دول مجموعة السبع: يجب منع إيران من حيازة النووي

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ ص

مفاعل نووي إيراني - صورة أرشيفية

أكد زعماء دول مجموعة (G7) أن مواقفهم متطابقة من الملف النووي الإيراني وأنه يجب ألا تمتلك طهران أسلحة نووية، كما أعربوا عن عزمهم تعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط. ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية عن مصدر في الحكومة اليابانية أن رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي يشارك في اجتماعات مجموعة الدول السبع الكبرى في مدينة بياريتس الفرنسية، أعرب عن "قلقه الشديد من قيام إيران بتخصيب اليورانيوم"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم". وأعلنت طهران، في مايو الماضي، تخفيض التزامها ببعض بنود الاتفاق النووي الخاصة بحجم ونسبة تخصيب اليورانيوم والماء الثقيل.

وأمهلت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق 60 يوما لتحقيق مطالب طهران، وأهمها إيجاد آلية للتعاملات المالية والتبادل التجاري معها، في ظل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.وذكر مصدر دبلوماسي، أمس السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شرح لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، خطة فرنسا لخفض التوتر