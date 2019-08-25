بعد خفض الفائدة.. ما مصير سعر الجنيه المصري؟

انخفضت أسعار الفائدة في مصر للمرة الثانية خلال عام 2019، وتشير التوقعات إلى حدوث تأثير محدود لسعر الجنيه أمام العملات الأجنبية بعد قرار خفض الفائدة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، ليواصل دورته التيسيرية، وتباينت آراء المحللين وبنوك الاستثمار حول تأثير هذا القرار فى سعر الجنيه، إذ شهدت الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، لترتفع بنحو 133 قرشا منذ بداية عام 2019 ليسجل أقل سعر للدولار حاليا نحو 16.62 جنيه، وفقدت العملة الخضراء أكثر من 6.5% من قيمتها أمام الجنيه المصري. ويبلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.54 جنيه، ونحو 16.64 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

مصرفيون: توقعات باستقرار سعر الجنيه عقب خفض الفائدة قال الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، إن خفض سعر الفائدة لن يكون له تأثير فى سعر الجنيه خلال الوقت الحالي، متوقعا استقرار العملة المحلية عند معدلاتها الحالية، خاصة في ظل خفض الفائدة على الدولار الأمريكي. وأضاف خضير أنه في حالة تحرك سعر الصرف

مصرفيون: توقعات باستقرار سعر الجنيه عقب خفض الفائدة

قال الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، إن خفض سعر الفائدة لن يكون له تأثير فى سعر الجنيه خلال الوقت الحالي، متوقعا استقرار العملة المحلية عند معدلاتها الحالية، خاصة في ظل خفض الفائدة على الدولار الأمريكي.

وأضاف خضير أنه في حالة تحرك سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، سيكون ذلك محدودا للغاية، مشيرا إلى أن ذلك متوقف أيضا على العرض والطلب، لافتا إلى أنه إذا قل المعروض من العملة الخضراء سترتفع والعكس صحيح.

من جانبه توقع الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة والخبير المصرفي، حدوث استقرار في سعر الجنيه خلال الفترة المقبلة أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار.

وأضاف إبراهيم أن قرار خفض سعر الفائدة تأثيره محدود للغاية فى سعر الصرف، خاصة مع زيادة المعروض من الدولار في البنوك، واستمرار تدفق تحويلات المصريين في الخارج، ونشاط السياحة، وهي كلها عوامل تدعم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، ليصل إجمالي مقدار الخفض الذي قام به البنك المركزي لأسعار الفائدة من أعلى مستوياتها العام الماضي إلى نحو 450 نقطة أساس من أصل 700 نقطة أساس رفعها المركزي لأسعار الفائدة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

كما تم أيضا تخفيض سعر العملة الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1.5% ليصل إلى 14.75%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.

بنوك استثمار: تحرك محدود لسعر الدولار أمام الجنيه

توقع بنك الاستثمار «بلتون فاينانشيال القابضة»، في مذكرة بحثية له، حدوث تحرك محدود لسعر الدولار مقابل الجنيه في نطاق من 16 إلى 17 جنيها خلال العام المقبل 2020، مستبعدا حدوث ضغوط على العملة المحلية بدعم من تضافر العوامل الإيجابية لصالح العملة المصرية.

وأوضح البنك أن نظرته الإيجابية للجنيه تعتمد على تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية مع الأثر الإيجابي لتحول صافي الميزان النفطي إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ عام 2015، وانخفاض الضغوط على العملة المحلية، أو بمعنى آخر انخفاض الطلب على الدولار نتيجة الطلب المحدود على الواردات غير النفطية، بالإضافة إلى تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك لتتحول لتحقيق فائض بنحو 2 مليار دولار في يونيو 2019 للمرة الأولى منذ يوليو 2018.

ويرى بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال» أن انخفاض أسعار الفائدة، إلى جانب تحرك البنوك المركزية العالمية نحو تقليل أسعار الفائدة، أدى إلى دعم ارتفاع الجنيه المصري.

وأوضح البنك أن ارتفاع سعر الجنيه خلال الشهور الماضية يرجع إلى الارتفاعات الملحوظة في صادرات مصر من الغاز وبعض المنتجات النفطية، بالإضافة إلى تحسن عائداتها من النشاط السياحي، وارتفاع حجم تحويلات المصريين من الخارج.

بينما يرى تقرير صادر عن مؤسسة «فيتش»، أن استئناف البنك المركزى المصري للتيسير النقدى سيضع ضغوطا هابطة على الجنيه، لكن الوتيرة التدريجية ستحد من شدة التقلبات.