جريمة

بانجو وهيروين وإستروكس.. سقوط 33 تاجر مخدرات بالجيزة

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
ضبط مواد مخدرة
ضبط مواد مخدرة
وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة العقيد محمد حامد، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 34 قضية بينها 33 اتجارا في المواد المخدرة بمضبوطات (1115 جرام حشيش- 545 جراما من مخدر الإستروكس- 70 قرصا مخدرا- 362 جرام هيروين- 80 جرام بانجو). وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة
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القبض على عامل ضرب طفلا وكسر أسنانه بالشرقية (فيديو)

ألقى رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد هاني صفوت، وإشراف العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، منذ قليل، القبض على عامل، في نهاية العقد الخامس من العمر؛ على خلفية اتهامه بالاعتداء بصورة «همجية» على طفل بالكاد تتجاوزت سنوات عمره الخمسة أعوام ببضعة أشهر، لا لشيء إلا لأجل تشاجر الصغير مع نجله في أحد شوارع قرية «بني حسن» التابعة لدائرة المركز، ما تسبب في كسر أسنان الصغير وإصابته بجرح قطعي في الوجه.
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إزالة 584 حالة تعد على الطريق بالطالبية والعمرانية

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بمشاركة الإدارات النوعية، في مقدمتها البحث الجنائي، برئاسة اللواء رضا العمدة، استهدفت منطقتي الطالبية والعمرانية بقطاع الغرب، في مجال حفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، خصوصا تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام القضائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضمن خطة القطاع لتحقيق الوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام.
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شاب «يذبح» نفسه أمام النادي الاجتماعي بالشرقية

أقدم شاب في نهاية العقد الثالث من العمر، على محاولة التخلص من حياته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ بعدما أحضر سلاحًا أبيض وذبح نفسه في الطريق العام بين المارة، أمام بوابة النادي «الاجتماعي» بجوار نادي «الري» بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، فيما جرى نقله بين الحياة والموت إلى مستشفى «الأحرار» التعليمي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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شرطة المرافق ترفع 60 طن قمامة من شوارع أكتوبر

حملات تفتيشية مكبرة تشنها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على الشارع المصري تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن بدوائر الأقسام المختصة، رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

العيون الساهرة تداهم أوكار السلاح والمخدرات

عيون ساهرة على أمن وسلامة البلاد وحماية المواطنين، وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واستهدفت فرض السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات ومكافحة الجريمة بشتى صورها وتحقيق مبدأ الردع العام والتواجد الشرطي الفعال.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ضبط 3 كيلو هيروين وحشيش و253 متهما بحملة بالقليوبية

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون وحائزي وتجار المواد المخدرة والمتهمين والمراقبين والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام على مستوى المحافظة. أسفرت الحملة التى تمت بإشراف مدير الأمن اللواء طارق عجيز واللواء هشام سليم مدير المباحث، عن ضبط 20 متهماً بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهم نحو 3 كيلوجرامات من مخدر الحشيش والهيروين وأقراص مخدرة متنوعة، وأسلحة بيضاء ونارية ومبالغ مالية وهواتف محمولة، كما تم ضبط 233 هارباً من تنفيذ 6955 حكماً قضائياً.
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مكافحة المخدرات توقع 7 تجار في 4 محافظات

استمرارًا للضربات الأمنية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن، وجهت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة، واستهدفت القوات بؤرا إجرامية بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسماعيلية- الإسكندرية- البحيرة- الجيزة) وقطاع الأمن العام تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للقطاع اللواء علاء سليم.
مطاردة- امنيه

مقتل مسجل وضبط آخرين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

قُتل مسجل خطر، بينما ألقى القبض على آخرين في أثناء مطاردة بينهم وبين قوة الشرطة بالقناطر الخيرية بمنطقة جزيرة الشعير، وتم نقل الجثة لمستشفى القناطر العام. تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير مباحث القليوبية بأنه في أثناء قيام ضباط وحدة مباحث مركز القناطر الخيرية بالمرور لتفقد الحالة الأمنية اشتبهوا في إحدى السيارات الملاكي الآتية في مواجهتهم فحاولوا استيقافها للتأكد من شخصية مستقليها والاطلاع على ترخيصها، إلا أن قائد السيارة سارع بالعودة بالسيارة إلى الخلف في محاولة للهرب، ثم تبادلوا إطلاق النار مع الشرطة.
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