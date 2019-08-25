16 عرضا مجانيا.. فعاليات «القومي للمسرح» اليوم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

المهرجان القومي للمسرح

تُستكمل، اليوم الأحد، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وهى "أبناء قابيل" بقاعة سيد درويش، إخراج إسلام تمام، وبمسرح البالون عرض "سيرة حب" لعادل عبده، وبقاعة الغد عرض "أبو كلبش"، ومسرحية "الإنسان الطيب" على مسرح ميامي، وعلى مسرح متربول تُعرض "السنافر"، وفي قاعة زكى طليمات تعرض "صدى الصمت"، وعلى مسرح أوبرا ملك تعرض "سمكمكينو".

وفي السابعة تُعرض مسرحية "العذراء والموت" فى مركز الإبداع بدار الأوبرا، ولنا موعد فى الثامنة والنصف مع عدة عروض، وهى "آخر رايات الأندلس"، وتعرض على مسرح العالم الكبير، و"طقوس الإشارات" على مسرح الجمهورية، وبمسرح العرائس تعرض مسرحية "خيالات"، أما عرض "من أجل الجنة" فيُعرض في قاعة صلاح عبد الصبور، وتعرض