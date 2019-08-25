حبس ربة منزل تغوي الرجال بفيديوهات إباحية في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

حبس - أرشيفية

قرر المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور، حبس ربة منزل 4 أيام، لقيامها باستقطاب الرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام عبر مواقع التواصل الاجتماعى بدائرة مركز دمنهور بالبحيرة وتحديد اللقاءات الجنسية لممارسة الرذيلة معهم مقابل أجر مادي تتحصل عليه. كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء مجدي القمرى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، تمكنت من ضبط ربة منزل لاتهامها بإرسال فيديوهات وصور جنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى واستقطاب راغبى المتعة الحرام بدمنهور وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد شرباص مدير المباحث الجنائية بمديرية الامن إخطارا بورود معلومات لضباط قسم مباحث الآداب ومكافحة جرائم الآداب العامة برئاسة المقدم حسام البدري مفادها قيام "ن م 34 "سنة ربة منزل وشهرتها "نشوى" ومقيمة الطريق الزراعى ، دائرة مركز دمنهور باستقطاب الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام عبر مواقع