التسلل للبلاد لتأسيس معسكر تدريبي بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى، تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية الوشيكة، وشارك في عملية الواحات.
كشفت التحقيقات أن «المسماري» تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية على كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي.
رشوة حي السلام
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار على الهوارى، حكمها في إعادة محاكمة مسؤول بحى السلام بالقاهرة لاتهامه بطلب وأخذ رشوة.
يصدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وبحضور أحمد جلال رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن محامية تقدمت لحي السلام أول بـ17 طلبا بهدف إدخال المرافق لوحدات سكنية بالمناطق العشوائية، و4 طلبات خاصة بالهناجر، و3 طلبات خاصة بأسوار وغرف خرسانية وبعدها تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم والتقت معه بأحد المقاهي المجاورة للحي.
وأضافت التحقيقات أن المحامية فوجئت بالمتهم يطلب منها 63 ألفا و500 جنيه رشوة بواقع 500 جنيه عن كل طلب لإدخال المرافق، و10 آلاف جنيه عن كل هنجر و5 آلاف جنيه عن الثلاثة أسوار والغرف الخرسانية مقابل تكليفه مهندسي الإدارة بإجراء المعاينات اللازمة واعتماده محاضر المعاينات وإرسالها لإدارة الطرق تمهيدا لاستصدار تصاريح الحفر، فقامت بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية.
وأوضحت التحقيقات أن المحامية استمرت في التواصل مع المتهم ومجاراته وتسجيل المحادثات الهاتفية معه، وفي أول لقاء سلمته هاتفا جديدا لتأمين التواصل في ما بينهما، وبعد تسلمه مبلغ الرشوة في سيارة المبلغة وتوقيعه على بعض الأوراق، ترجل من السيارة ليجد رجال الرقابة الإدارية يلقون القبض عليه.
خلية الوراق
تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، نظر إعادة محاكمة 5 متهمين في "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية، وقتل المدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.
طعن على رسوب طلاب
تبدأ محكمة القضاء الإداري نظر الدعاوى المقدمة من عمرو عبد السلام المحامي، وكيلا عن عدد من أولياء الأمور، يطالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم المتضمن إلغاء نتيجة الامتحانات لطلاب الثانوية الفنية المتقدمة للتكنولوجيا والصيانة بمدينة نصر.
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 52996، و52966، و52958، و52977 لسنة 73 ق، وزير التربية والتعليم، ونائب وزير التربية والتعليم، رئيس قطاع التعليم الفني، وآخرين.