مد فترة التقديم بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا
تحرير:أمينة محمود
٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
طارق شوقي وزير التعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)، اليوم الأحد، عن مد فترة التقديم للبنين من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للالتحاق بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، حتى 1 سبتمبر المقبل، وذلك عبر الرابط: http://emis.gov.eg، كما قررت الوزارة مد فترة التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل المدرسة حتى نفس التاريخ، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط: http://tawzef.emis.gov.eg/.
وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس مصرية ذات جودة عالمية، تهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي، من خلال منظومة متكاملة تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات
وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس مصرية ذات جودة عالمية، تهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي، من خلال منظومة متكاملة تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة؛ للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها.
وأوضح مجاهد، أن المنهج الدراسي المطبق بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية يتكون من 3 محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي داخل المزارع والشركات، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المميزات يحصل عليها طلاب مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية مثل الشهادة المصرية ذات الجودة العالمية.