إسرائيل تبرر غاراتها الجوية على سوريا

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

وزير الخارجية الإسرائيلي

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: إن "العملية التي شنتها إسرائيل أمس على الأراضي السورية كان هدفها نقل رسالة لطهران مفادها أنه لا حصانة لها في أي مكان". وأضاف كاتس في تصريحات، اليوم الأحد، أنه لولا النشاطات الإسرائيلية على مدى السنوات الأخيرة، لوصل عدد المقاتلين الإيرانيين في سوريا إلى مئة ألف. وتابع: "من يريد منع نشوب حرب شاملة مع إيران عليه أن يظهر قوته للنظام الإيراني.. ولولا عمليات الجيش الإسرائيلي التي استهدفت إيران لكانت طهران جاهزة لهذه الحرب".

كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد أقر أمس السبت، بقصف عدد من الأهداف في قرية عقربا، جنوب شرق دمشق. كما أعلن "إحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية عن طريق إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة." بينما