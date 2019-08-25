ضبط عامل تعدى جنسيا على طفلته في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص

التعدي الجنسي - صورة أرشيفية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة ههيا التابع لمديرية أمن الشرقية برئاسة الرائد أحمد شاهين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، القبض على عامل، بمنتصف العقد الرابع من العمر؛ على خلفية اتهامه بالتجرد من مشاعر الأبوة والإنسانية في آنٍ واحد، وتعديه جنسيا على نجلته الطفلة ذات الـ15 عاما، ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار مصطفى إسماعيل، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بإقدام «م. ذ» عامل، بمنتصف العقد الرابع، على التعدي جنسيا على نجلته الطفلة «ن» البالغة من العمر 15 عاما، وذلك بعدما عاشرها معاشرة الأزواج داخل منزله بدائرة مركز شرطة ههيا.وتمكن رجال