حبس 7 لصوص سرقوا «فيلا» سفير سابق بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص

حبس - صورة تعبيرية

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، قرارا بحبس 7 أشخاص، بينهم 5 عاطلين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة محتويات فيلا يمتلكها سفير مصري سابق لدى إحدى الدول العربية، في عزبة «شوقي» التابعة لدائرة المركز، إذ تم ضبط المتهمين قبل تصرفهم في المسروقات، والتي كانت عبارة عن مراوح سقف وأجهزة كهربائية وأسطوانة بوتاجاز.

البداية كانت بورود بلاغ من حازم أمين مدير مبيعات، ونجل أمين يسري سفير مصر الأسبق لدي إحدى الدول العربية، يتهم فيه مجهولين بسرقة فيلا والده بعزبة «شوقي» بدائرة مركز شرطة مشتول السوق.وبالانتقال والفحص، تبين سرقة 8 مراوح سقف، ومولد كهرباء «متوسط الجهد»، وآخر صغير، ومحول كهرباء، وتليفزيون، وفيديو، وريسفير،