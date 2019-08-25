بذكريات رباعية الموسم الماضي.. بيتيس يتحدى برشلونة
٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص
ريال بيتيس وبرشلونة
يستقبل برشلونة الـ18 دون رصيد من النقاط، نظيره ريال بيتيس الـ17 بنفس الرصيد، على ملعب الكامب نو، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، ويبحث البارسا عن الخروج من خيبة البداية بعد السقوط في الجولة أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف من أريتز أدوريز في الدقيقة 89، وهي نفس رغبة ريال بيتيس الذي خسر أمام بلد الوليد بنتيجة 2-1 بهدف أوسكار بلانكو في الدقيقة 89 أيضًا، ويغيب عن البارسا في مباراة اليوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ بسبب الإصابة، إضافةً إلى لويس سواريز وعثمان ديمبلي ونيتو.
وسبق أن تواجه الفريقان في 46 مباراة سابقة، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 28 لقاءً مقابل 9 انتصارات للفريق الأندلسي.
وحقق بيتيس، الموسم الماضي، الفوز على برشلونة بنتيجة 4-3 في ملعب الكامب نو، وانتقم البارسا على أرض بيتيس بالفوز بنتيجة 4-1.
وسجل برشلونة 4 أهداف على الأقل في 6 مباريات من المواجهات الـ12
وسبق أن تواجه الفريقان في 46 مباراة سابقة، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 28 لقاءً مقابل 9 انتصارات للفريق الأندلسي.
وحقق بيتيس، الموسم الماضي، الفوز على برشلونة بنتيجة 4-3 في ملعب الكامب نو، وانتقم البارسا على أرض بيتيس بالفوز بنتيجة 4-1.
وسجل برشلونة 4 أهداف على الأقل في 6 مباريات من المواجهات الـ12 الأخيرة أمام ريال بيتيس، وحقق ريال بيتيس، الموسم الماضي، أول انتصار له على ملعب الكامب نو منذ عام 1998، وسجل للمرة الأولى في تاريخه 4 أهداف على هذا الملعب.
التشكيل المتوقع لمباراة اليوم:
برشلونة: تير شتيجن- ألبا- بيكيه- أومتيتي- سيميدو- بوسكيتس- دي يونج- راكيتيتش- جريزمان- رافينيا- بيريز.
ريال بيتيس: مارتن- ألفونسو- ماندي- بارترا- إيمرسون- كارفالو- جارسيا- تيلو- فقير- خواكين- مورون.