جريمة

ضبط عامل تعدى جنسيا على طفلته في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص
التعدي الجنسي - صورة أرشيفية
التعدي الجنسي - صورة أرشيفية
ألقى رجال مباحث مركز شرطة ههيا التابع لمديرية أمن الشرقية برئاسة الرائد أحمد شاهين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، القبض على عامل، بمنتصف العقد الرابع من العمر؛ على خلفية اتهامه بالتجرد من مشاعر الأبوة والإنسانية في آنٍ واحد، وتعديه جنسيا على نجلته الطفلة ذات الـ15 عاما، ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار مصطفى إسماعيل، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بإقدام «م. ذ» عامل، بمنتصف العقد الرابع، على التعدي جنسيا على نجلته الطفلة «ن» البالغة من العمر 15 عاما، وذلك بعدما عاشرها معاشرة الأزواج داخل منزله بدائرة مركز شرطة ههيا.وتمكن رجال
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فيسبوك

«اشحنيلي لافضحك».. طالب يهدد طفلة بنشر صورها عارية

ألقى رجال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بإشراف اللواء حسام البطوطي مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات والمعلومات، بالتنسيق مع رجال الإدارة بفرع منطقة القناة، وقطاع البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، القبض على طالب بالفرقة الثانية بمعهد التمريض؛ على خلفية اتهامه بابتزاز طفلة في الـ12 من عمرها، بنشر صور عارية لها عبر موقع «فيسبوك»، ومطالبتها بدفع مبالغ مالية له في صيغة أرقام كروت شحن نظير عدم نشره للصور.
حبس-كلابشات

حبس 7 لصوص سرقوا «فيلا» سفير سابق بالشرقية

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، قرارا بحبس 7 أشخاص، بينهم 5 عاطلين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة محتويات فيلا يمتلكها سفير مصري سابق لدى إحدى الدول العربية، في عزبة «شوقي» التابعة لدائرة المركز، إذ تم ضبط المتهمين قبل تصرفهم في المسروقات، والتي كانت عبارة عن مراوح سقف وأجهزة كهربائية وأسطوانة بوتاجاز.
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

انقلاب سيارة بطريق الصف وتصادم بصحراوي الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارين صباح اليوم بوقوع حادثي سير، أحدهما على طريق الإسكندرية الصحراوي فى نطاق محافظة الجيزة، شهد تصادم سيارتين وإصابة قائديهما، وفى الحادث الآخر انقلبت سيارة أجرة على طريق الصف الصحراوي، بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها وعدم تمكنه من السيطرة عليها جراء السرعة الزائدة، ما تسبب فى إصابة 3 مواطنين، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكانى الحادثين، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى من مكان كل حادث، بينما تولى رجال المرور رفع آثار الحادثين.
محكمة عسكرية

«خليتا الواحات والوراق» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها سماع المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، إلى مرافعات الدفاع بمحاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، الذي استشهد فيه 16 شهيدا من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيه النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
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حبس-كلابشات

حبس 7 لصوص سرقوا «فيلا» سفير سابق بالشرقية

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، قرارا بحبس 7 أشخاص، بينهم 5 عاطلين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة محتويات فيلا يمتلكها سفير مصري سابق لدى إحدى الدول العربية، في عزبة «شوقي» التابعة لدائرة المركز، إذ تم ضبط المتهمين قبل تصرفهم في المسروقات، والتي كانت عبارة عن مراوح سقف وأجهزة كهربائية وأسطوانة بوتاجاز.
اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية

مدير أمن الشرقية يعتمد حركة تنقلات وترقيات الضباط

اعتمد اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، حركة التنقلات، بنقل الرائد أحمد متولي، رئيسًا لمباحث الزقازيق، والمقدم أشرف ضيف، لرئاسة ثانٍ الزقازيق، والرائد محمد ثروت، لرئاسة أبو كبير، والرائد أحمد بنديري، لرئاسة مشتول السوق، والرائد أحمد الخولي، رئيسا لأول العاشر من رمضان، والرائد شادي الكفراوي، للصالحية الجديدة، والرائد هاني صفوت، لأولاد صقر، والرائد أسامة عبده نصر، رئيسًا لقسم العمليات بإدارة البحث الجنائي، وتصعيد الرائد رمزي أبو زيد، رئيسًا لقسم تكنولوجيا المعلومات، والرائد أحمد شويخ، رئيسًا للقرين، والرائد أحمد غالب، رئيسًا للإبراهيمية.
تعذيب

تسول وعذاب.. إيداع نبيلة وأشقائها الثلاثة بدار رعاية

أصدرت نيابة فاقوس العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارا بإيداع الطفلة «نبيلة» بنت الثلاثة عشر ربيعًا، بدار رعاية الأطفال بمدينة بلبيس، وإيداع أشقائها الثلاثة في دار رعاية البنين بمدينة الزقازيق، بعد قيام والد الطفلة وشقيقته ونجل شقيقته بالاشتراك في تعذيب الطفلة، وذلك بالتعدي عليها وكسر قدمها لأكثر من مرة لإجبارها على التسول والإنفاق عليه، لأن الأب عاطل عن العمل وكان يتقاضى منها مئة جنيه «يومية» عن تسولها ببندر المدينة، وكادت الإصابة تتسبب في بتر قدمها.
زجاجات-مولوتوف

بسبب شجرة.. عامل يحرق بنت شقيقه بـ«مولوتوف»

أقدم عامل، في منتصف العقد الرابع من العمر، على إصابة طفلة شقيقة، البالغة 4 سنوات، بحروق بأنحاء مختلفة بالجسد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعدما ألقى عليها زجاجة «مولوتوف» إثر نشوب مشاجرة بينه وبين شقيقه (والد الطفلة)، بسبب خلافات بينهما على شجرة ميراث بدائرة مركز شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، فيما تم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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