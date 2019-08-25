ماس كهربائي فحَّم «ماركت» وقتل صاحبه بعين شمس

تحرير:سماح عوض الله ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص

حريق محل تجاري- أرشيفية

شهدت منطقة عين شمس اندلاع حريق مروع داخل محل بقالة كبير «سوبر ماركت»، وفوجئ الأهالي باندلاع النيران وتفاقمها بسرعة هائلة، بسبب محتويات المتجر، التى تتضمن كراتين ومواد بلاستيكية ومنتجات خفيفة قابلة للاشتعال، وبسبب ضخامة حجم النيران لم يتمكن صاحب المتجر من النجاة والإفلات من النيران، فاحترق داخل المحل المملوك له، بينما استغاث الأهالي بقوات الحماية المدنية التى سيطرت على النيران ومنعت امتدادها إلى باقى طوابق العقار الذى شهد الحريق، أو العقارات المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

وأمرت النيابة على الفور بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص آثار الحريق وبيان أسبابه، وتبين من الفحص الأولي وضخامة النيران وسرعة انتشارها، أنه حدث بسبب ماس كهربائي، سرعان ما أحدث انفجارات وتطاير شرر بكل موصلات الكهرباء، ما فاقم النيران ونشرها فى السوبر ماركت بسرعة جنونية. تم نقل جثمان مالك «السوبر

وأمرت النيابة على الفور بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص آثار الحريق وبيان أسبابه، وتبين من الفحص الأولي وضخامة النيران وسرعة انتشارها، أنه حدث بسبب ماس كهربائي، سرعان ما أحدث انفجارات وتطاير شرر بكل موصلات الكهرباء، ما فاقم النيران ونشرها فى السوبر ماركت بسرعة جنونية.



تم نقل جثمان مالك «السوبر ماركت» إلى مشرحة أقرب مستشفى، لفحص الجثمان بمعرفة خبراء الطب الشرعي والتحقق من سبب الوفاة ووقوعها قدرًا بسبب الحريق دون شبهة جنائية.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة استغاثة من نشوب حريق داخل سوبر ماركت، بمنطقة عين شمس، وهرعت إلى مكان البلاغ 4 سيارات إطفاء، تمكنت من التعامل مع النيران والسيطرة عليها، وتبين وفاة صاحب السوبر ماركت ويدعي "خليفة"، متأثرا بإصابته بحروق متفرقة من الدرجة الأولى.







