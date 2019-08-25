جريمة

مباحث الطالبية تضبط 3 عناصر خطرة و6 مشتبه فيهم

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
حملات تفتيشية مكبرة تشنها قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات الأمن، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية.  وفي مجال البحث الجنائي تمكن العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب، من ضبط 4 قطع سلاح ناري وأبيض و3 قضايا اتجار في المخدرات والتحفظ على 6 مشتبه
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القبض على عامل ضرب طفلا وكسر أسنانه بالشرقية (فيديو)

ألقى رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد هاني صفوت، وإشراف العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، منذ قليل، القبض على عامل، في نهاية العقد الخامس من العمر؛ على خلفية اتهامه بالاعتداء بصورة «همجية» على طفل بالكاد تتجاوزت سنوات عمره الخمسة أعوام ببضعة أشهر، لا لشيء إلا لأجل تشاجر الصغير مع نجله في أحد شوارع قرية «بني حسن» التابعة لدائرة المركز، ما تسبب في كسر أسنان الصغير وإصابته بجرح قطعي في الوجه.
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إزالة 584 حالة تعد على الطريق بالطالبية والعمرانية

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بمشاركة الإدارات النوعية، في مقدمتها البحث الجنائي، برئاسة اللواء رضا العمدة، استهدفت منطقتي الطالبية والعمرانية بقطاع الغرب، في مجال حفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، خصوصا تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام القضائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضمن خطة القطاع لتحقيق الوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام.
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شاب «يذبح» نفسه أمام النادي الاجتماعي بالشرقية

أقدم شاب في نهاية العقد الثالث من العمر، على محاولة التخلص من حياته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ بعدما أحضر سلاحًا أبيض وذبح نفسه في الطريق العام بين المارة، أمام بوابة النادي «الاجتماعي» بجوار نادي «الري» بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، فيما جرى نقله بين الحياة والموت إلى مستشفى «الأحرار» التعليمي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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شرطة المرافق ترفع 60 طن قمامة من شوارع أكتوبر

حملات تفتيشية مكبرة تشنها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على الشارع المصري تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن بدوائر الأقسام المختصة، رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين.
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حملات-ازاله (3)

شرطة المرافق ترفع 60 طن قمامة من شوارع أكتوبر

حملات تفتيشية مكبرة تشنها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على الشارع المصري تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن بدوائر الأقسام المختصة، رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

العيون الساهرة تداهم أوكار السلاح والمخدرات

عيون ساهرة على أمن وسلامة البلاد وحماية المواطنين، وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واستهدفت فرض السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات ومكافحة الجريمة بشتى صورها وتحقيق مبدأ الردع العام والتواجد الشرطي الفعال.
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مأمورية الفجر.. أمن القليوبية يداهم وكر «ميت العطار»

مشاجرة دامية وقعت بين خارجين على القانون، تبادل طرفاها إطلاق الرصاص مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر وسط حالة من الفزع انتابت أهالي قرية ميت العطار بمركز بنها في محافظة القليوبية ليدفع اللواء طارق عجيز مشاعد وزير الداخلية لأمن القطاع بتعزيزات أمنية للسيطرة على الموقف، وداهمت مأمورية القرية فجر الخميس، وأمكن ضبط 6 عناصر إجرامية عُثر بحيازتهم على أسلحه نارية وذخائر غير مرخصة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وترحيلهم إلى ديوان القسم تحت حراسة أمنية مشددة.
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الشرطة تضبط 53 قطعة سلاح و132 تاجر مخدرات

أعدت أجهزة وزارة الداخلية حملة تفتيشية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 53 قطعة سلاح ناري بحوزة 44 متهما عبارة عن (4 بنادق آلية- 9 بنادق خرطوش- 39 فردا محليا- 255 طلقة- 7 خزن- 518 قطعة سلاح أبيض) وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
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