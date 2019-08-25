هشام عباس وياسين التهامي يحييان «محكى القلعة» اليوم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

هشام عباس

يحيي المطرب هشام عباس حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "عباس" بباقة من أجمل أغانيه: "ماتبطليش، لمتنا، قولوله، حبيتها، حلال عليك، عيني، عينيها السود، زمان، ناري نارين، فينه"، ويسبقه فى الثامنة حفل المنشد ياسين التهامي، ويشدو بباقة من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية، إلى جانب مجموعة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية.

فعاليات المهرجان التى تستمر حتى الأول من سبتمبر، يشارك فيها كل من الموسيقار هشام خرما، وياسر سليمان، بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق وفرقة أوبرا القاهرة وكايرو باند، بقيادة سما سليمان، والشيخ ياسين التهامى، وفريق على مر الأجيال، وأوركسترا ساوند تراك وأوركسترا النور والأمل وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها،