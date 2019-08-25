جريمة

شرطة المرافق ترفع 60 طن قمامة من شوارع أكتوبر

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
حملة إزالة
حملة إزالة
حملات تفتيشية مكبرة تشنها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على الشارع المصري تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن بدوائر الأقسام المختصة، رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين.
واستهدفت إحدى الحملات قطاع أكتوبر، وشارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق وإدارة الحماية المدنية. وأسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال منع انتشار الباعة المتجولين بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. وجاءت
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القبض على عامل ضرب طفلا وكسر أسنانه بالشرقية (فيديو)

ألقى رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد هاني صفوت، وإشراف العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، منذ قليل، القبض على عامل، في نهاية العقد الخامس من العمر؛ على خلفية اتهامه بالاعتداء بصورة «همجية» على طفل بالكاد تتجاوزت سنوات عمره الخمسة أعوام ببضعة أشهر، لا لشيء إلا لأجل تشاجر الصغير مع نجله في أحد شوارع قرية «بني حسن» التابعة لدائرة المركز، ما تسبب في كسر أسنان الصغير وإصابته بجرح قطعي في الوجه.
إزالة-قاعه-أفراح-تحت-الإنشاء (5)

إزالة 584 حالة تعد على الطريق بالطالبية والعمرانية

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بمشاركة الإدارات النوعية، في مقدمتها البحث الجنائي، برئاسة اللواء رضا العمدة، استهدفت منطقتي الطالبية والعمرانية بقطاع الغرب، في مجال حفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، خصوصا تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام القضائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضمن خطة القطاع لتحقيق الوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام.
مواطن-يذبح-نفسه-أمام-النادى-الاجتماعي-في-الشرقية (2)

شاب «يذبح» نفسه أمام النادي الاجتماعي بالشرقية

أقدم شاب في نهاية العقد الثالث من العمر، على محاولة التخلص من حياته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ بعدما أحضر سلاحًا أبيض وذبح نفسه في الطريق العام بين المارة، أمام بوابة النادي «الاجتماعي» بجوار نادي «الري» بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، فيما جرى نقله بين الحياة والموت إلى مستشفى «الأحرار» التعليمي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (1)

بانجو وهيروين وإستروكس.. سقوط 33 تاجر مخدرات بالجيزة

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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إزالة-قاعه-أفراح-تحت-الإنشاء (5)

إزالة 584 حالة تعد على الطريق بالطالبية والعمرانية

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بمشاركة الإدارات النوعية، في مقدمتها البحث الجنائي، برئاسة اللواء رضا العمدة، استهدفت منطقتي الطالبية والعمرانية بقطاع الغرب، في مجال حفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، خصوصا تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام القضائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضمن خطة القطاع لتحقيق الوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام.
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ضبط 84 قضية تموينية و24 مخبزا مخالفا في الجيزة

جهود متواصلة يقدمها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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مباحث الطالبية تضبط 3 عناصر خطرة و6 مشتبه فيهم

حملات تفتيشية مكبرة تشنها قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن الجيزة يفحص 24 متهما ضُبطوا في المنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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