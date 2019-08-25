رياضة

الزمالك يستعيد طارق حامد أمام مصر المقاصة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص
طارق حامد
طارق حامد
يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جهود طارق حامد لاعب الوسط المدافع فى مواجهة نظيره فريق مصر المقاصة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، حيث تم استبعاده من مواجهتى الزمالك مع ديكاداها الصومالى فى الدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا من أجل إراحته بعد مشاركاته المتتالية مع الفريق فى الموسم الماضى والمنتخب الوطني، مع خضوعه لبرنامج تأهيلى فى الفترة الأخيرة حتى يكون جاهزًا للعودة للمشاركة مع الفريق الأبيض بداية من لقاء المقاصة.
واكتسح الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي، بسداسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب برج العرب، في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، وكان الأبيض قد نجح في الفوز بمباراة الذهاب بسبعة أهداف نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ32 بنتيجة (13- 0)، ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره جينراسيون
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محمد صلاح (1.) (3)

صلاح يحصل على أعلى تقييم من سكاي سبورتس

قيَّم موقع "سكاي سبورتس" البريطاني لاعبي أرسنال وليفربول، بعد قمة الأمس التي انتهت بفوز الليفر على ملعبه الأنفيلد بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بفضل ثنائية نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ورأسية جويل ماتيب، في الوقت الذي سجل فيه هدف المدفعجية الوحيد توريرا، وحصل صلاح على أعلى تقييم بين جميع اللاعبين في مباريات أمس بالحصول على 9 درجات، وذكر الموقع البريطاني أن الهدوء عاب مستوى صلاح في الشوط الأول، قبل أن ينفجر في الشوط الثاني، مشيرة إلى أنه عندما يكون في أفضل أحواله، يصبح اللاعب الأفضل على الإطلاق.
محمد صلاح (1.) (2)

شرط ليفربول للموافقة على رحيل محمد صلاح

وافق نادي ليفربول الإنجليزي، على بيع الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق والمنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في حال فوز الفريق بالدوري الإنجليزي "البريميرليج"، خلال الموسم الجاري، إذ أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن إدارة الريدز أبدت استعدادها للموافقة على رحيل محمد صلاح، بعد نهاية الموسم الجاري، خاصة أن أغلب الأندية الكبيرة في أوروبا تسعى للفوز بخدماته، بعد المستوى المميز الذي قدَّمه طوال المواسم الثلاثة الماضية.
ليفربول‎

جويل ماتيب يكشف عن أمنيته مع ليفربول

كشف جويل ماتيب، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن أمنيته التي يسعى لتحقيقها مع الريدز، وهي أن يسجل المزيد من الأهداف هذا الموسم لناديه، بعدما هز شباك أرسنال في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، إذ قال ماتيب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "أنا سعيد بهذا الهدف، وأتمنى أن يكون بداية لمزيد من الأهداف. لقد كانت عرضية جيدة وآمل أن أستطيع تسجيل هدف آخر الأسبوع المقبل"، وجاء هدف ماتيب قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، ليكسر التعادل السلبي الذي كان مسيطرا على المباراة.
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (6)

الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة بطل الصومال

أدى لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية خفيفة لمدة 15 دقيقة تحت قيادة أنطونيو مدرب الأحمال بعدها عقد ميتشو المدير الفني للفريق، جلسة سريعة مع اللاعبين بمنتصف الملعب في حضور الجهاز المعاون، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال المران. وقام المدير الفني للفريق، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران المقام، لأداء حصة فنية عقب إنهاء فقرة التدريبات التأهيلية. وأدت كل مجموعة تقسيمة في جزء صغير بالملعب تم استخدام مرمى صغير خلالها وقاد ميتشو مجموعة بنفسه، بينما قاد الثنائي أيمن عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف مجموعة أخرى.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

تعديل موعد مباراة الزمالك والمقاصة بكأس مصر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين تعديل موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر إقامتها يوم الأربعاء 28 أغسطس الجاري في استاد برج العرب، لتقام الساعة الثامنة مساءً بدلا من التاسعة والنصف مساءً. وكان فريق نادي الزمالك تأهل لدور الثمانية بكأس مصر بعدما تغلب على نظيره الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في مباراة دور الـ16 التي جمعت بينهما أكتوبر الماضي على استاد الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

رئيس الزمالك: طارق السيد رفض العمل في جهاز ميتشو

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن طارق السيد لاعب الفريق السابق رفض الانضمام لجهاز الزمالك الجديد، حيث أكد رئيس القلعة البيضاء خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر النادى للإعلان عن تنصيب ميتشو مديرا فنيا للفريق، أنه تم اختيار لاعب الفريق السابق أحمد عبدالرؤوف دعما للشباب. واستقر مجلس إدارة الزمالك على تعيين الصربي ميتشو ويعاونه كل من دوشان مدربًا عامًّا وأيمن عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف مدربا، ومدرب حراس مرمى صربي الجنسبة، واليوناني أنطونيس كيزوس مدربًا للأحمال.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (6)

الزمالك يتسلح بالصفقات الجديدة أمام بطل الصومال

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه ديكاداها بطل الصومال، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56، ويعود الزمالك للمشاركة في البطولة بعد غياب 766 يوما، إذ كانت آخر مباراة له في البطولة الإفريقية أمام أهلي طرابلس الليبي، في الجولة السادسة من دور المجموعات، والتي أقيمت يوم 9 يوليو 2017.
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