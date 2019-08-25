إرهاب

هجوم لداعش على ملعب كرة قدم بالعراق.. وسقوط 6 قتلى

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
داعش - صورة أرشيفية
داعش - صورة أرشيفية
أفاد مسؤول محلي عراقي، في تصريح له، اليوم الأحد، بسقوط 6 قتلى و10 جرحى، إثر قصف وهجوم تنظيم داعش الإرهابي على ملعب خماسي لكرة القدم في إحدي قرى جنوبي مدينة كركوك التي تقع على بعد 250 كيلومترا شمالي بغداد. وقال لويس فندي العبيدي قائم مقام قضاء داقوق، في تصريح صحفي، إن "الحصلية النهائية للقصف بلغت 6 شهداء بينهم شقيقان وغالبيتهم من الأطفال والشباب، وواحد من الشهداء شرطي بمحكمة داقوق تواجد في استراحته للعب كرة القدم"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف العبيدي، أن العملية تسببت أيضا بإصابة 10 أشخاص، 6 منهم مازالوا بالمستشفى لتلقي العلاج بينهم اثنان بحالة حرجة، فيما غادر الآخرون المستشفى، موضحا أن القوات الأمنية تفرض سيطرتها على جميع مداخل ومخارج القضاء.وكان عناصر بتنظيم داعش قد هاجموا إحدى القرى بمنطقة الإمام زين العابدين التابعة لقضاء داقوق
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طائرة-مسيرة (2)

إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها «الحوثي» نحو السعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت، اليوم الأحد، من اعتراض وإسقاط طائرة ثانية بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط، جنوب غربي المملكة العربية السعودية، قائلا: "جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين".
ترامب

مقاتلو داعش موضع خلاف جديد بين ترامب وأوروبا

لا تزال سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المستوى الخارجي تهدد الولايات المتحدة بخسارة تحالفات ظلت تبنيها على مدى أكثر من نصف قرن، وبالأخص مع الحلفاء في الاتحاد الأوروبي الذين كانوا دوما داعمين لسياسات واشنطن الخارجية. التعامل السياسي في بعض الملفات، وعلى رأسها التعامل مع الإرهاب وعناصره من مختلف أنحاء العالم، بات في الوقت الحالي يهدد العلاقات التاريخية التي تجمع بين الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا، خاصة في الوقت الذي يسعى فيه ترامب للحفاظ على هذا التحالف.
حمزة -بن لادن

حمزة بن لادن.. مشروع زعيم للقاعدة تعلن أمريكا نهايته

تأكيدات أمريكية بين الحين والآخر، بمقتل حمزة بن لادن، ابن مؤسس تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، كان آخرها يوم الأربعاء، على لسان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عندما رد على سؤال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، عما إذا كان حمزة قد مات، قائلا: "هذا ما أفهمه.. ليس لدي تفاصيل، وإذا كان لدي فأنني لست متأكدا إلى أي مدى يمكنني مشاركتكم بها".. ومع زيادة التكهنات حول تفاصيل مقتل "الزعيم الناشئ في القاعدة" -كما تصفه الخارجية الأمريكية-، كشفت مصادر بالبنتاجون لـ"الحرة"، معلومات عن العملية التي أنهت نجل مؤسس التنظيم الذي قتل هو الآخر في عملية أمريكية.
القوات-العراقية

مقتل 6 إرهابيين في عملية أمنية بديالي العراقية

أعلنت القوات العراقية، اليوم الخميس، مقتل 6 إرهابيين، على يد قوات الأمن، بعد أن حاولت التعرض إلى فوج عسكرى بعد محاصرتهم. وأكد الإعلام الأمنى العراقي في بيان صحفي، أن الإرهابيين من بينهم 4 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة من ضمنهم ما يسمى إعلامي ولاية ديالى، حيث تم العثور على كاميرته في منطقة قره تبه بمحافظة ديالي. وكشفت القيادة الأمريكية الوسطى في وقت سابق عن حملة أمنية لمواجهة خلايا تنظيم داعش الإرهابي في مناطق شمال العراق بالتعاون مع الجيش العراقي.
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ترامب

مقاتلو داعش موضع خلاف جديد بين ترامب وأوروبا

لا تزال سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المستوى الخارجي تهدد الولايات المتحدة بخسارة تحالفات ظلت تبنيها على مدى أكثر من نصف قرن، وبالأخص مع الحلفاء في الاتحاد الأوروبي الذين كانوا دوما داعمين لسياسات واشنطن الخارجية. التعامل السياسي في بعض الملفات، وعلى رأسها التعامل مع الإرهاب وعناصره من مختلف أنحاء العالم، بات في الوقت الحالي يهدد العلاقات التاريخية التي تجمع بين الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا، خاصة في الوقت الذي يسعى فيه ترامب للحفاظ على هذا التحالف.
القوات-العراقية

مقتل 6 إرهابيين في عملية أمنية بديالي العراقية

أعلنت القوات العراقية، اليوم الخميس، مقتل 6 إرهابيين، على يد قوات الأمن، بعد أن حاولت التعرض إلى فوج عسكرى بعد محاصرتهم. وأكد الإعلام الأمنى العراقي في بيان صحفي، أن الإرهابيين من بينهم 4 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة من ضمنهم ما يسمى إعلامي ولاية ديالى، حيث تم العثور على كاميرته في منطقة قره تبه بمحافظة ديالي. وكشفت القيادة الأمريكية الوسطى في وقت سابق عن حملة أمنية لمواجهة خلايا تنظيم داعش الإرهابي في مناطق شمال العراق بالتعاون مع الجيش العراقي.
تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

أمريكا: 5 ملايين دولار ثمن رأس 3 دواعش

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، رصد جوائز تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عدد من قادة تنظيم داعش الإرهابي، إذ أن برنامج العدالة التابع لها عرض مكافآت لمن يساعد في القبض على أي من "قادة داعش الرئيسيين"، وعددهم ثلاثة، هم: أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، وسامي جاسم محمد الجبوري، ومعتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري. والمولى، حسب واشنطن، أحد القادة البارزين في داعش بسوريا والعراق، ويدعى أيضا "حجي عبد الله"، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
داعش

رغم سقوط الخلافة.. تهديدات داعش في أوروبا مستمرة

منذ أن بدأ تنظيم داعش الإرهابي في الظهور كقوة كبيرة في عالم الإرهاب عام 2014، وهو يعمل على نشر أفكاره وعملياته في جميع أنحاء العالم، خاصة أوروبا وأمريكا، بخلاف قاعدته في الشرق الأوسط. وعلى مدار العامين الماضيين، مُني التنظيم بخسائر هائلة، تسببت في انهياره على المستوى التنظيمي، إلا أن أفكاره قد تكون مستمرة. فوفقا لتقرير جديد صادر عن مؤسسة "هيرتيج" تحت عنوان "تهديدات إرهاب ما بعد الخلافة في أوروبا والحاجة إلى استمرار مساعدة الولايات المتحدة"، فإن الهزيمة الإقليمية لداعش يمكن أن تعني انخفاض الهجمات؛ لكن كما يشير المؤلف فإن التهديد مستمر.
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