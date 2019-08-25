مجموعة السبع تشهد خلافات سياسية بين واشنطن وباريس

سادت حالة من الغضب في البيت الأبيض بشأن طريقة فرنسا في الاستعداد لقمة مجموعة السبع، والتي شهدت التطرق لملفات ترفضها واشنطن مثل مناقشة تغير المناخ

تحرير:محمود نبيل ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

على الرغم من محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إظهار تناغم من نوع خاص مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع في باريس، فإن الخلافات الجوهرية في السياسات الخارجية بين البلدين لم يكن من السهل إخفاؤها عن أنظار العالم. وخلال الساعات القليلة الماضية، تناولت بعض التقارير الأمريكية خلافات واضحة بين ترامب ومساعديه في البيت الأبيض بشأن أسلوب التعامل الفرنسي والإعداد لقمة مجموعة السبع التي تستضيفها باريس منذ يوم أمس السبت على أراضيها.

القصة بدأت عندما امتدح الرئيس دونالد ترامب علنًا إيمانويل ماكرون في الوقت الذي شعر فيه مساعدوه بالغضب إزاء طريقة تعامل فرنسا مع قمة مجموعة السبع، حسب ما ذكر موقع بزنس إنسايدر. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وبالرغم من أن ترامب تباهى بـ"علاقته الخاصة" مع ماكرون خلال

القصة بدأت عندما امتدح الرئيس دونالد ترامب علنًا إيمانويل ماكرون في الوقت الذي شعر فيه مساعدوه بالغضب إزاء طريقة تعامل فرنسا مع قمة مجموعة السبع، حسب ما ذكر موقع بزنس إنسايدر.

ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين

وبالرغم من أن ترامب تباهى بـ"علاقته الخاصة" مع ماكرون خلال مأدبة غداء خاصة في بداية القمة، فإن مساعديه يعتقدون أن الفرنسيين نظموا الحدث بطريقة تستعدي الولايات المتحدة من خلال التركيز على "القضايا المتخصصة" على حساب الملفات الاقتصادية، والتي -من وجهة نظرهم- هي الأولى بالاهتمام.

وذكرت وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج أن المسؤولين الأمريكيين اتهموا ماكرون سرًا بمحاولة عزل ترامب سياسيًا في القمة من خلال التركيز على الكثير من المناقشات حول تغير المناخ، وهو موضوع يشهد خلافات رئيسية بين ترامب وعدد من قادة العالم.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز بالمثل أن كبار مسؤولي الإدارة يعتقدون أن ماكرون كان يسترضي جمهوره المحلي من خلال التركيز على تغير المناخ والدخل والمساواة بين الجنسين والتنمية الإفريقية.

من ناحية أخرى، توقع الأمريكيون أن يكون التركيز الأكبر في القمة على قضايا الأمن القومي والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، وهي الملفات التي تتعلق في المقام الرئيسي بالركائز الأساسية للقمة، والتي حسب رؤية الولايات المتحدة كان من المفترض أن تناقش الملفات ذات الأولوية الاقتصادية.

الخلافات التي تتعلق بملف تغير المناخ، كانت في ذروة مستوياتها خلال العام الماضي، وتحديدًا في أعقاب تبني باريس نهجًا مؤيدًا لاتفاق تغير المناخ التي ترفضها واشنطن بشكل قاطع خلال الفترة الماضية، الأمر الذي خلق حالة من الشجار السياسي بين الجانبين.

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وقال مسؤولون أمريكيون لوكالة أنباء بلومبرج، إن هناك قناعة واضحة وثابتة في واشنطن بشأن تعمد الفرنسيين إحراج ترامب في قضايا مثل تغير المناخ، وذلك على الرغم من أن مسؤولًا فرنسيًا أخبر وكالة الأنباء الأمريكية أن تجاهل التغير المناخي لم يكن خيارًا بالنسبة لباريس، مما يشير إلى أنها رتبت جدول الأعمال على نحو يسمح بمناقشة هذا الملف.

ولم يكن الخلاف بين الولايات المتحدة وفرنسا هو النزاع الوحيد بين القوى العالمية في هذا الأسبوع، حيث كانت بداية القمة صعبة للغاية، حيث تبادل القادة الانتقادات اللاذعة، واتخذوا المواقف التي أظهرت حالة العداء على مستوى العديد من الملفات.

الصدام المستمر بين القوى العالمية في مجموعة السبع، أثار تهديدات تجارية جديدة، وذلك على غرار الصراع الدائر منذ عام ونصف بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بالتبادل التجاري، وهو الأمر الذي يُنذر بمزيد من المتاعب الاقتصادية في المستقبل القريب.

وباتت هناك حالة من اليقين أن الخلافات السياسية التي تسيطر على قمة مجموعة السبع، قد تقود إلى أزمات اقتصادية أكبر وأوسع نطاقًا، وهو ما قد يلمس العالم آثاره في المستقبل القريب، ما لم تنجح الجهود الدولية في احتواء تلك الصراعات على نحو يحول دون تحولها إلى حروب تجارية جديدة.