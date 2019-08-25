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رامى صبرى: «فارق معاك» أجهدنى.. وشرط لتقديم ديو شعبى

لست ضد أغانى المهرجانات.. وأنتظر خوض تجربة التمثيل.. ومحمد رمضان من حقه الغناء.. وغيرها من التصريحات التي أدلى بها رامي صبري في حواره مع "التحرير"
تحرير:محمد عبد المنعم ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
رامي صبري
رامي صبري
فى أول تعامل للمطرب رامى صبرى مع شركة "نجوم ريكوردز"، طرح مع مطلع شهر أغسطس ألبوما يحمل اسم "فارق معاك"، ويضم 12 أغنية، ليعلن عن عودة جديدة له بشكل مختلف، حيث إنه كان حريصا على التنوع الموسيقى فى الألبوم وتقديم كلمات جيدة، ليخرج بشكل مناسب ينال إعجاب جمهوره، ويرضى ذوقه الموسيقى، وجاء هذا الألبوم بعد الصدى الكبير الذى حققته آخر أغانيه التى تحمل اسم "أهد الدنيا". "التحرير" التقت رامى صبرى ليكشف لنا كواليس تقديم ألبوم "فارق معاك"، والصعوبات التى واجهته، ورأيه فى اتجاه المطربين للأغانى السينجل، وغيرها.
وإلى نص الحوار: كيف استقبلت ردود الفعل حول ألبوم "فارق معاك"؟ سعيد جدا بردود الأفعال التى استقبلتها بعد طرح الألبوم، وإعجاب الجمهور بالأشكال الموسيقية المختلفة التى قدمتها، خاصة اللون الدرامى، وكلمات الأغانى جديدة واخترتها بعناية، يهمنى أن أقدم للجمهور دائما أفضل ما يمكن، وأحب حينما أقدم ألبوما جديدا
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رامي صبري عن أصالة: فن وذوق وحب نجاح للغير

حرص الفنان رامي صبري على تهنئة المطربة السورية أصالة نصري بألبومها الجديد الذي يحمل اسم "في قربك"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ونشر رامي صبري صورة للمطربة أصالة، وكتب: "عندنا نجوم كبار في المنطقة العربية، ولكن عندنا الأصالة في الفن والذوق والحب والتقدير بنجاح الآخرين وحب النجاح للغير.. أصالة، ألف مليون مبروك ألبومك الجديد في قربك". ويتضمن ألبوم أصالة الجديد "في قربك" 10 أغانٍ هي "نكتة بايخة، مابقاش سر، حاجة متخصكش، جدا جدا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة سد، في قربك".
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أحمد إبراهيم يفوز بـ«جلوبال ميوزك» عن«حالة خاصة جدا»

احتفل الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بفوزه بالجائزة الفضية "جلوبال ميوزك أوردز" عن التوزيع الموسيقي لأغنية أنغام "حالة خاصة جدا". ونشر أحمد إبراهيم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينة تحدث فيها عن الجائزة قائلا: "الميدالية الفضية جلوبال ميوزك أوردز، الأعمال المتميزة على مستوى العالم، أحمد إبراهيم من مصر، عن توزيع أغنية أنغام (حالة خاصة جدا 2019)، العربي الوحيد والفائز الوحيد عن التوزيع الموسيقي، تقدير لجنة من فنانين أجانب بلا تظبيط ولا فوت مضروب".
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هشام عباس وياسين التهامي يحييان «محكى القلعة» اليوم

يحيي المطرب هشام عباس حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "عباس" بباقة من أجمل أغانيه: "ماتبطليش، لمتنا، قولوله، حبيتها، حلال عليك، عيني، عينيها السود، زمان، ناري نارين، فينه"، ويسبقه فى الثامنة حفل المنشد ياسين التهامي، ويشدو بباقة من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية، إلى جانب مجموعة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية.
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