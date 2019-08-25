جريمة

انقلاب سيارة بطريق الصف وتصادم بصحراوي الإسكندرية

تحرير:سماح عوض الله ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ ص
انقلاب سيارة- أرشيفية
انقلاب سيارة- أرشيفية
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارين صباح اليوم بوقوع حادثي سير، أحدهما على طريق الإسكندرية الصحراوي فى نطاق محافظة الجيزة، شهد تصادم سيارتين وإصابة قائديهما، وفى الحادث الآخر انقلبت سيارة أجرة على طريق الصف الصحراوي، بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها وعدم تمكنه من السيطرة عليها جراء السرعة الزائدة، ما تسبب فى إصابة 3 مواطنين، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكانى الحادثين، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى من مكان كل حادث، بينما تولى رجال المرور رفع آثار الحادثين.
فى الحادث الأول تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة للمتابعة الأمنية والتدخل السريع فى طريق الإسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة
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«اشحنيلي لافضحك».. طالب يهدد طفلة بنشر صورها عارية

ألقى رجال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بإشراف اللواء حسام البطوطي مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات والمعلومات، بالتنسيق مع رجال الإدارة بفرع منطقة القناة، وقطاع البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، القبض على طالب بالفرقة الثانية بمعهد التمريض؛ على خلفية اتهامه بابتزاز طفلة في الـ12 من عمرها، بنشر صور عارية لها عبر موقع «فيسبوك»، ومطالبتها بدفع مبالغ مالية له في صيغة أرقام كروت شحن نظير عدم نشره للصور.
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ضبط عامل تعدى جنسيا على طفلته في الشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة ههيا التابع لمديرية أمن الشرقية برئاسة الرائد أحمد شاهين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، القبض على عامل، بمنتصف العقد الرابع من العمر؛ على خلفية اتهامه بالتجرد من مشاعر الأبوة والإنسانية في آنٍ واحد، وتعديه جنسيا على نجلته الطفلة ذات الـ15 عاما، ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار مصطفى إسماعيل، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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حبس 7 لصوص سرقوا «فيلا» سفير سابق بالشرقية

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، قرارا بحبس 7 أشخاص، بينهم 5 عاطلين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة محتويات فيلا يمتلكها سفير مصري سابق لدى إحدى الدول العربية، في عزبة «شوقي» التابعة لدائرة المركز، إذ تم ضبط المتهمين قبل تصرفهم في المسروقات، والتي كانت عبارة عن مراوح سقف وأجهزة كهربائية وأسطوانة بوتاجاز.
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«خليتا الواحات والوراق» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها سماع المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، إلى مرافعات الدفاع بمحاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، الذي استشهد فيه 16 شهيدا من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيه النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
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إصابة 9 مواطنين فى انقلاب «ميني باص» بالوادي الجديد

شهدت منطقة الكيلو 190 بطريق الخارجة- أسيوط، فى نطاق محافظة الوادي الجديد، حادثا مروريا مروعا، حيث انقلبت سيارة أجرة نوعية «ميني باص»، ما تسبب فى إصابة جميع مستقليها وعددهم 9 مواطنين، تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي. فور استغاثة المارة على الطريق بشرطة النجدة من وقوع الحادث، هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، كما تم إرسال فريق تدخل سريع من رجال المرور، تولى رفع السيارة المتسببة فى الحادث من عرض الطريق، لتسيير حركة المرور ومنع تكدس السيارات بسبب الحادث.
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تصادم يعطل صحراوي الفيوم وحادث مأسوى ببحيرة قارون

شهد طريق الفيوم الصحراوي، تصادم سيارتين ملاكي، أعلى الطريق فى نطاق محافظة الجيزة، وأسفر الحادث عن إصابية قائدي السيارتين، وتعطل حركة المرور، فيما نقلت سيارة إسعاف المصابين إلى أقرب مستشفى، وتدخل رجال المرور لرفع السيارتين من نهر الطريق، لتيسير حركة المرور، مع التحفظ على المركبتين، لحين تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها، فيما تحرص الإدارة العامة لمرور الجيزة على نشر خدمات التدخل السريع خاصة على الطرق الواصلة بين المحافظات والطريق الدائري.
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تعطل دائري البساتين وطريق الصف الجيزة بسبب حادثين

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارين صباح اليوم، بوقوع حادثين مرورين أحدهما فى مدينة الصف بالجيزة، والثاني بمنطقة البساتين بالقاهرة، وعلى الفور تمت متابعة الحادثين بسيارات إسعاف، وتحريك أوناش مرور من أقرب نقطة ارتكاز لرفع آثار التصادمين وفتح الطريق ومنع تعطيل حركة المرور خاصة بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية، وكانت الإشارة الأولى من الطريق الدائرى بمنطقة البساتين، إذ حاول مواطن عبور الطريق، فصدمته سيارة مسرعة، وتسبب الحادث فى تعطل حركة المرور وتكدس السيارات على الطريق.
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«الكبوت» قتل وأصاب 7 بقنا.. خرجوا لشراء أغراض العيد

شهد طريق مصر- أسوان الشرقي بمحافظة قنا حادثا مروريا مروعا، تحولت خلاله بهجة 7 مواطنين بالعيد إلى مأساة توفى خلالها 3 منهم وتعرض الباقون لإصابات خطيرة، جراء حادث مروري على الطريق، حيث انقلبت سيارة نصف نقل كانوا يستقلونها إلى مركز دشنا، بقصد شراء مستلزمات العيد، واستغاث الأهالي والمارة ممّن شهدوا الحادث بشرطة النجدة، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى أقرب مستشفى، بينما تولى رجال المرور رفع آثار الحادث لتسيير الحركة على الطريق.
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