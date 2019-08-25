صحف الإمارات: خلافات في قمة السبع.. وتميم يعتقل أخاه

الصحف أشارت إلى نجاح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال افتتاح قمة مجموعة السبع، في تفادي تفجُّر النزاع بين الدول الأوروبية وأمريكا في اليوم الأول للقمة

تحرير:وفاء بسيوني ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص

تصدّر انطلاق قمة مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، واستعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إضافةً إلى العديد من الموضوعات المتنوعة. ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع انطلقت أمس، في مدينة بياريتس جنوب فرنسا، وسط خلافات عميقة بين قادة دول المجموعة حول عدد من الملفات العالمية الكبرى، أبرزها الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعودة روسيا إلى المجموعة.

وأوضحت صحيفة "الخليج" أنه وسط تدابير أمنية مكثفة، انطلقت قمة مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى في مدينة بياريتس الفرنسية، حيث يترقب الرأي العام العالمي منها حلولا عملية لأزمات تهز العالم، وفي طليعتها الحرب التجارية، وحرائق الأمازون، والنووي الإيراني، كما هيمنت على أجوائها أيضا أزمة الخروج البريطاني

وأوضحت صحيفة "الخليج" أنه وسط تدابير أمنية مكثفة، انطلقت قمة مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى في مدينة بياريتس الفرنسية، حيث يترقب الرأي العام العالمي منها حلولا عملية لأزمات تهز العالم، وفي طليعتها الحرب التجارية، وحرائق الأمازون، والنووي الإيراني، كما هيمنت على أجوائها أيضا أزمة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، والتي طالب فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون مجددا بإلغاء "شبكة الأمان" المثيرة للجدل، لتفادي الخروج الفوضوي.



وتوافد قادة الديمقراطيات الليبرالية في العالم واحدا تلو الآخر إلى جنوب غربي فرنسا، آخرهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حطت طائرته الرئاسية "إير فورس وان" منتصف النهار في بوردو.

وإلى جانب ترامب، يشارك كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء الحكومات البريطاني بوريس جونسون، والإيطالي جوزيبي كونتي، والياباني شينزو آبي، والكندي جاستن ترودو، في القمة، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مأدبة عشاء غير رسمية في منارة بياريتس المطلة على الأطلسي.





بينما أشارت صحيفة "البيان" إلى أن الرئيس الفرنسي نجح في افتتاح قمة مجموعة السبع، في تفادي تفجر النزاع بين الدول الأوروبية وأمريكا في اليوم الأول من القمة، حيث عقد محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نتجت عنها "عناصر تقارب" بشأن ملفات كبيرة، مثل التجارة وحرائق الأمازون.

وتحت عنوان "حرائق الأمازون.. تجاوزات بشرية تلتهم رئة الأرض"، أفادت "الخليج" أن سحبا كثيفة من الدخان الأسود أحالت ظهيرة مدينة ساوباولو البرازيلية إلى ظلام دامس، وألقت في وجه البشرية تحذيرا شديد اللهجة مما ينتظرها من مستقبل "ملوث" في حال استمرار حرائق غابات الأمازون المطيرة التي يعدها العلماء "رئة الأرض"؛ لأنها تمدنا بنحو 20% من الأكسجين.



وتكشف الحرائق عن غابة أخرى معقدة تمرح فيها "ضوارٍ بشرية" مختلفة الدوافع والأهداف، تقف سببا مباشرا في ما يحدث هناك، إذ لم يعد خافيا على أحد الدور الذي يلعبه "صائدو الأراضي" الذين يضعون أيديهم على مساحات من الغابات، ويعملون على إزالتها حتى ترتفع أسعارها، والمدعومون من اللوبيات الزراعية والصناعية المعقدة والمتداخلة في دائرة مراكز صناعة القرار في دول تمتد فيها مساحة الغابات، لتعظيم العوائد الاقتصادية من تلك الأراضي حتى لو عن طريق استخراج المعادن.



وذكرت "الاتحاد" أنه على خلفية حرائق الغابات المروعة في منطقة "الأمازون"، ألمح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى عواقب محتملة بالنسبة لاتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل دول أمريكا الجنوبية "ميركوسور".



وبالانتقال إلى السودان، أوضحت "الإمارات اليوم" أن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، مثل أمس، مجددا في المحكمة، في ثاني جلسات محاكمته بتهم الفساد، حيث طالب محاموه بالإفراج عنه بكفالة مالية.



وجلس البشير، الذي ارتدى الزي السوداني التقليدي الأبيض، في القفص الحديدي نفسه الذي جلس فيه الإثنين الماضي، مع انطلاق محاكمته.

واستمع القاضي في جلسة أمس إلى ثلاثة شهود، اثنان منهم محققان فتشا مقر إقامة البشير بعد إطاحته، والآخر مصرفي.

وأشارت "الاتحاد" إلى أنه تم تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق إلى السبت المقبل بعد الاستماع إلى 3 شهود.

بينما نقلت "الخليج" عن عضو المجلس السيادي السوداني الفريق ركن ياسر العطا، قوله إن عهد التشاكس والخلافات بين العسكريين والمدنيين في بلاده ولّى إلى غير رجعة، متوقعا أن يسود التناغم والانسجام الأجواء داخل المجلس الذي يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية.



وكشف العطا، الذي كان أحد أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الذي تم حله قبل أيام، عن مواجهتهم ضغوطا عنيفة، ومحاولات من جهات عديدة لإفشالهم باستخدام "ملف الاقتصاد" وتعطيل 50% من عائدات الدولة.



وتحت عنوان "تميم يعتقل أخاه المتهم في أمريكا"، كشفت "الخليج" عن تأكيد مصادر مطلعة أن أمير قطر تميم بن حمد، يعتقل الآن أخاه غير الشقيق خالد بن حمد في قصره بالدوحة، وأن خالد ليس في تركيا، في وقت لا تزال فيه قضية الأخ الأصغر لأمير قطر، محل متابعة من وسائل إعلام عربية ودولية، على الرغم من الاختفاء التام للمتهم بمخالفة القوانين الأمريكية.



وبعد رفع دعوى قضائية من قبل أمريكيين ضده أمام محكمة في فلوريدا، بتهمة تهديده بقتلهما، قال ماثيو بيتارد، وماثيو أليندي، إن خالد بن حمد خرق قوانين العمل والقوانين الاتحادية الأمريكية بشأن معاملة أصحاب العمل مع موظفيهم.



وبالانتقال إلى سوريا وتحت عنوان "سوريا تتصدى لـ(أهداف معادية) في دمشق"، ذكرت "الاتحاد" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية فوق العاصمة دمشق.



وقال شهود في دمشق إنهم سمعوا دوي انفجارات وشاهدوا أثرها في السماء.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء، نقلا عن مراسلها: "العدوان مستمر إلى الآن والدفاعات الجوية تتصدى للأهداف المعادية وتسقط معظمها في المنطقة الجنوبية" في إشارة لجنوب دمشق.

حشدت قوات الجيش السوري، أمس السبت، تعزيزات عسكرية شمالي مدينة خان شيخون الإستراتيجية جنوبي إدلب، في محاولة لمواصلة تقدمها باتجاه منطقة معرة النعمان، غداة تمكنها من تطويق نقطة مراقبة تركية، وسيطرت قوات الجيش السوري، الجمعة، على كل البلدات والقرى التي كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة في ريف حماة الشمالي، بعد تقدمها جنوبي خان شيخون التي سيطرت عليها بالكامل.





وتحت عنوان "الأمم المتحدة تساعد سوريا على قصف المعارضة"، أشارت "الإمارات اليوم" إلى أنه منذ أشهر عدة، وكجزء من برنامج فك الاشتباك في الحرب الدائرة بسوريا، تتشارك الأمم المتحدة بإحداثيات مراكز الرعاية الصحية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، مع الحكومة الروسية، والهدف من ذلك ضمان عدم قيام روسيا أو حلفائها السوريين بضربها عن طريق الخطأ.