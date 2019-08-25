طائرة إسرائيلية تحلق في أجواء لبنان.. وتنفيذ غارات وهمية

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ ص

طائرة إسرائيلية - صورة أرشيفية

تحلق طائرة استطلاع إسرائيلية بكثافة في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الأحد، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، فيما أوردت وكالة "روسيا اليوم"، نبأ عاجل، يقول إن طائرة استطلاع إسرائيلية أيضا حلقت في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية. ووقع انفجار في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، فجر اليوم، وفق ما ذكرته وكالة "اسوشيتد برس". وأعلن مسؤول بحزب الله اسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من بيروت.

جاء ذلك بعد ساعات، من استهداف مقاتلات إسرائيلية قوات إيرانية قرب دمشق، بحسب ما دونه رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على حسابه الشخصي على "تويتر".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت عناصر في فيلق القدس خلال إعدادهم لإطلاق طائرات مسيرة على إسرائيل - بحسب موقع العربية.