رامى صبرى: «فارق معاك» أجهدنى.. وشرط لتقديم ديو شعبى

لست ضد أغانى المهرجانات.. وأنتظر خوض تجربة التمثيل.. ومحمد رمضان من حقه الغناء.. وغيرها من التصريحات التي أدلى بها رامي صبري في حواره مع "التحرير"
تحرير:محمد عبد المنعم٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
رامي صبري
فى أول تعامل للمطرب رامى صبرى مع شركة "نجوم ريكوردز"، طرح مع مطلع شهر أغسطس ألبوما يحمل اسم "فارق معاك"، ويضم 12 أغنية، ليعلن عن عودة جديدة له بشكل مختلف، حيث إنه كان حريصا على التنوع الموسيقى فى الألبوم وتقديم كلمات جيدة، ليخرج بشكل مناسب ينال إعجاب جمهوره، ويرضى ذوقه الموسيقى، وجاء هذا الألبوم بعد الصدى الكبير الذى حققته آخر أغانيه التى تحمل اسم "أهد الدنيا".
"التحرير" التقت رامى صبرى ليكشف لنا كواليس تقديم ألبوم "فارق معاك"، والصعوبات التى واجهته، ورأيه فى اتجاه المطربين للأغانى السينجل، وغيرها.
وإلى نص الحوار:
كيف استقبلت ردود الفعل حول ألبوم "فارق معاك"؟
سعيد جدا بردود الأفعال التى استقبلتها بعد طرح الألبوم، وإعجاب الجمهور بالأشكال الموسيقية المختلفة التى قدمتها، خاصة اللون الدرامى، وكلمات الأغانى جديدة واخترتها بعناية، يهمنى أن أقدم للجمهور دائما أفضل ما يمكن، وأحب حينما أقدم ألبوما جديدا
وإلى نص الحوار:
كيف استقبلت ردود الفعل حول ألبوم "فارق معاك"؟
سعيد جدا بردود الأفعال التى استقبلتها بعد طرح الألبوم، وإعجاب الجمهور بالأشكال الموسيقية المختلفة التى قدمتها، خاصة اللون الدرامى، وكلمات الأغانى جديدة واخترتها بعناية، يهمنى أن أقدم للجمهور دائما أفضل ما يمكن، وأحب حينما أقدم ألبوما جديدا أن ينال إعجاب الجمهور، و«فارق معاك» فى الحقيقة ألبوم مختلف عما قدمته قبل ذلك.
وماذا عن الصعوبات التى واجهتها فى أثناء التحضير للألبوم؟
لم تواجهنى أى صعوبات فى أثناء تحضيرى للألبوم، ولكن يمكن أن أقول إن الصعوبة الوحيدة كانت فى كونى أقوم بتلحين الألبوم بنفسى وأشرف على توزيعه، باستثناء بعض الأغانى التى شارك فيها الملحنون عزيز الشافعى ومديح وشادى حسن، ولكن أنا من قمت بالباقى ووزعت أغنيتين، وهذا أخذ منى وقتا طويلا ومجهودا كبيرا.
لحنت أكثر من أغنية فى الألبوم ووزعت أغنيتين.. فهل تميل دائما لصنع موسيقاك الخاصة أم الأمر كان صدفة؟
أنا عادة أحب أن أحضر توزيع الأغانى الخاصة بى، ولى وجهة نظر فيها خاصة أننى من قمت بتلحينها، لذلك أنا والموزع الذى يعمل معى نكون متفقين ونجلس يوميا حتى تخرج الأغنية بالشكل المناسب للجمهور، أما بالنسبة لكونى وزعت أغنيتين بالألبوم، فالأمر جاء معى صدفة، وأنا أمتلك فكرا توزيعيا جيدا.
ما سبب اختيارك أغنية "باقابل ناس" لتصويرها فيديو كليب؟
منذ فترة كبيرة وأنا أقدم أغانى سريعة للجمهور، ولكنهم يميلون أكثر للشكل الهادئ منى، لذلك كان اختيارى لتلك الأغنية، لتصور ويقوم بإخراجها هادى الباجورى، فهو عبقرى وشاطر، ومختلف دائما فيما يقدمه سواء لى أو لغيرى، وهذا يهمنى لكى تخرج الأغنية بشكل جيد للجمهور، لأنها مختلفة وأحب أن تظهر بشكل ينال إعجاب مستمعيى.
الألبوم هو تعاونك الأول مع شركة نجوم ريكوردز.. فكيف كانت التجربة؟
شركة نجوم ريكوردز لديها العديد من المميزات، كما أنهم يلتزمون بكل البنود المتفق عليها فى العقد، وكلمتهم واحدة، وقاموا بتنفيذ كل ما اتفقنا عليه.
ما سر تعاونك مع الموزع جلال الحمداوى فى أغلب ألبوماتك؟
هو مختلف عن الموجودين حاليا، وصوت موسيقاه مختلفة، فهو شخص موهوب، وقدم لى العديد من الأعمال التى حققت نجاحات كبيرة وكانت مختلفة للجمهور، منها "أهد الدنيا" التى تخطت 25 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، وفى ألبوم "فارق معاك" قدم لى أغنية "أنا بابا"، وفى النهاية أنا أبحث عن أفضل أغانٍ أقدمها للجمهور وتكون غير رائجة أو طبيعية.
آخر ألبوم لك كان "الراجل" منذ سنتين.. فما سبب تأخيرك حتى تطرح "فارق معاك"؟
حينما أقدم ألبوما أحب أن آخذ وقتى، ولكننى كنت موجودا مع الجمهور خلال السنتين بأغانى سينجل، منها "أهد الدنيا"، وحققت نجاحا باهرا داخل مصر وخارجها، لكن تنفيذ الألبومات له وضع خاص.
قدمت أكثر من أغنية درامية فى ألبومك.. فهل تميل لهذه النوعية؟
لا أستطيع أن أقدم اللون الدرامى دائما، ولكن الألبومات يكون لها وجهة نظر، ويجب أن أكون متنوعا فى الأغانى التى أقدمها، والدراما نوع من الأغانى التى يحبها الجمهور، ولكن الأغانى الأخرى مهمة أيضا من أجل حفلاتى والأفراح، وهذا مهم لى كمطرب يعرف جيدا كيف يختار ألبومه ويختار ما يقدمه للجمهور.
ما رأيك فى تجربة طرح الأغانى "السينجل" بدلا من الألبومات؟
كل مطرب له وجهة نظر، هناك من يحبون أن يوجدوا بأغانى سينجل فقط، وهناك من يدمج بين السينجل والألبومات، المهم فى النهاية هو النجاح، ولكن الكم ليس مهما.
كيف ترى سيطرة أغانى المهرجانات على المزاج العام للمستمع المصرى؟
المهرجانات ليست الأغانى الطبيعية التى كنا نسمعها، ولكن كل فترة من الزمن تظهر ألوان موسيقية جديدة، سواء على المستوى الشعبى أو الكلاسيكى، هناك من يتقبلها، والعكس، ولكن فى النهاية ما دامت قد وجدت تفاعلا جماهيريا فمن حقها الوجود، وأنا مع أى لون ينجح، ولست ضد المهرجانات.
ألا تفكر فى تقديم دويتو مع مطرب شعبى كما فعل آخرون؟
لا أعرف لكن ليس لدى مانع، إذا كان هناك أغنية لا تخرج عن المألوف وتكون مناسبة مع لونى، لأن لى شكلا لا يمكن أن أظهر خارجه.
هل أنت مع دخول فنانين مثل محمد رمضان إلى عالم الغناء؟
ليس لدى مشكلة مع أى فنان يريد أن يفعل أى شىء، ما دام لا يؤذى أحدا، ومحمد رمضان يقدم ما يفعله تحت إطار كلمة فنان ولا يفعل شيئا خطأ.
هل من الممكن أن نراك ممثلا فى الفترة القادمة؟
إذا عرض علىَّ عمل مهم ويضيف لمشوارى فلمَ لا أخوض التجربة، سأوافق بالفعل.
ماذا عن جديدك بالفترة القادمة؟
أحضر لمجموعة من الحفلات فى أمريكا والسعودية والساحل.