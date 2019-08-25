انقلاب سيارة بطريق الصف وتصادم بصحراوي الإسكندرية

تحرير:سماح عوض الله ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ ص

انقلاب سيارة- أرشيفية

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارين صباح اليوم بوقوع حادثي سير، أحدهما على طريق الإسكندرية الصحراوي فى نطاق محافظة الجيزة، شهد تصادم سيارتين وإصابة قائديهما، وفى الحادث الآخر انقلبت سيارة أجرة على طريق الصف الصحراوي، بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها وعدم تمكنه من السيطرة عليها جراء السرعة الزائدة، ما تسبب فى إصابة 3 مواطنين، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكانى الحادثين، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى من مكان كل حادث، بينما تولى رجال المرور رفع آثار الحادثين.

فى الحادث الأول تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة للمتابعة الأمنية والتدخل السريع فى طريق الإسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة