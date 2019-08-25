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هشام عباس وياسين التهامي يحييان «محكى القلعة» اليوم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
هشام عباس
هشام عباس
يحيي المطرب هشام عباس حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "عباس" بباقة من أجمل أغانيه: "ماتبطليش، لمتنا، قولوله، حبيتها، حلال عليك، عيني، عينيها السود، زمان، ناري نارين، فينه"، ويسبقه فى الثامنة حفل المنشد ياسين التهامي، ويشدو بباقة من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية، إلى جانب مجموعة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية.
فعاليات المهرجان التى تستمر حتى الأول من سبتمبر، يشارك فيها كل من الموسيقار هشام خرما، وياسر سليمان، بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق وفرقة أوبرا القاهرة وكايرو باند، بقيادة سما سليمان، والشيخ ياسين التهامى، وفريق على مر الأجيال، وأوركسترا ساوند تراك وأوركسترا النور والأمل وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها،
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محمد-رمضان

محمد رمضان: حفلي أعلى نسبة حضور في تاريخ الساحل

شارك الفنان محمد رمضان صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من حفله مساء أمس الجمعة في إحدى القرى بالساحل الشمالي. وعلّق محمد رمضان على الصورة قائلا: "الحمد لله رب العالمين على هذا النجاح أقوى حفلة في الساحل، وأعلى نسبة حضور حفلة في تاريخ الساحل الشمالي العدد تخطى الـ150 ألفا، ربنا يديم المحبة يا أغلى جمهور في العالم". وقدّم رمضان عددًا من أغانيه التي حققت رواجا كبيرا الفترة الماضية، وتقديم أكثر من أغنية جديدة قام ببروفات يومية عليها.
احمد-جمال

أحمد جمال يحيي حفلا في «محكى القلعة» اليوم

يحيي المطرب أحمد جمال حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذي يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو جمال بباقة من أجمل أغانيه، منها "مبيسألش عليا، يونس، بتونس بيك"، إلى جانب مجموعة من أعماله الخاصة، منها "موال، آخر ميعاد، اللي يقولك بحبك، اضحكي، يلا نعيش، خط الحياة"، ويسبقه عرض لفرقة دولية من الصين، وفي التاسعة مساءً حفل سداسي شرارة بقيادة الدكتور حسن شرارة، يقدم خلاله مختارات من أعمال الموسيقار الراحل عطية شرارة.
ميادة-الحناوي

إلغاء حفل ميادة الحناوي بمهرجانات حراجل في لبنان

قبل يومين فقط من ظهورها المرتقب في مهرجانات حراجل في لبنان، فوجئ جمهور المطربة السورية ميادة الحناوي بإلغاء الحفل، وهو ما أرجعته بعض وسائل الإعلام لضعف صحتها، بينما عزته هي إلى خلاف مع المنظمين. وكان سقوط مفاجئ للمطربة السورية (59 عاما) بمدينة صفاقس التونسية في الثامن من هذا الشهر أصاب جمهورها بالقلق على صحتها رغم إصرارها على استكمال الحفل وهي جالسة على كرسي. وبينما يستعد الجمهور لإطلالتها الأولى بعد هذا الحادث فوجئوا بإلغاء حفلها الذي كان مقررا يوم الأحد في مهرجانات حراجل بجبل لبنان.
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