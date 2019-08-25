جريمة

ماس كهربائي فحَّم «ماركت» وقتل صاحبه بعين شمس

تحرير:سماح عوض الله ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص
حريق محل تجاري- أرشيفية
حريق محل تجاري- أرشيفية
شهدت منطقة عين شمس اندلاع حريق مروع داخل محل بقالة كبير «سوبر ماركت»، وفوجئ الأهالي باندلاع النيران وتفاقمها بسرعة هائلة، بسبب محتويات المتجر، التى تتضمن كراتين ومواد بلاستيكية ومنتجات خفيفة قابلة للاشتعال، وبسبب ضخامة حجم النيران لم يتمكن صاحب المتجر من النجاة والإفلات من النيران، فاحترق داخل المحل المملوك له، بينما استغاث الأهالي بقوات الحماية المدنية التى سيطرت على النيران ومنعت امتدادها إلى باقى طوابق العقار الذى شهد الحريق، أو العقارات المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.
وأمرت النيابة على الفور بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص آثار الحريق وبيان أسبابه، وتبين من الفحص الأولي وضخامة النيران وسرعة انتشارها، أنه حدث بسبب ماس كهربائي، سرعان ما أحدث انفجارات وتطاير شرر بكل موصلات الكهرباء، ما فاقم النيران ونشرها فى السوبر ماركت بسرعة جنونية. تم نقل جثمان مالك «السوبر
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القبض على عامل ضرب طفلا وكسر أسنانه بالشرقية (فيديو)

ألقى رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد هاني صفوت، وإشراف العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، منذ قليل، القبض على عامل، في نهاية العقد الخامس من العمر؛ على خلفية اتهامه بالاعتداء بصورة «همجية» على طفل بالكاد تتجاوزت سنوات عمره الخمسة أعوام ببضعة أشهر، لا لشيء إلا لأجل تشاجر الصغير مع نجله في أحد شوارع قرية «بني حسن» التابعة لدائرة المركز، ما تسبب في كسر أسنان الصغير وإصابته بجرح قطعي في الوجه.
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إزالة 584 حالة تعد على الطريق بالطالبية والعمرانية

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بمشاركة الإدارات النوعية، في مقدمتها البحث الجنائي، برئاسة اللواء رضا العمدة، استهدفت منطقتي الطالبية والعمرانية بقطاع الغرب، في مجال حفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، خصوصا تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام القضائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضمن خطة القطاع لتحقيق الوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام.
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شاب «يذبح» نفسه أمام النادي الاجتماعي بالشرقية

أقدم شاب في نهاية العقد الثالث من العمر، على محاولة التخلص من حياته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ بعدما أحضر سلاحًا أبيض وذبح نفسه في الطريق العام بين المارة، أمام بوابة النادي «الاجتماعي» بجوار نادي «الري» بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، فيما جرى نقله بين الحياة والموت إلى مستشفى «الأحرار» التعليمي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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شرطة المرافق ترفع 60 طن قمامة من شوارع أكتوبر

حملات تفتيشية مكبرة تشنها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على الشارع المصري تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن بدوائر الأقسام المختصة، رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين.
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انقلاب سيارة بطريق الصف وتصادم بصحراوي الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارين صباح اليوم بوقوع حادثي سير، أحدهما على طريق الإسكندرية الصحراوي فى نطاق محافظة الجيزة، شهد تصادم سيارتين وإصابة قائديهما، وفى الحادث الآخر انقلبت سيارة أجرة على طريق الصف الصحراوي، بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها وعدم تمكنه من السيطرة عليها جراء السرعة الزائدة، ما تسبب فى إصابة 3 مواطنين، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكانى الحادثين، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى من مكان كل حادث، بينما تولى رجال المرور رفع آثار الحادثين.
إصابة 4 اشخاص فى حريق بمصنع للصناعات الغذائية ببنى سويف (2)

ساعتان في مواجهة جحيم حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر

ساعتان متواصلتان واجه فيهما رجال الدفاع المدني جحيم حريق مصنع مواد بلاستيكية ونجحوا في إخماد نيرانه، فالبداية كانت في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، حركة السيارات والمارة متوسطة في ميدان الحصري الشهير، الواقع في قلب مدينة السادس من أكتوبر، بدت الأمور طبيعية دون أن يطرأ عليها جديد يعكر صفو حالة الهدوء التي تسود الأجواء، قبل أن يلاحظ البعض سحابة سوداء ناتجة عن تصاعد أدخنة كثيفة بالمنطقة الصناعية الثالثة التي تبعد كيلومترات قليلة عن الميدان، وما هي إلا دقائق قليلة حتى دوى صوت سرينة سيارات الإطفاء.
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سحابة سوداء تغطي أكتوبر.. حريق هائل بمصنع بلاستيك

في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، حركة السيارات والمارة متوسطة في ميدان الحصري الشهير، الواقع في قلب مدينة السادس من أكتوبر، بدت الأمور طبيعية دون أن يطرأ عليها جديد يعكر صفو حالة الهدوء التي تسود الأجواء قبل أن يلاحظ البعض سحابة سوداء ناتجة عن تصاعد أدخنة كثيفة بالمنطقة الصناعية الثالثة التي تبعد كيلومترات قليلة عن الميدان، وما هي إلا دقائق قليلة حتى دوى صوت سرينة سيارات الإطفاء مسرعة في طريقها إلى مصدر الأدخنة التي بدت جلية للقاصي والداني على حد سواء.
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انهيار منزلين بالغربية ونجاة السكان بسبب قرار إزالة

شهدت منطقة صندفا التابعة لحى ثان المحلة بمحافظة الغربية، انهيار منزلين كل منهما مكون من ثلاثة طوابق، مما تسبب فى تهشم سيارة ملاكي كانت متوقفة أسفل أحدهما، ولم يتسبب الانهيار فى وقوع وفيات أو مصابين؛ إذ أن العقارين صادر لهما قراري إزالة، وكانت قوة من الحي أخلت المنزلين بالقوة الجبرية تمهيدًا لإزالتهما تنفيذًا للقرارات الإدارية، إلا أنه مع أول أسبوع عمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك انهار المنزلان صباح اليوم، مما تسبب فى حالة من القلق بين الأهالي بسبب الانهيار المفاجىء دون تنفيذ الإزالة بشكل آمن.
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