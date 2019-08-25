الإحباط يسيطر على زيدان بعد التعادل مع بلد الوليد

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

زين الدين زيدان

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن إحباطه من فشل ريال مدريد أمس في الحفاظ على تقدمه على بلد الوليد بهدف نظيف، بعدما سجل سيرجي جوارديولا هدف التعادل للفريق الضيف في الدقائق الأخيرة من المباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وقال زيدان في هذا الشأن حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أشعر بطعم المرارة، خاصة أننا نجحنا في القيام بالأمر الأصعب، وهو التسجيل في الشوط الثاني، فلم نحظَ في النهاية بالسيناريو الأفضل".

وأضاف: "بعد التسجيل، تمكنوا من إدراك التعادل، قدمنا مستوى جيدا في الشوط الأول، ولكن افتقرنا إلى تسجيل الأهداف، لم تكن المشكلة في خسارة الكرة، فهذا أمر وارد حدوثه، ولكننا افتقرنا للتمركز الجيد في هدف التعادل، وكان يتوجب علينا إبعاد الكرة في ذلك الوقت". وتابع: "علينا التمتع بالعملية في الدقيقة 84، علينا

وأضاف: "بعد التسجيل، تمكنوا من إدراك التعادل، قدمنا مستوى جيدا في الشوط الأول، ولكن افتقرنا إلى تسجيل الأهداف، لم تكن المشكلة في خسارة الكرة، فهذا أمر وارد حدوثه، ولكننا افتقرنا للتمركز الجيد في هدف التعادل، وكان يتوجب علينا إبعاد الكرة في ذلك الوقت".



وتابع: "علينا التمتع بالعملية في الدقيقة 84، علينا تقبل الوضع، أي فريق بإمكانه التغلب علينا، وعلينا اللعب لمدة 90 دقيقة".



وعن مشاركة خاميس رودريجز مع الريال للمرة الأولى منذ عامين: "خاميس قدم مستوى جيدا، وخرج من الملعب بسبب الإصابة، وبشكل عام كان الشوط الثاني سيئا للغاية للفريق ككل".



وتابع: "يوفيتش شارك بديلا في الشوط الثاني، وارتطمت أول تسديدة له في القائم، هذا الفقر التهديفي يجب أن يتغير، أشعر بمعاناة الفريق من ضغط هائل بسبب ما حدث الموسم الماضي".