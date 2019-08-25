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طرح وحدات سكنية بـ5 مدن جديدة.. اعرف الشروط

تسعى وزارة الإسكان في الفترة الحالية إلى طرح وحدات سكنية في مختلف المدن الجديدة تناسب جميع شرائح المجتمع المصري.. وتخصص الإسكان قطع أراضي للمستثمرين
٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
وحدات سكنية - صورة أرشيفية
وحدات سكنية - صورة أرشيفية
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، اليوم الأحد، على التعامل بذات أسعار البيع للمتر المربع السابق اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة بجلساتها أرقام "77، 38، 22"، بشأن تحديد الأسعار للمتر المربع من الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر بمساحة 115 م2، للوحدة تشطيب كامل، والمقرر طرحها للبيع للمواطنين بمدن (دمياط الجديدة، المنيا الجديدة، غرب أسيوط "ناصر"، غرب قنا، المنصورة الجديدة)، بخلاف نسب التميز، والذي يتم تحديده بواسطة الإدارات المختصة بالهيئة.
وذلك بشرط استكمال الإجراءات بهذا الخصوص، وبنظام السداد التالي: سداد جدية الحجز، واستكمال سداد نسبة 20% من إجمالي ثمن الوحدة بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني، ويتم سداد باقي قيمة الوحدة وقدره 80% من
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طقس-حار (7)

الأرصاد: غدا طقس حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
طارق-شوقى

مد فترة التقديم بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)، اليوم الأحد، عن مد فترة التقديم للبنين من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للالتحاق بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، حتى 1 سبتمبر المقبل، وذلك عبر الرابط: http://emis.gov.eg، كما قررت الوزارة مد فترة التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل المدرسة حتى نفس التاريخ، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط: http://tawzef.emis.gov.eg/.
طقس-حار-تين-شوكى

اليوم.. طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
الرئيس-السيسى

مكافحة الفساد.. ماذا يقول السيسي في قمة مجموعة السبع؟

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستعرض في كلمته أمام قمة مجموعة الدول السبع الكبرى غدا الأحد جهود تمكين المرأة في إفريقيا ودورها الكبير في مصر وإفريقيا والعالم، وما تقدمه للمجتمع من إسهامات تضعها في بؤرة التنمية والاهتمامات داخل القارة الإفريقية. ?وأوضح متحدث الرئاسة، في تصريحات للوفد الإعلامي المرافق للرئيس السيسي خلال زيارته الحالية لفرنسا، أن ملف مكافحة الفساد في القارة الإفريقية سيكون حاضرا كمحور رئيسي خلال كلمة الرئيس السيسي نظرا لأنه آفة كبيرة تستنفد الموارد في القارة الافريقية
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الإسكان -لاجتماعي (4)

1340 محضر سحب.. الإسكان تلاحق المُلاك وتسترد الشقق

إذا كنت تعتقد أنك أذكى من الجميع، وتستطيع بيع أو شراء شقة إسكان اجتماعي محظور بيعها قانونًا، والهروب من مأموري الضبط بالتحايل أو الرشاوى، فلن تستطيع فعل ذلك، بسبب قانون الإسكان الاجتماعي الذي يحظر البيع أو الإيجار قبل مرور 7 سنوات. وتم منح عدد من موظفي أجهزة المدن الجديدة الضبطية القضائية لسحب الوحدات السكنية المخالف أصحابها للقانون، فهل تنجح "الإسكان" في فرض سيطرتها على المشروع الضخم، أم سينتصر السماسرة والمستفيدون من المشروع؟ وما موقف مَن اشتروا الوحدات بالمخالفة للقانون؟
أراضي-وزارة-الإسكان (2)

مهلة شهر لاستكمال مقدمات حجز أراضى القرعة

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، بيانا، تقول فيه إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافقت على منح مهلة شهر من تاريخ نشر الإعلان بالصحف، للمواطنين السابق فوزهم بقطع أراضى (الإسكان الاجتماعي، الإسكان المتميز، الإسكان الأكثر تميزا)، ولم يستكملوا مقدم الحجز خلال المهلة الممنوحة لهم، ولم يستردوا مقدمات الحجز، للقرعات العلنية المعلن عنها بعد تاريخ 25 يوليو 2017، وقبل القرعة المعلن عنها بتاريخ 17 سبتمبر 2018، وذلك لاستكمال مقدمات الحجز.
الاسكان-الاجتماعى (1)

الإسكان: 1.2 مليار جنيه استثمارات بأسوان الجديدة منذ 2014

أعلنت وزارة الإسكان، حجم الاستثمارات التي تم ضخها في مدينة أسوان الجديدة منذ عام 2014 وحتى الآن، إذ بلغت 1.2 مليار جنيه، مقارنة بـ750 مليون جنيه تم ضخها بالمدينة قبل 2014. وأشارت الوزارة، في بيان، أنه تم الانتهاء من 3120 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، وجارِ تنفيذ 3600 وحدة سكنية أخرى بالمشروع، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ 1160 وحدة سكنية (58)عمارة فى شهر ديسمبر المقبل، وكذا 840 وحدة (42 عمارة) فى شهر يونيو 2020، كما أنه تم تخصيص 3891 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة.
لانقطاع-مياه-الشرب وقفة-احتجاجية-لأهالي-الكنائس-بالبحيرة (2)

هل تنجح خطة «الإسكان» في مواجهة الفقر المائي؟

أعلنت وزارة الإسكان تفاصيل خطة ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. وتضم الخطة عددا من المحاور، ومنها: «توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال تحلية المياه في المحافظات الساحلية، إنشاء محطات لاستخراج المياه الجوفية، إعادة استخدام المياه المعالجة في بعض الزراعات، تقليل الفاقد في مياه الشرب وترشيد استهلاك المياه، استخدام القطع الخاصة الموفرة، وضع خطة لتوعية المواطنين». فهل تنجح هذه الخطة في مواجهة الشح المائي الذي تعانيه مصر والبالغ 42 مليار متر مكعب من المياه؟ وهل يوجد قصور في هذه الخطة؟
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