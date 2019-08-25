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صحف سعودية: الأكراد يغازلون دمشق وإيران تهدد المملكة

الصحف تناولت إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عدم السماح لإيران بحيازة أسلحة نووية هدف مشترك بين البلدين
تحرير:وفاء بسيوني ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
تنوعت مانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدر الشأن السوري والأزمة الإيرانية عناوين الصحف. تحت عنوان "طهران تختبر صاروخاً جديداً"، كشفت صحيفة "الحياة" أن قائد "الحرس الثوري" الإيراني الجنرال حسين سلامي أعلن اختبار "صاروخ جديد"، فيما أفادت معلومات بأن ناقلة نفط إيرانية تسعى الولايات المتحدة إلى احتجازها مجدداً، تتجه نحو ميناء مرسين في تركيا. وأشار سلامي إلى إطلاق الصاروخ الجمعة، لكنه لم يحدد خصائصه.
وأضاف: "تختبر إيران دائماً كل أنواع الأنظمة الدفاعية والاستراتيجية، في خطوات متواصلة لتعزيز قدرتنا على الردع، كان أمس أحد الأيام الناجحة لهذا الشعب". في غضون ذلك، أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بأن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1" التي أطلقتها جبل طارق أخيراً، بعد مصادرتها لأسابيع للاشتباه في أنها
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وزير-الخارجية-يسرائيل-كاتس

إسرائيل تبرر غاراتها الجوية على سوريا

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: إن "العملية التي شنتها إسرائيل أمس على الأراضي السورية كان هدفها نقل رسالة لطهران مفادها أنه لا حصانة لها في أي مكان". وأضاف كاتس في تصريحات، اليوم الأحد، أنه لولا النشاطات الإسرائيلية على مدى السنوات الأخيرة، لوصل عدد المقاتلين الإيرانيين في سوريا إلى مئة ألف. وتابع: "من يريد منع نشوب حرب شاملة مع إيران عليه أن يظهر قوته للنظام الإيراني.. ولولا عمليات الجيش الإسرائيلي التي استهدفت إيران لكانت طهران جاهزة لهذه الحرب".
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: خلافات في قمة السبع.. وتميم يعتقل أخاه

تصدّر انطلاق قمة مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، واستعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إضافةً إلى العديد من الموضوعات المتنوعة. ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع انطلقت أمس، في مدينة بياريتس جنوب فرنسا، وسط خلافات عميقة بين قادة دول المجموعة حول عدد من الملفات العالمية الكبرى، أبرزها الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعودة روسيا إلى المجموعة.
طائرة-اسرائيلية

طائرة إسرائيلية تحلق في أجواء لبنان.. وتنفيذ غارات وهمية

تحلق طائرة استطلاع إسرائيلية بكثافة في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الأحد، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، فيما أوردت وكالة "روسيا اليوم"، نبأ عاجل، يقول إن طائرة استطلاع إسرائيلية أيضا حلقت في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية. ووقع انفجار في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، فجر اليوم، وفق ما ذكرته وكالة "اسوشيتد برس". وأعلن مسؤول بحزب الله اسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من بيروت.
الجولان المحتلة

إسرائيل تغلق المنطقة الجوية فوق الجولان المحتل

عقب الهجمات الإسرائيلية في سوريا، تم صباح اليوم الأحد، إغلاق المنطقة الجوية فوق هضبة الجولان السورية المحتلة، في وجه حركة الطيران. وقال موقع "سكاي نيوز" بالعربية، إن إسرائيل أغلقت المجال الجوي فوق هضبة الجولان المحتلة، شرق نهر الأردن، وأن أمر الإغلاق ينتهي يوم 31 أغسطس الجاري. وليست هذه أول مرة يتم فيها اتخاذ خطوة مشابهة، إذ يجري إغلاق المجال الجوي كلما كانت هناك توترات أمنية سواء في الشمال على الحدود اللبنانية السورية أو في الجنوب بعد التوتر مع قطاع غزة. وهاجمت إسرائيل بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي.
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مفاعل نووي إيراني

دول مجموعة السبع: يجب منع إيران من حيازة النووي

أكد زعماء دول مجموعة (G7) أن مواقفهم متطابقة من الملف النووي الإيراني وأنه يجب ألا تمتلك طهران أسلحة نووية، كما أعربوا عن عزمهم تعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط. ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية عن مصدر في الحكومة اليابانية أن رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي يشارك في اجتماعات مجموعة الدول السبع الكبرى في مدينة بياريتس الفرنسية، أعرب عن "قلقه الشديد من قيام إيران بتخصيب اليورانيوم"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم". وأعلنت طهران، في مايو الماضي، تخفيض التزامها ببعض بنود الاتفاق النووي الخاصة بحجم ونسبة تخصيب اليورانيوم والماء الثقيل.
ماكرون

ماكرون لترامب: هدفنا عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا

عقد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اجتماعا مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على هامش قمة الدول السبع، قال خلاله: "لدينا هدف مشترك بخصوص منع إيران من امتلاك السلاح النووي والحفاظ على أمن المنطقة"، وذلك حسبما نقل موقع سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم السبت، دون ذكر المزيد من التفاصيل. ومن ناحية أخرى، أعلن الرئيس الفرنسي، أن قمة مجموعة "السبع الكبار" التي تستضيفها بلاده، ستركز على ملف إيران والأزمات الدولية الكبرى، ومن بينها النزاعات في سوريا وليبيا وأوكرانيا.
مظاهرات -ضد-ظريف (3)

«لا للديكتاتور المجرم».. ظريف غير مرغوب فيه بأوروبا

"لا للديكتاتور خامنئي" و"لا لنظام ولاية الفقيه" و"ظريف مجرم.. يمثل نظاما يقمع الشعب الإيراني"، لافتات رفعها الإيرانيون في العاصمة الفرنسية للتعبير عن غضبهم ورفضهم الزيارة التي يقوم بها وزير الخاريجية الإيراني محمد جواد ظريف. ففي الوقت الذي تحاول فيه فرنسا لعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق النووي قبل قمة مجموعة السبع، تظاهر مئات الإيرانيين في باريس ضد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى فرنسا، ولم يكتفوا برفض الزيارة فقط إلا أنهم طالبوا بقطع العلاقات مع طهران ودعم احتجاجات الشعب الإيراني المطالبة بإسقاط النظام.
ترامب-وماكرون (1)

ترامب يهاجم ماكرون بسبب إيران: لا تتحدث باسم أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إيران تعاني من مشكلة مالية خطيرة، وإن النظام في طهران يرغب بشدة في التحدث إلى الولايات المتحدة. وأضاف الرئيس الأمريكي، على موقع التواصل الاجتماعي على "تويتر"، أن طهران تتلقى إشارات متضاربة من جميع الذين يزعمون أنهم يمثلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون. وتابع ترامب، أنه يعلم أن إيمانويل ماكرون يُريد الخير للجميع، وكذلك الآخرون، لكن لا أحد يتحدث باسم الولايات المتحدة، واشنطن تستطيع أن تتحدث باسمها ولنفسها. وشدد ترامب على أن لا أحد مصرح له بأي شكل من الأشكال أن يمثلنا أو يتحدث باسمنا.
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