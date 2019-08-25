هجوم لداعش على ملعب كرة قدم بالعراق.. وسقوط 6 قتلى

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

داعش - صورة أرشيفية

أفاد مسؤول محلي عراقي، في تصريح له، اليوم الأحد، بسقوط 6 قتلى و10 جرحى، إثر قصف وهجوم تنظيم داعش الإرهابي على ملعب خماسي لكرة القدم في إحدي قرى جنوبي مدينة كركوك التي تقع على بعد 250 كيلومترا شمالي بغداد. وقال لويس فندي العبيدي قائم مقام قضاء داقوق، في تصريح صحفي، إن "الحصلية النهائية للقصف بلغت 6 شهداء بينهم شقيقان وغالبيتهم من الأطفال والشباب، وواحد من الشهداء شرطي بمحكمة داقوق تواجد في استراحته للعب كرة القدم"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف العبيدي، أن العملية تسببت أيضا بإصابة 10 أشخاص، 6 منهم مازالوا بالمستشفى لتلقي العلاج بينهم اثنان بحالة حرجة، فيما غادر الآخرون المستشفى، موضحا أن القوات الأمنية تفرض سيطرتها على جميع مداخل ومخارج القضاء.وكان عناصر بتنظيم داعش قد هاجموا إحدى القرى بمنطقة الإمام زين العابدين التابعة لقضاء داقوق