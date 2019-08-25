الزمالك يستعيد طارق حامد أمام مصر المقاصة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص

طارق حامد

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جهود طارق حامد لاعب الوسط المدافع فى مواجهة نظيره فريق مصر المقاصة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، حيث تم استبعاده من مواجهتى الزمالك مع ديكاداها الصومالى فى الدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا من أجل إراحته بعد مشاركاته المتتالية مع الفريق فى الموسم الماضى والمنتخب الوطني، مع خضوعه لبرنامج تأهيلى فى الفترة الأخيرة حتى يكون جاهزًا للعودة للمشاركة مع الفريق الأبيض بداية من لقاء المقاصة.

واكتسح الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي، بسداسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب برج العرب، في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، وكان الأبيض قد نجح في الفوز بمباراة الذهاب بسبعة أهداف نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ32 بنتيجة (13- 0)، ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره جينراسيون



واكتسح الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي، بسداسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب برج العرب، في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، وكان الأبيض قد نجح في الفوز بمباراة الذهاب بسبعة أهداف نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ32 بنتيجة (13- 0)، ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره جينراسيون فوت السنغالي في دور الـ32 من البطولة، وفقا للقرعة التي أجريت منذ عدة أسابيع فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة العودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر القادم.



وتأهل الفارس الأبيض لدور الثمانية من بطولة كأس مصر على حساب فريق الإنتاج الحربي بعدما تغلب عليه في دور الـ 16 بنتيجة 2-0، بينما تأهل فريق المقاصة إلى ذلك الدور بعدما تغلب على فريق وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في أكتوبر الماضي.