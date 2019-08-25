«اشحنيلي لافضحك».. طالب يهدد طفلة بنشر صورها عارية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

فيسبوك - صورة أرشيفية

ألقى رجال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بإشراف اللواء حسام البطوطي مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات والمعلومات، بالتنسيق مع رجال الإدارة بفرع منطقة القناة، وقطاع البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، القبض على طالب بالفرقة الثانية بمعهد التمريض؛ على خلفية اتهامه بابتزاز طفلة في الـ12 من عمرها، بنشر صور عارية لها عبر موقع «فيسبوك»، ومطالبتها بدفع مبالغ مالية له في صيغة أرقام كروت شحن نظير عدم نشره للصور.

البداية كانت بورود بلاغ لقطاع مباحث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أسرة طفلة، بالكاد أتمت ربيعها الـ12، يتهمون فيه «أحمد ت»، 19 عاما، طالب بالمعهد الفني للتمريض، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية، بابتزاز الطفلة وتهديدها بنشر صور عارية لها عبر «فيسبوك»، مطالبا إياها بشراء كروت شحن وإرسال