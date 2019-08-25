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محمود حميدة ينضم إلى «البعض لا يذهب للمأذون»

تحرير:التحرير ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
محمود حميدة
محمود حميدة
انضم النجم محمود حميدة لأبطال فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" للنجم كريم عبد العزيز، وإلى جانبه النجمان ماجد الكدواني وبيومي فؤاد، وما زال الفيلم في مرحلة التحضيرات الأولى ولم يتم الانتهاء من كتابة الفيلم، الذي يكتبه المؤلف أيمن وتار. ومن المقرر أن ينطلق التصوير في منتصف شهر سبتمبر المقبل، في الديكورات التى يقوم بمعاينتها مخرج العمل أحمد الجندي، حيث ينطلق التصوير بالمشاهد الخارجية للفيلم في البداية، ثم يدخل صُناع العمل للتصوير داخل البلاتوهات.
ويجمع الفيلم كريم عبد العزيز وماجد الكدواني وبيومي فؤاد للمرة الثانية على التوالي، بعدما تعاونوا من خلال فيلم "نادي الرجال السري"، الذي عُرض في شهر يناير الماضي.  اقترب السيناريست أيمن وتار من الانتهاء من كتابة السيناريو بالكامل، إذ يعمل على التعديلات الأخيرة قبل انطلاق التصوير. "نادي الرجال السري"
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«ماكو».. نيقولا معوض يكشف عن أولى تجاربه السينمائية

يستعد الفنان اللبناني نيقولا معوض للمُشاركة لأول مرة في السينما المصرية من خلال فيلم "ماكو"، وذلك بعد نجاحه في تقديم مجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة على مدار السنوات الماضية، آخرها مسلسل "طلعت روحي"، الذي عُرض فبراير الماضي. يجسد نيقولا في فيلم "ماكو" شخصية "شريف ناهي"، كما يشاركه في بطولة الفيلم النجوم بسمة، والتركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، الفيلم تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد عرضه.
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Once Upon a Time in Hollywood| لغز تارنتينو في مصر

أخيرًا، بدأت دور العرض السينمائي في مصر عرض فيلم Once Upon a Time in Hollywood للمخرج كوينتن تارنتينو، الذي وصلت إيراداته العالمية إلى 182 مليون دولار، في أسبوعه الرابع بدور العرض السينمائي حول العالم. فيلم Once Upon a Time in Hollywood هو واحد من أكثر الأفلام العالمية المنتظرة، وسط حماسة جماهيرية كبيرة، كونه يضم مجموعة من ألمع نجوم هوليوود، في مقدمتهم "آل باتشينو، مارجوت روبي، ليوناردو دي كابريو، براد بيت"، فضلا عن عودة "تارنتينو" بفيلم جديد، وهو من المخرجين المحبوبين، بالإضافة للموسيقى التصويرية المميزة لمدير الصوت هاري كوهين.
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«البعض لا يذهب للمأذون» يجمع ثلاثي نادي الرجال السري

يعمل صناع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" على قدم وساق من أجل الانتهاء من التحضيرات النهائية للفيلم، قبل انطلاق التصوير، المقرر له منتصف شهر سبتمبر المقبل، ويجمع الفيلم كريم عبد العزيز وماجد الكدواني وبيومي فؤاد للمرة الثانية على التوالي، بعدما تعاونوا من خلال فيلم "نادي الرجال السري"، الذي عُرض في شهر يناير الماضي. في السياق ذاته، أوشك المخرج أحمد الجندي على الانتهاء من معاينة أماكن التصوير، حيث ينطلق التصوير بالمشاهد الخارجية للفيلم، ثم يدخل صناعه للتصوير داخل البلاتوهات.
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قائمة أفلام عيد الأضحى.. أكشن ورعب وكوميديا وجريمة

أيام قليلة وتستقبل دور العرض كل الأفلام المشاركة فى سباق عيد الأضحى، والتي وصل عددها إلى 5 أفلام، تتنوع ما بين الأكشن والرعب والدراما الاجتماعية والكوميديا، ويعد هذا الموسم هو الأصعب خلال عام 2019 سينمائيا، كون أغلب المشاركين فيه نجوم شباك، وسبق أن حققت أفلامهم أرقاما قياسية؛ على سبيل المثال، الفنان أحمد عز، الذى شارك فى الموسم الماضى بفيلم «الممر» الذى تخطت إيراداته سبعين مليون جنيه، وأيضا الفنان كريم عبد العزيز الذي تجاوز آخر فيلم له «نادي الرجال السري» الذي عرض فى موسم منتصف العام، خمسين مليون جنيه.
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«حلمي والسقا وكريم وغادة» نجوم العيد على «MBC مصر»

تحتفل شبكة قنوات "MBC مصر"، بعيد الأضحى، بعدة عروض من البرامج والمسرحيات والأفلام الكوميدية المتنوعة، عبر قناتي "MBC مصر"، و"MBC مصر2"، بداية من "السبت" المقبل، حيث تبدأ بنقل وقفة عرفات على الهواء مباشرة فى تمام العاشرة صباحاً، وتنقل مباشرة جانبا من مناسك الحج حتي السادسة مساءً، ثم تعرض في تمام العاشرة مساءً فيلم "الرسالة" بطولة عبد الله غيث، ومني واصف. وبداية من يوم الأحد تعرض "MBC مصر" يوميا في الثانية عشر ظهرا حلقات مجمعة خاصة من الدراما التاريخية المميزة "عمر".
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هند صبري بـ3 وجوه في عيد الأضحى.. أحدها ملكة فرعونية

تعيش الفنانة هند صبري حالة من النشاط الفني، على صعيد السينما التي فضلت أن تركز فيها خلال الفترة الأخيرة، بعد النجاح الكبير الذى حققته فى الدراما التليفزيونية بعد مشاركتها فى مسلسل «حلاوة الدنيا» الذي عرض قبل عامين فى رمضان، وتظهر (هند) خلال موسم أفلام عيد الأضحى بثلاثة وجوه مختلفة، الشخصية الأولي (فريدة عبيد) الزوجة التي قامت بقتل زوجها وابنتها الوحيدة، وعلى أثرها تدخل مستشفى العباسية، وذلك بفيلم «الفيل الأزرق» الجزء الثاني، والشخصية الثانية خلال الفيلم نفسه وهي (لوليا) عرافة الغجر، والتي سيرها الفنان كريم عبد العزيز، فى أحلامه.
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