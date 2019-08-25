التوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا واليابان

تحرير:وكالات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

ترامب وآبي

توصلت الولايات المتحدة واليابان، إلى الإطار العام لاتفاق تجاري مع إبقاء الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية على السيارات اليابانية، لكن مع خفض طوكيو للتعريفات على لحوم الأبقار والخنازير الواردة من الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة "نيكي" اليابانية. وأضافت الصحيفة أن الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتزر، ووزير الاقتصاد الياباني، توشيميتسو موتيجي، توصلا للاتفاق يوم الجمعة في واشنطن، وسيتم إعلانه خلال اجتماع من المتوقع أن يعقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأحد، على هامش اجتماع قمة مجموعة السبع في فرنسا.

وانطلقت في بلدة بياريتس جنوب غرب فرنسا، أمس السبت، قمة مجموعة السبع بمشاركة رؤساء دول وحكومات فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان، إلى جانب رؤساء دول وحكومات عدد من الدول. ويناقش قادة المجموعة، على مدى ثلاثة أيام، جملة من القضايا والموضوعات في مقدمتها الملف النووي الإيراني،