رياضة

جوارديولا يسعى لقهر خصمه المفضل في البريميرليج اليوم

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
تتواصل اليوم، مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل بورنموث الثامن برصيد 4 نقاط نظيره مانشستر سيتي حامل اللقب الرابع بنفس الرصيد من النقاط، في تمام الساعة الثالثة عصرًا على ملعب فيتنس فيرست، ولم يخسر السيتي في جميع المباريات الـ14 السابقة أمام بورنموث، وفاز بالمواجهات الأربع السابقة بينهما في البريميرليج بمجموع اللقاءات 25-3، وتفادى بورنموث الخسارة على أرضه أمام السيتي مرة واحدة في المواجهات السبع السابقة بينهما، وكان ذلك بالتعادل سلبيا في دوري الدرجة الثالثة منذ 20 عامًا.
وانتهت مسيرة 15 انتصارا متتاليا للسيتي في الدوري بالتعادل أمام توتنهام في الجولة الماضية، وتمكن رحيم سترلينج من التسجيل في 4 مباريات متتالية مع الأندية في جميع المسابقات للمرة الأولى في مسيرته، وبشكل عام سجل سترلينج في شباك بورنموث 8 أهداف وصنع هدفين في 7 مباريات سابقة في الدوري. وصنع النجم البلجيكي
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مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

مرتضى منصور: غير راض عن سداسية ديكاداها لهذا السبب

أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن عدم رضاه بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه في مباراة ديكاداها الصومالي، مساء السبت، معلقًا: «انطباعي وصل للاعبين، وميتشو خد حقه منهم في غرفة الملابس». واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي، بسداسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب الجيش برج العرب، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان الأبيض قد فاز بمباراة الذهاب بسبعة أهداف نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ32 بنتيجة ( 13- 0 )، ومن المقرر أن يواجه نظيره جينراسيون فوت السنغالي.
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متعب يكشف موقفه من منصب مدرب المهاجمين في الأهلي

علق عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، على امكانية قبوله منصب المدرب الخاص للمهاجمين بالنادي الأحمر، مؤكدًا أنه سيرحب بذلك بالطبع إذا عُرض الأمر عليه، وأنه لن يتاخر عن النادي في أي وقت يحتاجه فيه. وأضاف متعب، خلال تصريحاته مساء السبت، عبر قناة «الأهلي»، أنه سلبي أي طلب سيطلبه النادي منه في أي وقت، مشددًا أن الأهم هو أن يكون قادرا على تقديم إضافة حقيقية في المسؤولية التي سيكلف بها. وأكد، أن عودة الأهلي للفوز ببطولة الدوري الممتاز الأغلى في تاريخه بالموسم المنقضي، جاءت بعد عمل شاق ولم يكن الأمر سهلا على الإطلاق.
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متعب عن محمد صلاح: متواضع وما فعله خيال

أكد عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي السابق، أن النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، يركز في عمله كثيرا، ومن الطبيعي أن يشعر بغضب بسبب بعض التجاوزات ضده، ونجاحه مع فريقه أكبر دليل على تركيزه والتزامه. وأضاف متعب، خلال تصريحاته مساء السبت، عبر قناة «الأهلي»: «عندما يكون لدينا لاعب عالمي وناجح يجب أن نحافظ عليه، فحصوله على لقب هداف الدوري الانجليزي لعامين متتاليين أمر خيالي وفي منتهى الصعوبة، محمد صلاح لديه ميزة أنه يحلم وهو مقتنع أنه قادر على تحقيق حلمه».
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بيب جوارديولا

جوارديولا: مانشستر سيتي يحترم أموال الجماهير

يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن المستوى الذي يقدمه فريقه مانشستر سيتي يحترم كرة القدم، وتعادل بطل الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي أمام توتنهام بنتيجة 2-2، إلا أنه لا يشعر بالقلق من خسارة النقاط بعد العرض الجيد الذي قدمه فريقه، وسدد السيتي في تلك المباراة 30 كرة على المرمى، مقابل 3 تسديدات فقط لتوتنهام، ليواصل السيتي فرض هيمنته التامة على المباريات، ما ساعد الفريق على التتويج بخمسة ألقاب محلية، وحصد 198 نقطة في الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
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توتنهام يسعى لإنهاء هيمنة السيتي في البريميرليج

يحتضن ملعب الاتحاد اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل مانشستر سيتي حامل اللقب، نظيره توتنهام في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويحتل السيتي صدارة جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد السبيرز من النقاط في المركز السادس، ويبحث السيتي اليوم عن تحقيق الانتصار الخامس تواليًا على توتنهام في الدوري للمرة الأولى في تاريخه، ولم يجمع السبيرز سوى 4 نقاط فقط أمام السيتي في آخر 9 زيارات لملعب الاتحاد، ولم يخسر السيتي المباراة الأولى في الموسم على أرضه منذ عام 1989.
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في مباراة بطلها الفار.. السيتي يكتسح وست هام

في مباراة بطلها الفار، استهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد 2019- 2020 بقوة، من خلال التغلب على وست هام برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي، ليخطف بالتالي مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب مبكرًا من ليفربول، وذلك بعد فوز الريدز أمس على نوريتش سيتي بنتيجة 4- 1 على ملعب الأنفيلد، وافتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة 25 عبر جابريل خيسوس الذي تلقى عرضية أرضية ساحرة من كيلي والكر أودعها الشباك بسهولة.
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محرز أساسيا أمام وست هام في البريميرليج

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن تشكيل مانشستر سيتي الذي سيخوض به اليوم السبت، مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي "بريميرليج" للموسم الجديد 2019- 2020، أمام وست هام على الملعب الأولمبي بالعاصمة البريطانية لندن، والذي شهد عودة النجم الجزائري رياض محرز بعد غيابه عن مباراة ليفربول في الدرع الخيرية بسبب جدل حول اختبارات المنشطات، كما شهد التشكيل الأساسي أيضًا غياب المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، حيث فضل بيب جوارديولا الاعتماد على المهاجم البرازيلي جابريل خيسوس.
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