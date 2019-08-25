رياضة

رئيس الزمالك يتحدث عن التعاقد مع وليد أزارو

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
وليد أزارو
وليد أزارو
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة التقارير الصحفية المتداولة التي تؤكد اقتراب القلعة البيضاء من التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي اقترب بشدة من الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية، حيث قال رئيس نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية إن النادي الأبيض لم ولن يتعاقد مع وليد أزارو وفي حالة الرغبة في التعاقد معه فيجب أن يتعاقد مع "الجن" الذي كان يصاحب اللاعب في الموسم قبل الماضي، عندما تمكن من تحقيق لقب هداف بطولة الدوري الممتاز، على حد قوله.
وأضاف رئيس الزمالك خلال تصريحاته أنه لا يوجد أي نية من جانب القلعة البيضاء لضم أزارو، خاصة أن الفريق مكتمل الصفوف بل إنه يعاني من تخمة، فضلًا عن اكتمال عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الزمالك. وتعرض وليد أزارو لهجوم عنيف وهتافات غاضبة من جانب جماهير الأهلي خلال مباراة فريقها أمام فريق إطلع بره الجنوب
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صلاح يحصل على أعلى تقييم من سكاي سبورتس

قيَّم موقع "سكاي سبورتس" البريطاني لاعبي أرسنال وليفربول، بعد قمة الأمس التي انتهت بفوز الليفر على ملعبه الأنفيلد بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بفضل ثنائية نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ورأسية جويل ماتيب، في الوقت الذي سجل فيه هدف المدفعجية الوحيد توريرا، وحصل صلاح على أعلى تقييم بين جميع اللاعبين في مباريات أمس بالحصول على 9 درجات، وذكر الموقع البريطاني أن الهدوء عاب مستوى صلاح في الشوط الأول، قبل أن ينفجر في الشوط الثاني، مشيرة إلى أنه عندما يكون في أفضل أحواله، يصبح اللاعب الأفضل على الإطلاق.
محمد صلاح (1.) (2)

شرط ليفربول للموافقة على رحيل محمد صلاح

وافق نادي ليفربول الإنجليزي، على بيع الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق والمنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في حال فوز الفريق بالدوري الإنجليزي "البريميرليج"، خلال الموسم الجاري، إذ أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن إدارة الريدز أبدت استعدادها للموافقة على رحيل محمد صلاح، بعد نهاية الموسم الجاري، خاصة أن أغلب الأندية الكبيرة في أوروبا تسعى للفوز بخدماته، بعد المستوى المميز الذي قدَّمه طوال المواسم الثلاثة الماضية.
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جويل ماتيب يكشف عن أمنيته مع ليفربول

كشف جويل ماتيب، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن أمنيته التي يسعى لتحقيقها مع الريدز، وهي أن يسجل المزيد من الأهداف هذا الموسم لناديه، بعدما هز شباك أرسنال في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، إذ قال ماتيب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "أنا سعيد بهذا الهدف، وأتمنى أن يكون بداية لمزيد من الأهداف. لقد كانت عرضية جيدة وآمل أن أستطيع تسجيل هدف آخر الأسبوع المقبل"، وجاء هدف ماتيب قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، ليكسر التعادل السلبي الذي كان مسيطرا على المباراة.
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أفشة وديسابر سمن على عسل بعد تصريحات قناة الأهلي

في لقطة غريبة قبل انطلاق مباراة الأهلي ونظيره بيراميدز، ظهر محمد مجدي أفشة لاعب الأحمر رفقة الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأزرق خلال عمليات إحماء الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. وتوجه أفشة نحو دكة بدلاء بيراميدز وحرص على مصافحة ديسابر وجهازه المعاون واللاعبين الاحتياطيين وظهر بين الثنائي حالة من الود. الغريب في الأمر أن أفشة صرح بعد انتقاله للأهلي قادما من صفوف بيراميدز أن خلافا قويا نشب بينه وبين المدير الفني الفرنسي وأن الأخير كان يرغب في انتقاله للزمالك وأن ديسابر كان أبرز الأسباب التي عطلت انتقاله للأهلي.
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مدرب اطلع بره: مباراة الإياب قد تشهد مفاجآت

يرى موريس مايكل، المدير الفني لفريق اطلع بره، بطل حنوب السودان، أن خسارة فريقه الكبيرة أمام النادي الأهلي ليست حاسمة لهوية الفريق المتأهل للدور التالي، مشيرًا إلى أنه يرفض الاستسلام، وأن مباراة الإياب قد تحدث بها مفاجآت. وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا.
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في مباراة سهلة.. الأهلي يضرب اطلع بره برباعية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا، سجل علي معلول في الدقيقة 17 ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48 على الترتيب. المباراة في المجمل كانت بمثابة وحدة تدريبية للاعبي الأهلي، نظرا للفوارق الفردية والفنية والبدنية بين لاعبي القلعة الحمراء وبطل جنوب السودان، المباراة شهدت العديد من الفرص المهدرة من جانب الأهلي، لكن خبرات الأحمر كانت فارقة في المباراة.
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تفاصيل الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي واطلع بره

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، نتائج الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي و"اطلع بره" الجنوب سوداني، والمقرر لها في السابعة مساء الأحد المقبل، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأكد حسين أنه تم الاتفاق في الاجتماع على حضور 10 آلاف متفرج للمباراة المقرر إقامتها على استاد الجيش في برج العرب، وحددت أسعار التذاكر للمباراة 30 جنيها للدرجة الثانية، و100 جنيه للدرجة الأولى، و200 جنيه للمقصورة الأمامية، وتقرر فتح أبواب الاستاد أمام الجماهير في تمام الواحدة ظهرا، على أن يتم غلق الأبواب في تمام السادسة مساء.
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