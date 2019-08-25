رياضة

بذكريات رباعية الموسم الماضي.. بيتيس يتحدى برشلونة

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص
ريال بيتيس وبرشلونة
ريال بيتيس وبرشلونة
يستقبل برشلونة الـ18 دون رصيد من النقاط، نظيره ريال بيتيس الـ17 بنفس الرصيد، على ملعب الكامب نو، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، ويبحث البارسا عن الخروج من خيبة البداية بعد السقوط في الجولة أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف من أريتز أدوريز في الدقيقة 89، وهي نفس رغبة ريال بيتيس الذي خسر أمام بلد الوليد بنتيجة 2-1 بهدف أوسكار بلانكو في الدقيقة 89 أيضًا، ويغيب عن البارسا في مباراة اليوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ بسبب الإصابة، إضافةً إلى لويس سواريز وعثمان ديمبلي ونيتو.
وسبق أن تواجه الفريقان في 46 مباراة سابقة، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 28 لقاءً مقابل 9 انتصارات للفريق الأندلسي. وحقق بيتيس، الموسم الماضي، الفوز على برشلونة بنتيجة 4-3 في ملعب الكامب نو، وانتقم البارسا على أرض بيتيس بالفوز بنتيجة 4-1. وسجل برشلونة 4 أهداف على الأقل في 6 مباريات من المواجهات الـ12
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سولسكاير يتحسر على الخسارة أمام كريستال بالاس

تحسر مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، على ركلة الجزاء الثانية التي يهدرها الشياطين الحمر في غضون أسبوع، بعد الخسارة أمس أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وقال المدرب النرويجي في هذا الشأن: "مباراتان وركلتا جزاء مهدرتان، إذا تم تسجيلهما، لكان الوضع مختلفا تمامًا الآن، لم نتمتع بالفاعلية المطلوبة، سجلوا في مرمانا هدفين في غاية السهولة، نعم خلقنا الكثير من الفرص للفوز بالمباراة، ولكننا لم ندافع بصورة جيدة بما يكفي".
زين-الدين-زيدان

الإحباط يسيطر على زيدان بعد التعادل مع بلد الوليد

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن إحباطه من فشل ريال مدريد أمس في الحفاظ على تقدمه على بلد الوليد بهدف نظيف، بعدما سجل سيرجي جوارديولا هدف التعادل للفريق الضيف في الدقائق الأخيرة من المباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وقال زيدان في هذا الشأن حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أشعر بطعم المرارة، خاصة أننا نجحنا في القيام بالأمر الأصعب، وهو التسجيل في الشوط الثاني، فلم نحظَ في النهاية بالسيناريو الأفضل".
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (3)

جوارديولا: نستطيع تقديم مستوى أفضل من الموسم الماضي

يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن تعادل فريقه مانشستر سيتي أمام توتنهام، الأسبوع الماضي، يثبت قدرة فريقه على تقديم ما هو أفضل من الموسم الماضي، وانتهت مباراة السيتي بالتعادل الإيجابي 2-2، وتم إلغاء هدف للسيتي في الدقائق الأخيرة للاعب جابريل خيسوس بعد تدخل الـVAR، وقال بيب في هذا الشأن: "الطريقة التي لعبنا بها أمام توتنهام أظهرت قدرتنا على تقديم ما هو أفضل مما قدمناه الموسم الماضي، فلم نقدم مباريات كثيرة مميزة الموسم الماضي مثل ذلك اللقاء، حتى الفوز على تشيلسي بنتيجة 6-0، لم نقدم خلاله ما قدمناه أمام السبيرز بالتسديد على المرمى 30 كرة".
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ميسى

ريال بيتيس عن عودة ميسي للتدريب: «لا تتعجل يا ليو»

عاد ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة الإسبانى للتدريبات مرة أخرى وذلك بعد إصابة منعته من المشاركة فى أولى مباريات برشلونة الإسبانى أمام فريق أتليتك بيلباو والتي خسرها برشلونة بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهم خلال الأسبوع الأول من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا). وأعلن برشلونة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن عودة البرغوث الأرجنتينى، حيث تم نشر صورة له فى التدريبات الجماعية مع تعليق: "أهلا بك فى التدريبات الجماعية".
ميسي

ميسي مهدد بالغياب عن مباراة برشلونة المقبلة

واصل ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى الغياب عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب الإصابة، حيث أصيب البرغوث الأرجنتينى ليونيل ميسي فى ظهوره الأول بتدريبات نادى برشلونة، وذكر الموقع الرسمى للفريق الكتالوني فى وقت سابق أن ميسي يعاني من ألم من الدرجة الأولى فى الجزء السفلى لساقه اليمنى. وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن النجم الأرجنتيني لا يزال يغيب عن التدريبات حتى اليوم، وأنه يواصل التدريب بمفرده للتعافى من الإصابة التى طالته أثناء التدريبات.
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برشلونة يؤكد إصابة سواريز ويعلن موعد عودته للملاعب

غادر المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، المباراة الأولى لبرشلونة في الموسم بالدوري الإسباني أمس أمام أتلتيك بلباو، في الدقيقة 33، في المباراة التي شهدت خسارة العملاق الكتالوني بهدف نظيف على ملعب سان ماميس بهدف أريتز أدوريز، بسبب الإصابة، وأكد نادي برشلونة تعرض المهاجم الأوروجوياني لإصابة في الساق اليمنى، دون الإعلان عن المدة التي سيحتاج إليها من أجل التعافي، إلا أن صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن تلك الإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع على أقل تقدير.
برشلونة (2)

برشلونة يقص شريط الليجا اليوم أمام بلباو

يحتضن ملعب سان ماميس اليوم الجمعة، أولى مباريات الموسم الجديد 2019- 2020 في الدوري الإسباني "لا ليجا"، وذلك عندما يستقبل أتلتيك بلباو نظيره حامل اللقب برشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء، ويدخل البرسا مباراة اليوم مدعمًا بالصفقات الجديدة من أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج، وهما اللاعبان اللذان يعول عليهما المدرب إيرنيستو فالفيردي في مساعدته على التتويج بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، ويغيب عن العملاق الكتالوني في مواجهة اليوم نجمه الأول ليونيل ميسي بسبب الإصابة، في الوقت الذي يدخل بلباو اللقاء بصفوف مكتملة.
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