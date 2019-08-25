سولسكاير يتحسر على الخسارة أمام كريستال بالاس

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

أولي جونار سولسكاير

تحسر مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، على ركلة الجزاء الثانية التي يهدرها الشياطين الحمر في غضون أسبوع، بعد الخسارة أمس أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وقال المدرب النرويجي في هذا الشأن: "مباراتان وركلتا جزاء مهدرتان، إذا تم تسجيلهما، لكان الوضع مختلفا تمامًا الآن، لم نتمتع بالفاعلية المطلوبة، سجلوا في مرمانا هدفين في غاية السهولة، نعم خلقنا الكثير من الفرص للفوز بالمباراة، ولكننا لم ندافع بصورة جيدة بما يكفي".

وأضاف سولسكاير حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني: "هيمنا على المباراة ولكن لم نتحكم بها، كان يتوجب علينا التعامل مع الدقائق الخمس الأخيرة في اللقاء بصورة أفضل". وتابع: "حققنا نتيجتين مخيبتين للآمال في آخر مباراتين، أمام وولفرهامبتون كنا نستحق الفوز، ولكنك لا تحصل دائمًا على ما تستحقه في كرة القدم،

وأضاف سولسكاير حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني: "هيمنا على المباراة ولكن لم نتحكم بها، كان يتوجب علينا التعامل مع الدقائق الخمس الأخيرة في اللقاء بصورة أفضل".



وتابع: "حققنا نتيجتين مخيبتين للآمال في آخر مباراتين، أمام وولفرهامبتون كنا نستحق الفوز، ولكنك لا تحصل دائمًا على ما تستحقه في كرة القدم، يجب علينا الذهاب إلى ساوثهامبتون في المباراة المقبلة، ونحن على ثقة في قدرتنا على تسجيل الأهداف والفوز باللقاء".



وواصل: "قدمنا شوطا أول ضعيفا أمام كريستال بالاس، نعم سيطرنا على المباراة وبدا الأمر سهلًا، ولكنهم سجلوا من الفرصة الأولى، ومن ثم قدمنا مستوى مميزا في الشوط الثاني، من خلال الضغط وخلق الفرص، ولكننا لم نسجل".