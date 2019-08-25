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«ولاد رزق 2».. الأسود ينتصرون فى موسم الكبار

أكشن وجرائم ودراما وكوميديا.. وآسر ياسين مفاجأة.. وترقب لجزء ثالث.. أحمد عز يواصل التوهج وعمرو يوسف مبهر.. تراجع فى دور أحمد الفيشاوى لصالح أحمد داوود
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
ولاد رزق
ولاد رزق
«ولاد رزق 2» واحد من بين الأفلام التى تنافس حاليًا بدور العرض، والذى نجح فى تخطى حاجز 70 مليون جنيه فى نحو أسبوعين، متصدرا موسما يضم أفلاما لكريم عبد العزيز وأحمد حلمى، ومحمد رمضان، ومحمد سعد، وربما ساعده فى ذلك الشعبية التى نالها الجزء الأول قبل 3 سنوات، بأداء الأبطال السلس والحبكة الدرامية المتماسكة، جعلت الجمهور متشوقا لمعرفة تفاصيل الجزء الثانى، الذى أخذ القائمون عليه يروجون له تحت شعار «عودة أسود الأرض»، هى جملة مشوقة ومثيرة فى نفس الوقت، لمعرفة ما الذى وصل إليه «ولاد رزق» الأربعة: «أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوى وكريم قاسم».
الإيرادات المرتفعة التى يواصل فيلم «ولاد رزق 2» تحقيقها، والتى وضعته فى المرتبة الثانية بعد فيلم «الفيل الأزرق 2»، تؤكد أن العمل الفنى لم يخذل الجمهور الذى لا يزال يتوافد على السينمات لمشاهدته، وجاء على حجم التوقعات، وبعيدًا عن الجزء الأول، فكرة وجود عمل فنى يضم عددا كبيرا من
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كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق 2» يصل إلى 88 مليون جنيه

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 88 مليون جنيه، فى نحو 32 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس السبت، 867 ألفا و117 جنيها، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق مليونا و633 ألفا و306 جنيهات. ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" النجوم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون ضيوف شرف.
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75 مليون جنيه لـ«ولاد رزق 2» في 18 يوما

يواصل فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، حصد الإيرادات اليومية بمعدل مميز بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، وحقق أمس السبت مليوناً و633 ألفا و306 جنيهات، لتصل محصلة الفيلم في شباك التذاكر بعد 17 يوم عرض إلى نحو 74 مليونا و733 ألفا و306 جنيهات، كأعلى فيلم تحقيقا لهذا الرقم من الإيرادات في هذه المدة في تاريخ السينما. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين وباسم سمرة. تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
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محمود حميدة ينضم إلى «البعض لا يذهب للمأذون»

انضم النجم محمود حميدة لأبطال فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" للنجم كريم عبد العزيز، وإلى جانبه النجمان ماجد الكدواني وبيومي فؤاد، وما زال الفيلم في مرحلة التحضيرات الأولى ولم يتم الانتهاء من كتابة الفيلم، الذي يكتبه المؤلف أيمن وتار. ومن المقرر أن ينطلق التصوير في منتصف شهر سبتمبر المقبل، في الديكورات التى يقوم بمعاينتها مخرج العمل أحمد الجندي، حيث ينطلق التصوير بالمشاهد الخارجية للفيلم في البداية، ثم يدخل صُناع العمل للتصوير داخل البلاتوهات.
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