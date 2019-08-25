إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها «الحوثي» نحو السعودية

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ ص

طائرة مسيرة - صورة أرشيفية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت، اليوم الأحد، من اعتراض وإسقاط طائرة ثانية بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط، جنوب غربي المملكة العربية السعودية، قائلا: "جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين".

وأشار المالكي إلى أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى الميليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها، وذلك حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية. وكان