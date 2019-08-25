رئيس الزمالك يتحدث عن التعاقد مع وليد أزارو

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

وليد أزارو

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة التقارير الصحفية المتداولة التي تؤكد اقتراب القلعة البيضاء من التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي اقترب بشدة من الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية، حيث قال رئيس نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية إن النادي الأبيض لم ولن يتعاقد مع وليد أزارو وفي حالة الرغبة في التعاقد معه فيجب أن يتعاقد مع "الجن" الذي كان يصاحب اللاعب في الموسم قبل الماضي، عندما تمكن من تحقيق لقب هداف بطولة الدوري الممتاز، على حد قوله.

وأضاف رئيس الزمالك خلال تصريحاته أنه لا يوجد أي نية من جانب القلعة البيضاء لضم أزارو، خاصة أن الفريق مكتمل الصفوف بل إنه يعاني من تخمة، فضلًا عن اكتمال عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الزمالك. وتعرض وليد أزارو لهجوم عنيف وهتافات غاضبة من جانب جماهير الأهلي خلال مباراة فريقها أمام فريق إطلع بره الجنوب



وأضاف رئيس الزمالك خلال تصريحاته أنه لا يوجد أي نية من جانب القلعة البيضاء لضم أزارو، خاصة أن الفريق مكتمل الصفوف بل إنه يعاني من تخمة، فضلًا عن اكتمال عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الزمالك.



وتعرض وليد أزارو لهجوم عنيف وهتافات غاضبة من جانب جماهير الأهلي خلال مباراة فريقها أمام فريق إطلع بره الجنوب إفريقي خلال مواجهتهما في إياب دور الـ64 في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولم يقدم أزارو مستوى مميزا منذ فترة مع الأهلي، ما دفع بعض الجماهير للمطالبة برحيله وضم مهاجم جديد.



وكان الإعلامي أحمد شويبر، حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، قد كشف أن النادي وافق على احتراف الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.