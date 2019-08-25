جوارديولا يسعى لقهر خصمه المفضل في البريميرليج اليوم

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص

بيب جوارديولا

تتواصل اليوم، مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل بورنموث الثامن برصيد 4 نقاط نظيره مانشستر سيتي حامل اللقب الرابع بنفس الرصيد من النقاط، في تمام الساعة الثالثة عصرًا على ملعب فيتنس فيرست، ولم يخسر السيتي في جميع المباريات الـ14 السابقة أمام بورنموث، وفاز بالمواجهات الأربع السابقة بينهما في البريميرليج بمجموع اللقاءات 25-3، وتفادى بورنموث الخسارة على أرضه أمام السيتي مرة واحدة في المواجهات السبع السابقة بينهما، وكان ذلك بالتعادل سلبيا في دوري الدرجة الثالثة منذ 20 عامًا.

وانتهت مسيرة 15 انتصارا متتاليا للسيتي في الدوري بالتعادل أمام توتنهام في الجولة الماضية، وتمكن رحيم سترلينج من التسجيل في 4 مباريات متتالية مع الأندية في جميع المسابقات للمرة الأولى في مسيرته، وبشكل عام سجل سترلينج في شباك بورنموث 8 أهداف وصنع هدفين في 7 مباريات سابقة في الدوري. وصنع النجم البلجيكي

وانتهت مسيرة 15 انتصارا متتاليا للسيتي في الدوري بالتعادل أمام توتنهام في الجولة الماضية، وتمكن رحيم سترلينج من التسجيل في 4 مباريات متتالية مع الأندية في جميع المسابقات للمرة الأولى في مسيرته، وبشكل عام سجل سترلينج في شباك بورنموث 8 أهداف وصنع هدفين في 7 مباريات سابقة في الدوري.



وصنع النجم البلجيكي كيفين دي بروين 3 أهداف في مباراتين في الدوري هذا الموسم، ويملك في رصيده صناعة 49 هدفًا في 122 مباراة خاضها في البريميرليج، ويحمل مسعود أوزيل الرقم القياسي بصناعة 50 هدفًا في أقل عدد من المباريات، وهو 141 مباراة، وهو الرقم الذي يسعى دي بروين لتحطيمه.



وتمكن بيب جوارديولا من الفوز بكل مبارياته الست في الدوري أمام بورنموث، وسبق أن فاز في كل مبارياته الـ8 أمام مالاجا في الدوري الإسباني، وكل مبارياته السبع أمام وست هام في مسيرته التدريبية.