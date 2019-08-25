رياضة

جوارديولا: نستطيع تقديم مستوى أفضل من الموسم الماضي

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن تعادل فريقه مانشستر سيتي أمام توتنهام، الأسبوع الماضي، يثبت قدرة فريقه على تقديم ما هو أفضل من الموسم الماضي، وانتهت مباراة السيتي بالتعادل الإيجابي 2-2، وتم إلغاء هدف للسيتي في الدقائق الأخيرة للاعب جابريل خيسوس بعد تدخل الـVAR، وقال بيب في هذا الشأن: "الطريقة التي لعبنا بها أمام توتنهام أظهرت قدرتنا على تقديم ما هو أفضل مما قدمناه الموسم الماضي، فلم نقدم مباريات كثيرة مميزة الموسم الماضي مثل ذلك اللقاء، حتى الفوز على تشيلسي بنتيجة 6-0، لم نقدم خلاله ما قدمناه أمام السبيرز بالتسديد على المرمى 30 كرة".
وتابع: "أرى أنه من المستحيل الحفاظ على هذا المستوى المرتفع باللعب كل 3 أيام، ولكننا تحلينا أمام توتنهام بمشاعر اللعب على أرضنا للمرة الأولى، وبمواجهة وصيف دوري أبطال أوروبا، وبالتالي تحلينا بتركيز كبير للغاية". وواصل: "المشكلة عند اللعب كل 3 أيام هى حاجتك إلى دعم الفريق، وضرورة إخبار اللاعبين بأن هناك
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أولي جونار-سولسكاير (7)

سولسكاير يتحسر على الخسارة أمام كريستال بالاس

تحسر مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، على ركلة الجزاء الثانية التي يهدرها الشياطين الحمر في غضون أسبوع، بعد الخسارة أمس أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وقال المدرب النرويجي في هذا الشأن: "مباراتان وركلتا جزاء مهدرتان، إذا تم تسجيلهما، لكان الوضع مختلفا تمامًا الآن، لم نتمتع بالفاعلية المطلوبة، سجلوا في مرمانا هدفين في غاية السهولة، نعم خلقنا الكثير من الفرص للفوز بالمباراة، ولكننا لم ندافع بصورة جيدة بما يكفي".
زين-الدين-زيدان

الإحباط يسيطر على زيدان بعد التعادل مع بلد الوليد

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن إحباطه من فشل ريال مدريد أمس في الحفاظ على تقدمه على بلد الوليد بهدف نظيف، بعدما سجل سيرجي جوارديولا هدف التعادل للفريق الضيف في الدقائق الأخيرة من المباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وقال زيدان في هذا الشأن حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أشعر بطعم المرارة، خاصة أننا نجحنا في القيام بالأمر الأصعب، وهو التسجيل في الشوط الثاني، فلم نحظَ في النهاية بالسيناريو الأفضل".
برشلونة - ريال بيتيس‎

بذكريات رباعية الموسم الماضي.. بيتيس يتحدى برشلونة

يستقبل برشلونة الـ18 دون رصيد من النقاط، نظيره ريال بيتيس الـ17 بنفس الرصيد، على ملعب الكامب نو، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، ويبحث البارسا عن الخروج من خيبة البداية بعد السقوط في الجولة أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف من أريتز أدوريز في الدقيقة 89، وهي نفس رغبة ريال بيتيس الذي خسر أمام بلد الوليد بنتيجة 2-1 بهدف أوسكار بلانكو في الدقيقة 89 أيضًا، ويغيب عن البارسا في مباراة اليوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ بسبب الإصابة، إضافةً إلى لويس سواريز وعثمان ديمبلي ونيتو.
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بيب جوارديولا

جوارديولا يسعى لقهر خصمه المفضل في البريميرليج اليوم

تتواصل اليوم، مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل بورنموث الثامن برصيد 4 نقاط نظيره مانشستر سيتي حامل اللقب الرابع بنفس الرصيد من النقاط، في تمام الساعة الثالثة عصرًا على ملعب فيتنس فيرست، ولم يخسر السيتي في جميع المباريات الـ14 السابقة أمام بورنموث، وفاز بالمواجهات الأربع السابقة بينهما في البريميرليج بمجموع اللقاءات 25-3، وتفادى بورنموث الخسارة على أرضه أمام السيتي مرة واحدة في المواجهات السبع السابقة بينهما، وكان ذلك بالتعادل سلبيا في دوري الدرجة الثالثة منذ 20 عامًا.
بيب جوارديولا

جوارديولا: مانشستر سيتي يحترم أموال الجماهير

يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن المستوى الذي يقدمه فريقه مانشستر سيتي يحترم كرة القدم، وتعادل بطل الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي أمام توتنهام بنتيجة 2-2، إلا أنه لا يشعر بالقلق من خسارة النقاط بعد العرض الجيد الذي قدمه فريقه، وسدد السيتي في تلك المباراة 30 كرة على المرمى، مقابل 3 تسديدات فقط لتوتنهام، ليواصل السيتي فرض هيمنته التامة على المباريات، ما ساعد الفريق على التتويج بخمسة ألقاب محلية، وحصد 198 نقطة في الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
توتنهام

التعادل يحسم قمة البريميرليج بين السيتي وتوتنهام

حسم التعادل الإيجابي القمة النارية بين مانشستر سيتي وتوتنهام، بنتيجة 2-2، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب «الاتحاد»، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. شهدت المباراة إثارة كبيرة من الفريقين منذ الدقائق الأولى، في ظل سيطرة نسبية من مانشستر سيتي لكن دفاع السبيرز كان في الموعد، قبل أن يتمكن النجم الإنجليزي الدولي من مواصلة تألقه مع بداية الموسم بتسجيل هدف السبق للسيتي في الدقيقة 20، وجاء الرد سريعا من الأرجنتيني إيريك لاميلا بعدها بثلاث دقائق.
توتنهام-مانشستر-سيتى

توتنهام يسعى لإنهاء هيمنة السيتي في البريميرليج

يحتضن ملعب الاتحاد اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل مانشستر سيتي حامل اللقب، نظيره توتنهام في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويحتل السيتي صدارة جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد السبيرز من النقاط في المركز السادس، ويبحث السيتي اليوم عن تحقيق الانتصار الخامس تواليًا على توتنهام في الدوري للمرة الأولى في تاريخه، ولم يجمع السبيرز سوى 4 نقاط فقط أمام السيتي في آخر 9 زيارات لملعب الاتحاد، ولم يخسر السيتي المباراة الأولى في الموسم على أرضه منذ عام 1989.
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