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لبنان يعلق على اختراق طائرات إسرائيلية أجواءه

تحرير:وكالات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
علق الجيش اللبناني، اليوم الأحد، على اختراق طائرتي استطلاع إسرائيليتين الأجواء اللبنانية، فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. وأوضح الجيش في بيان له، أن إحدى الطائرات سقطت فيما انفجرت الثانية في الأجواء، وتسببت في أضرار مادية. وأضاف البيان: "أثناء خرق طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضا، وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وتابع: "على الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة، كما تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص". كانت إسرائيل قد هاجمت، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، فيما ذكرت دمشق، أنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، حسب "سبوتنيك". وأكدت أن المضادات الجوية
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انفجار في لبنان

حرب جديدة.. انتهاك إسرائيل للبنان مسلسل لا ينتهي

عقود من الصراع اللبناني الإسرائيلي ولا تزال إسرائيل تصر على انتهاك الأراضي اللبنانية، حيث إن البلدين في حالة حرب، وتتهم بيروت دائما دولة الاحتلال بانتهاك مجالها الجوي بالطائرات المقاتلة والمسيرة. ويواصل الطيران التجسسي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من البلدات والقرى جنوب لبنان، أحدث تلك الانتهاكات سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة وتحطم طائرة أخرى، تسببا في وقوع انفجار هز الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، فجر اليوم الأحد، وهو ما أدى لوقوع أضرار مادية في الضاحية.
فايز-السراج

إخوان ليبيا تنقلب على فايز السراج: «ليِّن ومرتعش»

في خطوة مفاجئة قد تغير موازين القوى في الأراضي الليبية، هاجمت القنوات الإعلامية، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ليبيا، فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، موجهة له انتقادات، واصفة إياه بأنه ليّن في مواجهة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني. وما عزز من هجوم الإخوان على السراج، ما قاله عبد الله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية: بأن الأيادي المرتعشة لا تستطيع أن تقود حربا، وأن حكومتنا لا تسعى للانتصار، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط". وتساءل: "حكومة السراج عاجزة عن شراء منظومات دفاع جوي لتحصين مطاراتها وحماية مواطنيها، هل تستحق هذا اللقب؟".
وزير-الخارجية-يسرائيل-كاتس

إسرائيل تبرر غاراتها الجوية على سوريا

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: إن "العملية التي شنتها إسرائيل أمس على الأراضي السورية كان هدفها نقل رسالة لطهران مفادها أنه لا حصانة لها في أي مكان". وأضاف كاتس في تصريحات، اليوم الأحد، أنه لولا النشاطات الإسرائيلية على مدى السنوات الأخيرة، لوصل عدد المقاتلين الإيرانيين في سوريا إلى مئة ألف. وتابع: "من يريد منع نشوب حرب شاملة مع إيران عليه أن يظهر قوته للنظام الإيراني.. ولولا عمليات الجيش الإسرائيلي التي استهدفت إيران لكانت طهران جاهزة لهذه الحرب".
صحف-سعودية (2)

صحف سعودية: الأكراد يغازلون دمشق وإيران تهدد المملكة

تنوعت مانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدر الشأن السوري والأزمة الإيرانية عناوين الصحف. تحت عنوان "طهران تختبر صاروخاً جديداً"، كشفت صحيفة "الحياة" أن قائد "الحرس الثوري" الإيراني الجنرال حسين سلامي أعلن اختبار "صاروخ جديد"، فيما أفادت معلومات بأن ناقلة نفط إيرانية تسعى الولايات المتحدة إلى احتجازها مجدداً، تتجه نحو ميناء مرسين في تركيا. وأشار سلامي إلى إطلاق الصاروخ الجمعة، لكنه لم يحدد خصائصه.
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وزير-الخارجية-يسرائيل-كاتس

إسرائيل تبرر غاراتها الجوية على سوريا

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: إن "العملية التي شنتها إسرائيل أمس على الأراضي السورية كان هدفها نقل رسالة لطهران مفادها أنه لا حصانة لها في أي مكان". وأضاف كاتس في تصريحات، اليوم الأحد، أنه لولا النشاطات الإسرائيلية على مدى السنوات الأخيرة، لوصل عدد المقاتلين الإيرانيين في سوريا إلى مئة ألف. وتابع: "من يريد منع نشوب حرب شاملة مع إيران عليه أن يظهر قوته للنظام الإيراني.. ولولا عمليات الجيش الإسرائيلي التي استهدفت إيران لكانت طهران جاهزة لهذه الحرب".
صحف-سعودية (2)

صحف سعودية: الأكراد يغازلون دمشق وإيران تهدد المملكة

تنوعت مانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدر الشأن السوري والأزمة الإيرانية عناوين الصحف. تحت عنوان "طهران تختبر صاروخاً جديداً"، كشفت صحيفة "الحياة" أن قائد "الحرس الثوري" الإيراني الجنرال حسين سلامي أعلن اختبار "صاروخ جديد"، فيما أفادت معلومات بأن ناقلة نفط إيرانية تسعى الولايات المتحدة إلى احتجازها مجدداً، تتجه نحو ميناء مرسين في تركيا. وأشار سلامي إلى إطلاق الصاروخ الجمعة، لكنه لم يحدد خصائصه.
الجولان المحتلة

إسرائيل تغلق المنطقة الجوية فوق الجولان المحتل

عقب الهجمات الإسرائيلية في سوريا، تم صباح اليوم الأحد، إغلاق المنطقة الجوية فوق هضبة الجولان السورية المحتلة، في وجه حركة الطيران. وقال موقع "سكاي نيوز" بالعربية، إن إسرائيل أغلقت المجال الجوي فوق هضبة الجولان المحتلة، شرق نهر الأردن، وأن أمر الإغلاق ينتهي يوم 31 أغسطس الجاري. وليست هذه أول مرة يتم فيها اتخاذ خطوة مشابهة، إذ يجري إغلاق المجال الجوي كلما كانت هناك توترات أمنية سواء في الشمال على الحدود اللبنانية السورية أو في الجنوب بعد التوتر مع قطاع غزة. وهاجمت إسرائيل بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي.
نتنياهو (2)

أول تعليق من نتنياهو على استهداف دمشق

أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن استهداف فيلق القدس في العاصمة السورية دمشق تم بجهد عملياتي كبير، وأضاف في تدوينه على تويتر: "أصدرت تعليمات للاستعداد لكل سيناريو وسنواصل العمل ضد إيران والمنظمات التابعة لها بتصميم ومسؤولية للحفاظ على أمن إسرائيل". وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن غارات جوية استهدفت قوات إيرانية جنوب العاصمة السورية دمشق، مؤكدًا في البيان أنه إحبط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية"، بحسب "سبوتنيك".
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