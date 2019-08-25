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16 عرضا مجانيا.. فعاليات «القومي للمسرح» اليوم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
المهرجان القومي للمسرح
المهرجان القومي للمسرح
تُستكمل، اليوم الأحد، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وهى "أبناء قابيل" بقاعة سيد درويش، إخراج إسلام تمام، وبمسرح البالون عرض "سيرة حب" لعادل عبده، وبقاعة الغد عرض "أبو كلبش"، ومسرحية "الإنسان الطيب" على مسرح ميامي، وعلى مسرح متربول تُعرض "السنافر"، وفي قاعة زكى طليمات تعرض "صدى الصمت"، وعلى مسرح أوبرا ملك تعرض "سمكمكينو".
وفي السابعة تُعرض مسرحية "العذراء والموت" فى مركز الإبداع بدار الأوبرا، ولنا موعد فى الثامنة والنصف مع عدة عروض، وهى "آخر رايات الأندلس"، وتعرض على مسرح العالم الكبير، و"طقوس الإشارات" على مسرح الجمهورية، وبمسرح العرائس تعرض مسرحية "خيالات"، أما عرض "من أجل الجنة" فيُعرض في قاعة صلاح عبد الصبور، وتعرض
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أزمات ريهام سعيد مستمرة.. آخرها انتقاد مريضات السمنة

أزمات عديدة طالما أثارتها الإعلامية ريهام سعيد خلال سنوات عملها الإعلامي الأخيرة، من خلال برنامجها الشهير "صبايا الخير"، الذي يعرض حاليًا على قناة "الحياة"، وكان آخر هذه الأزمات ما أثير حول حلقة تحدثت فيها عن مرضى السمنة وأصحاب الأوزان الزائدة. وقالت ريهام سعيد عنهن: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، بيشوهوا المنظر، ومنظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك"، ثم خرجت من خلال مقطع فيديو لها عبر "إنستجرام" لتكرر: "هما عبء فعلا على الدولة، وبيبقى شكلهم وحش ويدل على عدم التحضر".
ريهام سعيد

مشاهير هاجموا ريهام سعيد: بتتريق على الغلابة

بعد التصريحات المثيرة للجدل للإعلامية ريهام سعيد خلال حلقة من برنامجها "صبايا" عن الأشخاص الذين يعانون من السمنة، وانتقادها لهم بشدة، ووصفها لهم بأنهم "عبء على الدولة"، أصبح الأمر حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وفرحت ريهام بتلك الضجة وخرجت وقالت على موقع "إنستجرام"، إنها سعيدة للغاية بالضجة التي حدثت حول تصريحاتها، لأنها تدل على أنها "غايظة ناس كتير"، مما دفع عددا من الفنانين للهجوم عليها وانتقادها بشدة، ولكن لم يكن من ريهام إلا أنها كانت تخرج وترد وتهاجم كل من انتقدوها، ومن خلال هذا التقرير نوضح أبرز المشاهير الذين انتقدوها.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

تعرف على عروض «القومي للمسرح» اليوم

تُستكمل، اليوم السبت، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، هى "أبناء قابيل" للمخرج إسلام تمام، بقاعة سيد درويش، كما يقام العرض المسرحي "أبو كلبس" للمخرج أشرف علي، بقاعة الغد، وعلى مسرح النهار تعرض مسرحية "أليس في بلاد العجائب" للمخرج إيهاب ناصر، بينما يقام العرض المسرحي "الإنسان الطيب" للمخرج سعيد منسي، على مسرح ميامي.
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محمود حميدة ينضم إلى «البعض لا يذهب للمأذون»

انضم النجم محمود حميدة لأبطال فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" للنجم كريم عبد العزيز، وإلى جانبه النجمان ماجد الكدواني وبيومي فؤاد، وما زال الفيلم في مرحلة التحضيرات الأولى ولم يتم الانتهاء من كتابة الفيلم، الذي يكتبه المؤلف أيمن وتار. ومن المقرر أن ينطلق التصوير في منتصف شهر سبتمبر المقبل، في الديكورات التى يقوم بمعاينتها مخرج العمل أحمد الجندي، حيث ينطلق التصوير بالمشاهد الخارجية للفيلم في البداية، ثم يدخل صُناع العمل للتصوير داخل البلاتوهات.
ياسمين-عبد العزيز (1)

حميدة رئيسا وتكريم ياسمين عبد العزيز بمهرجان الأقصر

أعلن السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أن الممثل محمود حميدة وافق على الاستمرار رئيسا شرفيا في الدورة التاسعة، والمقرر انعقادها في الفترة من 6 إلى 12 مارس 2020، وذلك في اجتماع جمعه بالأخير وبمديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني. كما أعلن فؤاد عن تكريم المخرج الكبير سمير سيف في الدورة التاسعة؛ لما قدمه للسينما المصرية من أعمال متنوعة تميزت بالجودة الفنية وشكلت الوجدان العربي والإفريقي، ويُعرض له فيلمه الأخير "أغسطنيوس ابن دموعها"، وهو إنتاج مشترك بين تونس والجزائر وفرنسا.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

تعرف على عروض «القومي للمسرح» اليوم

تُستكمل، اليوم السبت، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، هى "أبناء قابيل" للمخرج إسلام تمام، بقاعة سيد درويش، كما يقام العرض المسرحي "أبو كلبس" للمخرج أشرف علي، بقاعة الغد، وعلى مسرح النهار تعرض مسرحية "أليس في بلاد العجائب" للمخرج إيهاب ناصر، بينما يقام العرض المسرحي "الإنسان الطيب" للمخرج سعيد منسي، على مسرح ميامي.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

10 عروض مسرحية في اليوم السابع للقومي للمسرح

تُستكمل، اليوم الجمعة، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وهى مسرحية "نزهة في أرض المعركة" للمخرج كريم شهدي، في مركز الإبداع، ومسرحية "الشاطئ" للمخرج ضياء زكريا، في المعهد العالي للفنون المسرحية، و"نابولي مليونيرة" للمخرج تامر الكاشف، في قاعة زكى طليمات، وفي الثامنة تعرض مسرحية "أيام صفراء" للمخرج أشرف سند، فى مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.
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