بذكريات رباعية الموسم الماضي.. بيتيس يتحدى برشلونة

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

ريال بيتيس وبرشلونة

يستقبل برشلونة الـ18 دون رصيد من النقاط، نظيره ريال بيتيس الـ17 بنفس الرصيد، على ملعب الكامب نو، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، ويبحث البارسا عن الخروج من خيبة البداية بعد السقوط في الجولة أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف من أريتز أدوريز في الدقيقة 89، وهي نفس رغبة ريال بيتيس الذي خسر أمام بلد الوليد بنتيجة 2-1 بهدف أوسكار بلانكو في الدقيقة 89 أيضًا، ويغيب عن البارسا في مباراة اليوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ بسبب الإصابة، إضافةً إلى لويس سواريز وعثمان ديمبلي ونيتو.

وسبق أن تواجه الفريقان في 46 مباراة سابقة، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 28 لقاءً مقابل 9 انتصارات للفريق الأندلسي. وحقق بيتيس، الموسم الماضي، الفوز على برشلونة بنتيجة 4-3 في ملعب الكامب نو، وانتقم البارسا على أرض بيتيس بالفوز بنتيجة 4-1. وسجل برشلونة 4 أهداف على الأقل في 6 مباريات من المواجهات الـ12