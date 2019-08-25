لبنان يعلق على اختراق طائرات إسرائيلية أجواءه

تحرير:وكالات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

طائرة مسيرة

علق الجيش اللبناني، اليوم الأحد، على اختراق طائرتي استطلاع إسرائيليتين الأجواء اللبنانية، فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. وأوضح الجيش في بيان له، أن إحدى الطائرات سقطت فيما انفجرت الثانية في الأجواء، وتسببت في أضرار مادية. وأضاف البيان: "أثناء خرق طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضا، وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وتابع: "على الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة، كما تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص". كانت إسرائيل قد هاجمت، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، فيما ذكرت دمشق، أنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، حسب "سبوتنيك". وأكدت أن المضادات الجوية