جوارديولا: نستطيع تقديم مستوى أفضل من الموسم الماضي

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

مانشستر سيتي

يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن تعادل فريقه مانشستر سيتي أمام توتنهام، الأسبوع الماضي، يثبت قدرة فريقه على تقديم ما هو أفضل من الموسم الماضي، وانتهت مباراة السيتي بالتعادل الإيجابي 2-2، وتم إلغاء هدف للسيتي في الدقائق الأخيرة للاعب جابريل خيسوس بعد تدخل الـVAR، وقال بيب في هذا الشأن: "الطريقة التي لعبنا بها أمام توتنهام أظهرت قدرتنا على تقديم ما هو أفضل مما قدمناه الموسم الماضي، فلم نقدم مباريات كثيرة مميزة الموسم الماضي مثل ذلك اللقاء، حتى الفوز على تشيلسي بنتيجة 6-0، لم نقدم خلاله ما قدمناه أمام السبيرز بالتسديد على المرمى 30 كرة".

وتابع: "أرى أنه من المستحيل الحفاظ على هذا المستوى المرتفع باللعب كل 3 أيام، ولكننا تحلينا أمام توتنهام بمشاعر اللعب على أرضنا للمرة الأولى، وبمواجهة وصيف دوري أبطال أوروبا، وبالتالي تحلينا بتركيز كبير للغاية". وواصل: "المشكلة عند اللعب كل 3 أيام هى حاجتك إلى دعم الفريق، وضرورة إخبار اللاعبين بأن هناك

وتابع: "أرى أنه من المستحيل الحفاظ على هذا المستوى المرتفع باللعب كل 3 أيام، ولكننا تحلينا أمام توتنهام بمشاعر اللعب على أرضنا للمرة الأولى، وبمواجهة وصيف دوري أبطال أوروبا، وبالتالي تحلينا بتركيز كبير للغاية".



وواصل: "المشكلة عند اللعب كل 3 أيام هى حاجتك إلى دعم الفريق، وضرورة إخبار اللاعبين بأن هناك مباراة أخرى، ولكن بشكل عام المستوى كان لا يصدق، ويكفي النظر إلى طريقتنا في البناء والمواصلة".



وسبق أن توج جوارديولا بلقب الدوري 3 مرات على التوالي رفقة برشلونة وبايرن ميونيخ، وعن الحظوظ لتحقيق نفس الأمر مع السيتي قال: "أنا لا أفكر في أنني حققت هذا الأمر مع البارسا والبايرن، وبالتالي سأحققه مع السيتي، أنا لا أؤمن بتلك الإحصائيات، أؤمن فقط بالروح وبأسلوب اللعب الذي نقدمه".



