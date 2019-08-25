شاب «يذبح» نفسه أمام النادي الاجتماعي بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

محاولة الانتحار

أقدم شاب في نهاية العقد الثالث من العمر، على محاولة التخلص من حياته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ بعدما أحضر سلاحًا أبيض وذبح نفسه في الطريق العام بين المارة، أمام بوابة النادي «الاجتماعي» بجوار نادي «الري» بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، فيما جرى نقله بين الحياة والموت إلى مستشفى «الأحرار» التعليمي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بقيام شاب، في نهاية العقد الثالث من العمر، بمحاولة التخلص من حياته بواسطة آلة حادة ذبح بها نفسه أمام بوابة النادي «الاجتماعي» المجاور لنادي «الري» بدائرة قسم شرطة