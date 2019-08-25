محمود حميدة ينضم إلى «البعض لا يذهب للمأذون»

تحرير:التحرير ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

محمود حميدة

انضم النجم محمود حميدة لأبطال فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" للنجم كريم عبد العزيز، وإلى جانبه النجمان ماجد الكدواني وبيومي فؤاد، وما زال الفيلم في مرحلة التحضيرات الأولى ولم يتم الانتهاء من كتابة الفيلم، الذي يكتبه المؤلف أيمن وتار. ومن المقرر أن ينطلق التصوير في منتصف شهر سبتمبر المقبل، في الديكورات التى يقوم بمعاينتها مخرج العمل أحمد الجندي، حيث ينطلق التصوير بالمشاهد الخارجية للفيلم في البداية، ثم يدخل صُناع العمل للتصوير داخل البلاتوهات.

ويجمع الفيلم كريم عبد العزيز وماجد الكدواني وبيومي فؤاد للمرة الثانية على التوالي، بعدما تعاونوا من خلال فيلم "نادي الرجال السري"، الذي عُرض في شهر يناير الماضي. اقترب السيناريست أيمن وتار من الانتهاء من كتابة السيناريو بالكامل، إذ يعمل على التعديلات الأخيرة قبل انطلاق التصوير. "نادي الرجال السري"