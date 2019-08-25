إزالة 584 حالة تعد على الطريق بالطالبية والعمرانية

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

حملة إزالة - أرشيفية

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بمشاركة الإدارات النوعية، في مقدمتها البحث الجنائي، برئاسة اللواء رضا العمدة، استهدفت منطقتي الطالبية والعمرانية بقطاع الغرب، في مجال حفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، خصوصا تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام القضائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضمن خطة القطاع لتحقيق الوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام.

وتمكنت الحملة بقيادة العقيد محمد أمين، مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط 4 قطع أسلحة نارية وبيضاء، وقضيتي اتجار في المواد المخدرة، وتنفيذ 73 حكما قضائيا متنوعا، والقبض على متهم صادر ضده أمر ضبط وإحضار ورفع 98 حالة تعدّ متنوعة بمنطقة العمرانية. وفي دائرة قسم شرطة الطالبية،