صحف سعودية: الأكراد يغازلون دمشق وإيران تهدد المملكة

الصحف تناولت إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عدم السماح لإيران بحيازة أسلحة نووية هدف مشترك بين البلدين

تحرير:وفاء بسيوني ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

تنوعت مانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدر الشأن السوري والأزمة الإيرانية عناوين الصحف. تحت عنوان "طهران تختبر صاروخاً جديداً"، كشفت صحيفة "الحياة" أن قائد "الحرس الثوري" الإيراني الجنرال حسين سلامي أعلن اختبار "صاروخ جديد"، فيما أفادت معلومات بأن ناقلة نفط إيرانية تسعى الولايات المتحدة إلى احتجازها مجدداً، تتجه نحو ميناء مرسين في تركيا. وأشار سلامي إلى إطلاق الصاروخ الجمعة، لكنه لم يحدد خصائصه.

وأضاف: "تختبر إيران دائماً كل أنواع الأنظمة الدفاعية والاستراتيجية، في خطوات متواصلة لتعزيز قدرتنا على الردع، كان أمس أحد الأيام الناجحة لهذا الشعب". في غضون ذلك، أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بأن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1" التي أطلقتها جبل طارق أخيراً، بعد مصادرتها لأسابيع للاشتباه في أنها

وأضاف: "تختبر إيران دائماً كل أنواع الأنظمة الدفاعية والاستراتيجية، في خطوات متواصلة لتعزيز قدرتنا على الردع، كان أمس أحد الأيام الناجحة لهذا الشعب".

في غضون ذلك، أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بأن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1" التي أطلقتها جبل طارق أخيراً، بعد مصادرتها لأسابيع للاشتباه في أنها تهرّب نفطاً إلى سوريا، بدّلت مسارها نحو ميناء مرسين جنوب تركيا.



وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "إيران تهدد السعودية مجدداً... وتتبنى هجمات الحوثيين"، أن إيران كررت تهديدات سابقة أطلقتها ضد السعودية أمس وتبنت ضمنا الهجمات الحوثية ضد المملكة.



وقال رئيس الحرس الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن "جميع المطارات السعودية في مرمى الطائرات المسيرة والصواريخ اليمنية"، في إشارة منه إلى الحوثيين، وكلاء إيران في اليمن.

وادعى سلامي أن "مصافي النفط والمطارات (السعودية) ليست آمنة"، طبقا لما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وكشفت الميليشيات الحوثية، وعلى لسان متحدثها العسكري يحيى سريع، أمس عن منظومتي دفاع جوي تحت مسميي "فاطر 1" و"ثاقب 1". وادعت الجماعة المدعومة من إيران أنها تستخدم تلك الصواريخ منذ عام 2017. وأنها تمكنت من التصدي لطائرات حربية.

فيما أشارت صحيفة "عكاظ" أن واشنطن وباريس تتوعدان إيران، حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن عدم السماح لإيران بحيازة أسلحة نووية هدف مشترك بين البلدين.

واجتمع الرئيسان أمس السبت قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتس الفرنسية، لمناقشة الديموقراطيات الليبرالية الكبرى في العالم والخلافات التجارية العالمية وملفات شائكة أخرى.

كما جاء اللقاء بعد أن لوح ترامب بفرض رسوم على النبيذ الفرنسي. إذ وجه مساء أمس الأول انتقاده لاقتراح فرنسي بفرض ضريبة تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة وهدد من جديد بالرد بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي.



وتحت عنوان "مواجهات ساخنة في قمة السبع"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن قمة مجموعة السبع، انطلقت أمس على وقع مظاهرات صاخبة منددة بها وبما تمثله من عولمة وسياسات اقتصادية ليبرالية، وعلى خلفية خلافات مستحكمة بين أطرافها بشأن ملفات رئيسية ليس أقلها عودة روسيا إلى المجموعة التي أُخرجت منها عام 2014، أو الملف النووي الإيراني، أو السياسات التجارية بعد أن التهبت حربها مجدداً بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" تحت عنوان "جونسون يعد ببريطانيا منفتحة على العالم"، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعهد ببناء بريطانيا "عالمية تتطلع إلى الخارج" بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي الذي كانت عضوة فيه لمدة تزيد على 40 عامًا.



وقال عشية قمة تجمع أقوى الاقتصادات في العالم: "رسالتي إلى قادة مجموعة السبع هذا الأسبوع هي التالية: بريطانيا التي أقودها ستكون عالمية تتطلع إلى الخارج ودولة واثقة من نفسها".

وحول الأوضاع في سوريا وتحت عنوان "قوات الأسد تكثف تواجدها شمال خان شيخون الإستراتيجية"، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن قوات النظام السوري حشدت أمس تعزيزات عسكرية شمال مدينة خان شيخون الإستراتيجية في جنوب إدلب، في محاولة لمواصلة تقدمها في المنطقة، غداة تمكنها من تطويق نقطة مراقبة تركية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وسيطرت قوات النظام الجمعة على كل البلدات والقرى التي كانت تحت سيطرة المعارضة والمسلحين في ريف حماة الشمالي، بعد تقدمها جنوب خان شيخون التي سيطرت عليها بالكامل الأربعاء.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "يحشد النظام قواته شمال خان شيخون، تمهيداً لمواصلة تقدّمها باتجاه منطقة معرّة النعمان"، وتتعرض هذه المنطقة مؤخراً لقصف سوري وروسي كثيف، تسبب بنزوح غالبية سكانها من أبنائها والنازحين إليها، وفق المرصد.

وتحت عنوان "بدء إقامة المنطقة الآمنة.. والأكراد يغازلون دمشق" ، أفادت "الشرق الأوسط" بأن أمريكا وتركيا بدأتا أمس، تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق المنطقة الآمنة في شمال شرقي سوريا.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن مركز العمليات المشتركة مع أمريكا بدأ العمل بكامل طاقته وبدأ تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانياً، إذ إن "أولى الطلعات المشتركة للمروحيات مع الجانب الأمريكي أُجريت أمس"، مضيفاً أنه تم البدء بتدمير مواقع وتحصينات الإرهابيين، شمال شرقي سوريا، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية.



من جهته، تعهد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، بالتعاون لتنفيذ الاتفاق. وفي محاولة لمغازلة دمشق، قال عبدي: "نطلب من دمشق التفاوض مع ممثلي الإدارة الذاتية و(قوات سوريا الديمقراطية) وترجيح الحل السياسي، وذلك على مبدأ الاعتراف بالإدارات الذاتية الديمقراطية والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الكردي ضمن إطار سوريا".