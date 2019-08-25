إرهاب

إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها «الحوثي» نحو السعودية

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ ص
طائرة مسيرة - صورة أرشيفية
طائرة مسيرة - صورة أرشيفية
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت، اليوم الأحد، من اعتراض وإسقاط طائرة ثانية بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط، جنوب غربي المملكة العربية السعودية، قائلا: "جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين".
وأشار المالكي إلى أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى الميليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها، وذلك حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية. وكان
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داعش

هجوم لداعش على ملعب كرة قدم بالعراق.. وسقوط 6 قتلى

أفاد مسؤول محلي عراقي، في تصريح له، اليوم الأحد، بسقوط 6 قتلى و10 جرحى، إثر قصف وهجوم تنظيم داعش الإرهابي على ملعب خماسي لكرة القدم في إحدي قرى جنوبي مدينة كركوك التي تقع على بعد 250 كيلومترا شمالي بغداد. وقال لويس فندي العبيدي قائم مقام قضاء داقوق، في تصريح صحفي، إن "الحصلية النهائية للقصف بلغت 6 شهداء بينهم شقيقان وغالبيتهم من الأطفال والشباب، وواحد من الشهداء شرطي بمحكمة داقوق تواجد في استراحته للعب كرة القدم"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
ترامب

مقاتلو داعش موضع خلاف جديد بين ترامب وأوروبا

لا تزال سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المستوى الخارجي تهدد الولايات المتحدة بخسارة تحالفات ظلت تبنيها على مدى أكثر من نصف قرن، وبالأخص مع الحلفاء في الاتحاد الأوروبي الذين كانوا دوما داعمين لسياسات واشنطن الخارجية. التعامل السياسي في بعض الملفات، وعلى رأسها التعامل مع الإرهاب وعناصره من مختلف أنحاء العالم، بات في الوقت الحالي يهدد العلاقات التاريخية التي تجمع بين الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا، خاصة في الوقت الذي يسعى فيه ترامب للحفاظ على هذا التحالف.
حمزة -بن لادن

حمزة بن لادن.. مشروع زعيم للقاعدة تعلن أمريكا نهايته

تأكيدات أمريكية بين الحين والآخر، بمقتل حمزة بن لادن، ابن مؤسس تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، كان آخرها يوم الأربعاء، على لسان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عندما رد على سؤال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، عما إذا كان حمزة قد مات، قائلا: "هذا ما أفهمه.. ليس لدي تفاصيل، وإذا كان لدي فأنني لست متأكدا إلى أي مدى يمكنني مشاركتكم بها".. ومع زيادة التكهنات حول تفاصيل مقتل "الزعيم الناشئ في القاعدة" -كما تصفه الخارجية الأمريكية-، كشفت مصادر بالبنتاجون لـ"الحرة"، معلومات عن العملية التي أنهت نجل مؤسس التنظيم الذي قتل هو الآخر في عملية أمريكية.
القوات-العراقية

مقتل 6 إرهابيين في عملية أمنية بديالي العراقية

أعلنت القوات العراقية، اليوم الخميس، مقتل 6 إرهابيين، على يد قوات الأمن، بعد أن حاولت التعرض إلى فوج عسكرى بعد محاصرتهم. وأكد الإعلام الأمنى العراقي في بيان صحفي، أن الإرهابيين من بينهم 4 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة من ضمنهم ما يسمى إعلامي ولاية ديالى، حيث تم العثور على كاميرته في منطقة قره تبه بمحافظة ديالي. وكشفت القيادة الأمريكية الوسطى في وقت سابق عن حملة أمنية لمواجهة خلايا تنظيم داعش الإرهابي في مناطق شمال العراق بالتعاون مع الجيش العراقي.
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الحوثيون

حريق في معمل غاز سعودي بعد هجوم بطائرات للحوثيين

قالت شركة أرامكو السعودية إن هجوما شنته جماعة الحوثي بطائرات مسيرة على حقل نفطي في شرق السعودية، اليوم السبت، أدى إلى نشوب حريق في معمل للغاز ولكنه لم يؤثر على إنتاج النفط. وذكر متحدث عسكري باسم الحوثيين في وقت سابق أن 10 طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة بعملية توازن الردع الأولى. ومن جانبه، أوضح خالد الفالح وزير الطاقة السعودي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية، أن هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم.
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