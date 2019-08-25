حبس ربة منزل تغوي الرجال بفيديوهات إباحية في البحيرة
تحرير:محمود عبد الصبور
٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
حبس - أرشيفية
قرر المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور، حبس ربة منزل 4 أيام، لقيامها باستقطاب الرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام عبر مواقع التواصل الاجتماعى بدائرة مركز دمنهور بالبحيرة وتحديد اللقاءات الجنسية لممارسة الرذيلة معهم مقابل أجر مادي تتحصل عليه.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء مجدي القمرى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، تمكنت من ضبط ربة منزل لاتهامها بإرسال فيديوهات وصور جنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى واستقطاب راغبى المتعة الحرام بدمنهور وتم تحرير محضر بالواقعة.
تلقى اللواء محمد شرباص مدير المباحث الجنائية بمديرية الامن إخطارا بورود معلومات لضباط قسم مباحث الآداب ومكافحة جرائم الآداب العامة برئاسة المقدم حسام البدري مفادها قيام "ن م 34 "سنة ربة منزل وشهرتها "نشوى" ومقيمة الطريق الزراعى ، دائرة مركز دمنهور باستقطاب الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام عبر مواقع
تلقى اللواء محمد شرباص مدير المباحث الجنائية بمديرية الامن إخطارا بورود معلومات لضباط قسم مباحث الآداب ومكافحة جرائم الآداب العامة برئاسة المقدم حسام البدري مفادها قيام "ن م 34 "سنة ربة منزل وشهرتها "نشوى" ومقيمة الطريق الزراعى ، دائرة مركز دمنهور باستقطاب الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام عبر مواقع التواصل الاجتماعى وذلك بإرسال صور وفيديوهات فاضحة لها وتحديد اللقاءات الجنسية لممارسة الرذيلة معهم مقابل أجر مادى تتحصل عليه.
بتقنين الإجراءات قامت مأمورية استهدفت المتهمة سالفة الذكر حيث تمكن المقدم حسام البدرى من ضبطها وبحوزتها الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.
تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة برئاسة المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور قرر حبسها 4 ايام علي ذمة التحقيقات.