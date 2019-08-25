جريمة

«اشحنيلي لافضحك».. طالب يهدد طفلة بنشر صورها عارية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
فيسبوك - صورة أرشيفية
فيسبوك - صورة أرشيفية
ألقى رجال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بإشراف اللواء حسام البطوطي مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات والمعلومات، بالتنسيق مع رجال الإدارة بفرع منطقة القناة، وقطاع البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، القبض على طالب بالفرقة الثانية بمعهد التمريض؛ على خلفية اتهامه بابتزاز طفلة في الـ12 من عمرها، بنشر صور عارية لها عبر موقع «فيسبوك»، ومطالبتها بدفع مبالغ مالية له في صيغة أرقام كروت شحن نظير عدم نشره للصور.
البداية كانت بورود بلاغ لقطاع مباحث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أسرة طفلة، بالكاد أتمت ربيعها الـ12، يتهمون فيه «أحمد ت»، 19 عاما، طالب بالمعهد الفني للتمريض، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية، بابتزاز الطفلة وتهديدها بنشر صور عارية لها عبر «فيسبوك»، مطالبا إياها بشراء كروت شحن وإرسال
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اغتصاب (1)

ضبط عامل تعدى جنسيا على طفلته في الشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة ههيا التابع لمديرية أمن الشرقية برئاسة الرائد أحمد شاهين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، القبض على عامل، بمنتصف العقد الرابع من العمر؛ على خلفية اتهامه بالتجرد من مشاعر الأبوة والإنسانية في آنٍ واحد، وتعديه جنسيا على نجلته الطفلة ذات الـ15 عاما، ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار مصطفى إسماعيل، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
حبس-كلابشات

حبس 7 لصوص سرقوا «فيلا» سفير سابق بالشرقية

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، قرارا بحبس 7 أشخاص، بينهم 5 عاطلين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة محتويات فيلا يمتلكها سفير مصري سابق لدى إحدى الدول العربية، في عزبة «شوقي» التابعة لدائرة المركز، إذ تم ضبط المتهمين قبل تصرفهم في المسروقات، والتي كانت عبارة عن مراوح سقف وأجهزة كهربائية وأسطوانة بوتاجاز.
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انقلاب سيارة بطريق الصف وتصادم بصحراوي الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارين صباح اليوم بوقوع حادثي سير، أحدهما على طريق الإسكندرية الصحراوي فى نطاق محافظة الجيزة، شهد تصادم سيارتين وإصابة قائديهما، وفى الحادث الآخر انقلبت سيارة أجرة على طريق الصف الصحراوي، بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها وعدم تمكنه من السيطرة عليها جراء السرعة الزائدة، ما تسبب فى إصابة 3 مواطنين، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكانى الحادثين، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى من مكان كل حادث، بينما تولى رجال المرور رفع آثار الحادثين.
محكمة عسكرية

«خليتا الواحات والوراق» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها سماع المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، إلى مرافعات الدفاع بمحاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، الذي استشهد فيه 16 شهيدا من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيه النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
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قوات-الشرطة (3)

ضبط 2 طن بانجو في منطقة صحراوية بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته قرابة 2 طن من نبات البانجو المخدر، بعد ورود معلومات بقيام أحد العناصر الإجرامية، عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، سبق اتهامه فى قضية مخدرات، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، ويتخذ من منطقة الظهير الصحراوى المتاخمة لمدينة فايد بدائرة مركز شرطة فايد، مكاناً لإخفاء تلك المواد.
مديرية أمن الشرقية

إحالة المتهمين بالاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للتحقيق

نقلت ألأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، 6 شباب إلى سراي النيابة العامة؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش» بدائرة المركز.. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، من اللواء أحمد زكى، حكمدار جنوب الشرقية، بشأن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله مجموعة من الشباب يتناوبون الاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يعاني من إعاقة ذهنية، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش».
الإتجار بالبشر

باعوا «سما» عبر فيسبوك| حكاية عصابة الاتجار في البشر

وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، على إحالة تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين، بينهم ممرض، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار في الأطفال عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي أظهرت أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار في البشر، وذلك بأن عرضوا المجني عليها "سما. ح" للبيع، استغلالا لضعفها ووهن جسدها، ونفاذا لرغبة والدتها في بيع رضيعتها البالغة من العمر بضعة أيام نظير مبلغ مالي تسد به حاجتها، فساعدها المتهم الثاني وعرض المجني عليها على العاقرات الراغبات في الشراء، بمساعدة المتهمين الثالث والرابع.
جثة

شقيق مأمور الشروق يكشف تفاصيل جديدة عن ظروف مصرعه

كشف جمال أبو طالب، شقيق أيمن أبو طالب، مأمور قسم الشروق الراحل، والذي توفي نتيجة إصابته بطلقة بالخطأ، عن تفاصيل جديدة حول وفاة الضابط الراحل، قائلا عبر حسابه الخاص على فيسبوك: "إن ما حدث أنه بعد مروره وتفقده للخدمات بالمدينة، عاد إلى مكتبه، وطلب من الجندي المكلف بالمكتب تجهيز أدوات تنظيف السلاح لحين انتهائه من الصلاة فصلى، وبدأ في التنظيف، ثم تركه الجندي وغادر المكتب". وأضاف أبو طالب: "كان شقيقي دائم تنظيف سلاحه بنفسه، على فترات متقاربة، ومر بتجربة سابقة، إذ أخرج سلاحه لإطلاق النار في واقعة، فحُشرت الطلقة في الماسورة نتيجة عدم نظافة السلاح".
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