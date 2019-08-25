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طائرة إسرائيلية تحلق في أجواء لبنان.. وتنفيذ غارات وهمية

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ ص
طائرة إسرائيلية - صورة أرشيفية
طائرة إسرائيلية - صورة أرشيفية
تحلق طائرة استطلاع إسرائيلية بكثافة في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الأحد، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، فيما أوردت وكالة "روسيا اليوم"، نبأ عاجل، يقول إن طائرة استطلاع إسرائيلية أيضا حلقت في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية. ووقع انفجار في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، فجر اليوم، وفق ما ذكرته وكالة "اسوشيتد برس". وأعلن مسؤول بحزب الله اسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من بيروت.
جاء ذلك بعد ساعات، من استهداف مقاتلات إسرائيلية قوات إيرانية قرب دمشق، بحسب ما دونه رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على حسابه الشخصي على "تويتر".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت عناصر في فيلق القدس خلال إعدادهم لإطلاق طائرات مسيرة على إسرائيل - بحسب موقع العربية.
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صحف-اماراتية

صحف الإمارات: خلافات في قمة السبع.. وتميم يعتقل أخاه

تصدّر انطلاق قمة مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، واستعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إضافةً إلى العديد من الموضوعات المتنوعة. ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع انطلقت أمس، في مدينة بياريتس جنوب فرنسا، وسط خلافات عميقة بين قادة دول المجموعة حول عدد من الملفات العالمية الكبرى، أبرزها الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعودة روسيا إلى المجموعة.
الجولان المحتلة

إسرائيل تغلق المنطقة الجوية فوق الجولان المحتل

عقب الهجمات الإسرائيلية في سوريا، تم صباح اليوم الأحد، إغلاق المنطقة الجوية فوق هضبة الجولان السورية المحتلة، في وجه حركة الطيران. وقال موقع "سكاي نيوز" بالعربية، إن إسرائيل أغلقت المجال الجوي فوق هضبة الجولان المحتلة، شرق نهر الأردن، وأن أمر الإغلاق ينتهي يوم 31 أغسطس الجاري. وليست هذه أول مرة يتم فيها اتخاذ خطوة مشابهة، إذ يجري إغلاق المجال الجوي كلما كانت هناك توترات أمنية سواء في الشمال على الحدود اللبنانية السورية أو في الجنوب بعد التوتر مع قطاع غزة. وهاجمت إسرائيل بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي.
طائرة-اسرائيلية

حزب الله يعلن إسقاط طائرتين إسرائيليتين في بيروت

وقع انفجار في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، فجر الأحد، وفق ما ذكرته وكالة "اسوشيتد برس". وأعلن مسؤول بحزب الله اسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من بيروت، جاء ذلك بعد ساعات، من استهداف مقاتلات إسرائيلية قوات إيرانية قرب دمشق، بحسب ما دونه رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على حسابه الشخصي على تويتر. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت عناصر في فيلق القدس خلال إعدادهم لإطلاق طائرات مسيرة على إسرائيل - بحسب موقع العربية.
نتنياهو (2)

أول تعليق من نتنياهو على استهداف دمشق

أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن استهداف فيلق القدس في العاصمة السورية دمشق تم بجهد عملياتي كبير، وأضاف في تدوينه على تويتر: "أصدرت تعليمات للاستعداد لكل سيناريو وسنواصل العمل ضد إيران والمنظمات التابعة لها بتصميم ومسؤولية للحفاظ على أمن إسرائيل". وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن غارات جوية استهدفت قوات إيرانية جنوب العاصمة السورية دمشق، مؤكدًا في البيان أنه إحبط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية"، بحسب "سبوتنيك".
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الجولان المحتلة

إسرائيل تغلق المنطقة الجوية فوق الجولان المحتل

عقب الهجمات الإسرائيلية في سوريا، تم صباح اليوم الأحد، إغلاق المنطقة الجوية فوق هضبة الجولان السورية المحتلة، في وجه حركة الطيران. وقال موقع "سكاي نيوز" بالعربية، إن إسرائيل أغلقت المجال الجوي فوق هضبة الجولان المحتلة، شرق نهر الأردن، وأن أمر الإغلاق ينتهي يوم 31 أغسطس الجاري. وليست هذه أول مرة يتم فيها اتخاذ خطوة مشابهة، إذ يجري إغلاق المجال الجوي كلما كانت هناك توترات أمنية سواء في الشمال على الحدود اللبنانية السورية أو في الجنوب بعد التوتر مع قطاع غزة. وهاجمت إسرائيل بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي.
نتنياهو (2)

أول تعليق من نتنياهو على استهداف دمشق

أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن استهداف فيلق القدس في العاصمة السورية دمشق تم بجهد عملياتي كبير، وأضاف في تدوينه على تويتر: "أصدرت تعليمات للاستعداد لكل سيناريو وسنواصل العمل ضد إيران والمنظمات التابعة لها بتصميم ومسؤولية للحفاظ على أمن إسرائيل". وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن غارات جوية استهدفت قوات إيرانية جنوب العاصمة السورية دمشق، مؤكدًا في البيان أنه إحبط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية"، بحسب "سبوتنيك".
قصف صاروخي - أرشيفية

سوريا تتصدى لقصف إسرائيلي: العدوان مستمر

أعلنت سوريا، تصديها لـ"أهداف معادية" من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي فوق دمش، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسماع دوي انفجارات في دمشق قبل إعلانها أن الدفاعات الجوية السورية قد تصدت لـ"أهداف معادية". وتابعت الوكالة عند الساعة الثانية عشرة ليلا تقريبا بالتوقيت المحلي أن "العدوان مستمر إلى الآن والدفاعات الجوية تتصدى للأهداف وتسقط معظمها في المنطقة". وأعلن جيش الاحتلال قصف أهداف في بلدة عقربا بغوطة دمشق لمنع "فيلق القدس" الإيراني من القيام بأي عمل عدائي ضد إسرائيل.
قوات-اجنبية-في العراق

هل تدفع أمريكا ثمن صدام إيران وإسرائيل بالعراق؟

على مدى السنوات القليلة الماضية لمست منطقة الشرق الأوسط آثار الصراع بين إسرائيل وإيران، والذي تشعب ليشمل العديد من المناطق في البلدان العربية، وبالأخص داخل سوريا والعراق، وهما البلدان اللذان توجد فيهما عناصر ومعاقل لإيران بشكل واضح. الصراع الذي تحول من المعارك الدبلوماسية وتصريحات المسؤولين في كلا الجانبين إلى خطط عسكرية موسعة في عدد من بلدان المواجهة، بات ينعكس على الأوضاع في تلك الدول العربية، خاصة وسط حالة من انعدام الأمن في بعض مناطقها، وبالأخص التي يوجد فيها الأمريكيون.
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