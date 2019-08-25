سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

دول مجموعة السبع: يجب منع إيران من حيازة النووي

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ ص
مفاعل نووي إيراني - صورة أرشيفية
مفاعل نووي إيراني - صورة أرشيفية
أكد زعماء دول مجموعة (G7) أن مواقفهم متطابقة من الملف النووي الإيراني وأنه يجب ألا تمتلك طهران أسلحة نووية، كما أعربوا عن عزمهم تعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط. ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية عن مصدر في الحكومة اليابانية أن رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي يشارك في اجتماعات مجموعة الدول السبع الكبرى في مدينة بياريتس الفرنسية، أعرب عن "قلقه الشديد من قيام إيران بتخصيب اليورانيوم"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم". وأعلنت طهران، في مايو الماضي، تخفيض التزامها ببعض بنود الاتفاق النووي الخاصة بحجم ونسبة تخصيب اليورانيوم والماء الثقيل.
وأمهلت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق 60 يوما لتحقيق مطالب طهران، وأهمها إيجاد آلية للتعاملات المالية والتبادل التجاري معها، في ظل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.وذكر مصدر دبلوماسي، أمس السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شرح لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، خطة فرنسا لخفض التوتر
اقرأ المزيد
مظاهرات-في-فرنسا

غاز ومدافع مياه.. فرنسا تواجه مناهضين لمجموعة السبع

استخدمت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مناهضين للرأسمالية في بايون قرب منتجع بياريتس، إذ يجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون وحلفاؤه من دول مجموعة السبع في قمة تستمر ثلاثة أيام. بينما قام عشرات المتظاهرين، بعضهم يرتدون أقنعة الوجه، بالتهكم من أفراد الشرطة. وفي وقت سابق، انضم آلاف النشطاء المناهضين للعولمة إلى انفصاليين من إقليم الباسك ومتظاهري السترات الصفراء في مسيرة سلمية على حدود فرنسا مع إسبانيا للمطالبة بتحرك من قادة مجموعة السبع المجتمعين في منتجع بياريتس الساحلي القريب.
قوات-اجنبية-في العراق

هل تدفع أمريكا ثمن صدام إيران وإسرائيل بالعراق؟

على مدى السنوات القليلة الماضية لمست منطقة الشرق الأوسط آثار الصراع بين إسرائيل وإيران، والذي تشعب ليشمل العديد من المناطق في البلدان العربية، وبالأخص داخل سوريا والعراق، وهما البلدان اللذان توجد فيهما عناصر ومعاقل لإيران بشكل واضح. الصراع الذي تحول من المعارك الدبلوماسية وتصريحات المسؤولين في كلا الجانبين إلى خطط عسكرية موسعة في عدد من بلدان المواجهة، بات ينعكس على الأوضاع في تلك الدول العربية، خاصة وسط حالة من انعدام الأمن في بعض مناطقها، وبالأخص التي يوجد فيها الأمريكيون.
وصل -الرئيس-عبد الفتاح-السيسى - إلى-مدينة-بياريتز-الفرنسية (3)

كل ما تريد معرفته عن قمة السبع الكبرى «G7»

بدءا من اليوم وعلى مدار يومين تستضيف مدينة «بياريتز» الفرنسية، القمة الخامسة والأربعين لمجموعة السبع الكبرى، التى تشارك فيها أكبر سبع دول اقتصادية على مستوى العالم، وهى «كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة» ومن المرجح أن تنضم لهم روسيا بعد مقاطعة دامت لمدة 5 سنوات. عُقدت هذه القمة لأول مرة في عام 1975 عندما اجتمعت ست دول كبرى بهدف «تبادل الأفكار والحلول المحتملة» لأزمة الاقتصاد العالمي، وتتخذ القمة من «الحرية، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، وحكم القانون، والرخاء، والتنمية المستدامة» مبادئ أساسية لها.
حريق-الامازون (4)

حرائق الأمازون.. من أزمة بيئية لصراعات سياسية

لم تعد حرائق غابات الأمازون الضخمة تهديدا محليا في البرازيل فقط، بل تمثل مخاطر واسعة للعالم أجمع، لا سيما أنها المصدر الرئيسي لضخ 20% من الأكسجين على كوكب الأرض، الأمر الذي يجعل العناية بها شأنا عالميا مهما. الحرائق الضخمة التي تابعها العالم على مدى الأيام القليلة الماضية، أشعلت نيران النقد ضد البرازيل، خاصة أنها لم تتمكن من التعامل معها، كما أنها لم تحرز أي تقدم في جهود خفض عدد الحرائق التي تلتهم غابات الأمازون بشكل سنوي، وذلك على الرغم من الأهمية السياسية لذلك.
اقرأ المزيد من الأخبار
ماكرون

ماكرون لترامب: هدفنا عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا

عقد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اجتماعا مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على هامش قمة الدول السبع، قال خلاله: "لدينا هدف مشترك بخصوص منع إيران من امتلاك السلاح النووي والحفاظ على أمن المنطقة"، وذلك حسبما نقل موقع سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم السبت، دون ذكر المزيد من التفاصيل. ومن ناحية أخرى، أعلن الرئيس الفرنسي، أن قمة مجموعة "السبع الكبار" التي تستضيفها بلاده، ستركز على ملف إيران والأزمات الدولية الكبرى، ومن بينها النزاعات في سوريا وليبيا وأوكرانيا.
مظاهرات -ضد-ظريف (3)

«لا للديكتاتور المجرم».. ظريف غير مرغوب فيه بأوروبا

"لا للديكتاتور خامنئي" و"لا لنظام ولاية الفقيه" و"ظريف مجرم.. يمثل نظاما يقمع الشعب الإيراني"، لافتات رفعها الإيرانيون في العاصمة الفرنسية للتعبير عن غضبهم ورفضهم الزيارة التي يقوم بها وزير الخاريجية الإيراني محمد جواد ظريف. ففي الوقت الذي تحاول فيه فرنسا لعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق النووي قبل قمة مجموعة السبع، تظاهر مئات الإيرانيين في باريس ضد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى فرنسا، ولم يكتفوا برفض الزيارة فقط إلا أنهم طالبوا بقطع العلاقات مع طهران ودعم احتجاجات الشعب الإيراني المطالبة بإسقاط النظام.
ترامب-وماكرون (4)

هل تعود روسيا لمجموعة السبع بموافقة ترامب؟

على الرغم من المشكلات العديدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن هناك بعض نقاط الاتفاق التي ظهرت مؤخرًا في الرؤى الخاصة بالجانبين بشأن التعامل مع التهديدات الروسية للغرب، وبالأخص قارة أوروبا. وخلال الساعات القليلة الماضية، بدا من الواضح أن هناك اتفاقا بشأن التعامل مع روسيا، حيث عبَر الرئيس الأمريكي عن دعمه لإعادة موسكو مجددًا إلى مجموعة السبع، وهو الأمر الذي لقى صدى واسعا لدى نظيره الفرنسي، والذي تستضيف بلاده القمة العام الجاري.
ترامب-وماكرون (1)

ترامب يهاجم ماكرون بسبب إيران: لا تتحدث باسم أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إيران تعاني من مشكلة مالية خطيرة، وإن النظام في طهران يرغب بشدة في التحدث إلى الولايات المتحدة. وأضاف الرئيس الأمريكي، على موقع التواصل الاجتماعي على "تويتر"، أن طهران تتلقى إشارات متضاربة من جميع الذين يزعمون أنهم يمثلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون. وتابع ترامب، أنه يعلم أن إيمانويل ماكرون يُريد الخير للجميع، وكذلك الآخرون، لكن لا أحد يتحدث باسم الولايات المتحدة، واشنطن تستطيع أن تتحدث باسمها ولنفسها. وشدد ترامب على أن لا أحد مصرح له بأي شكل من الأشكال أن يمثلنا أو يتحدث باسمنا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org