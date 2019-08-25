جريمة

حبس 7 لصوص سرقوا «فيلا» سفير سابق بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص
حبس - صورة تعبيرية
حبس - صورة تعبيرية
أصدرت نيابة مشتول السوق العامة برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، قرارا بحبس 7 أشخاص، بينهم 5 عاطلين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة محتويات فيلا يمتلكها سفير مصري سابق لدى إحدى الدول العربية، في عزبة «شوقي» التابعة لدائرة المركز، إذ تم ضبط المتهمين قبل تصرفهم في المسروقات، والتي كانت عبارة عن مراوح سقف وأجهزة كهربائية وأسطوانة بوتاجاز.
البداية كانت بورود بلاغ من حازم أمين مدير مبيعات، ونجل أمين يسري سفير مصر الأسبق لدي إحدى الدول العربية، يتهم فيه مجهولين بسرقة فيلا والده بعزبة «شوقي» بدائرة مركز شرطة مشتول السوق.وبالانتقال والفحص، تبين سرقة 8 مراوح سقف، ومولد كهرباء «متوسط الجهد»، وآخر صغير، ومحول كهرباء، وتليفزيون، وفيديو، وريسفير،
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فيسبوك

«اشحنيلي لافضحك».. طالب يهدد طفلة بنشر صورها عارية

ألقى رجال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بإشراف اللواء حسام البطوطي مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات والمعلومات، بالتنسيق مع رجال الإدارة بفرع منطقة القناة، وقطاع البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، القبض على طالب بالفرقة الثانية بمعهد التمريض؛ على خلفية اتهامه بابتزاز طفلة في الـ12 من عمرها، بنشر صور عارية لها عبر موقع «فيسبوك»، ومطالبتها بدفع مبالغ مالية له في صيغة أرقام كروت شحن نظير عدم نشره للصور.
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ضبط عامل تعدى جنسيا على طفلته في الشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة ههيا التابع لمديرية أمن الشرقية برئاسة الرائد أحمد شاهين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، القبض على عامل، بمنتصف العقد الرابع من العمر؛ على خلفية اتهامه بالتجرد من مشاعر الأبوة والإنسانية في آنٍ واحد، وتعديه جنسيا على نجلته الطفلة ذات الـ15 عاما، ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار مصطفى إسماعيل، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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انقلاب سيارة بطريق الصف وتصادم بصحراوي الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارين صباح اليوم بوقوع حادثي سير، أحدهما على طريق الإسكندرية الصحراوي فى نطاق محافظة الجيزة، شهد تصادم سيارتين وإصابة قائديهما، وفى الحادث الآخر انقلبت سيارة أجرة على طريق الصف الصحراوي، بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها وعدم تمكنه من السيطرة عليها جراء السرعة الزائدة، ما تسبب فى إصابة 3 مواطنين، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكانى الحادثين، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى من مكان كل حادث، بينما تولى رجال المرور رفع آثار الحادثين.
محكمة عسكرية

«خليتا الواحات والوراق» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها سماع المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، إلى مرافعات الدفاع بمحاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، الذي استشهد فيه 16 شهيدا من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيه النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
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ضبط 7 لصوص سرقوا «فيلا» سفير سابق بالشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أحمد بنديري، اليوم السبت، من ضبط سبعة أشخاص؛ على خلفية اتهامهم بسرقة محتويات «فيلا» يمتلكها أحد سفراء مصر السابقين لدى بعض الدول العربية، بعزبة «شوقي» التابعة لدائرة المركز، فيما جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم المسروقات، والتي كانت عبارة عن أجهزة كهربائية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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مسجل وامرأتان يقتلون رجلا رجمًا بالحجارة في الشرقية

لقي عاطل مصرعه، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بينه وبين أحد أصدقائه، مطلوب في عدة قضايا، حيث تبين وقوع مشاجرة بسبب خلافات مالية بين الطرفين، بعدما استدان الأول من الثاني مبلغًا من المال وماطل في سداده، ليستعين صديقه بامرأتين لقتله رميا بالحجارة حتى فارق الحياة فور سقوطه في مياه الترعة أمام مجمع محاكم بلبيس، بمحافظة الشرقية، وجرى ضبط المتهمين الثلاثة والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
سجن

حبس شقيقين قتلا طفلا حاول فض مشاجرة بالشرقية

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارا بحبس سائقي «توك توك» شقيقين، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بقتل طفل، بالكاد أتم ربيعه السادس عشر، بعدما أصابه أحدهما بطعنة نافذة بالصدر، لا لشيء سوى أنه حاول فض مشاجرة بينهما بدأت بالمزاح وانتهت بمقتل الصغير، وتم التحفظ على جثته بمشرحة مستشفى «منيا القمح» المركزي، قبل أن تصرح النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.
سجن

حبس 4 لصولص سرقوا 380 ألف جنيه من البنك الأهلي

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بحبس أربعة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بسرقة 380 ألف جنيه من ماكينة الصراف الآلي «ATM» التابعة للبنك الأهلي المصري، الموجودة داخل مبنى إدارة «كفر صقر» التعليمية، فيما تبين استعانة المتهمين بماكينة لحام لقص الماكينة والتحصل على المبالغ الموجودة داخلها، إذ جرى ضبطهم واستعادة جزء كبير من الأموال المسروقة.
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