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التوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا واليابان

تحرير:وكالات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص
ترامب وآبي
ترامب وآبي
توصلت الولايات المتحدة واليابان، إلى الإطار العام لاتفاق تجاري مع إبقاء الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية على السيارات اليابانية، لكن مع خفض طوكيو للتعريفات على لحوم الأبقار والخنازير الواردة من الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة "نيكي" اليابانية. وأضافت الصحيفة أن الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتزر، ووزير الاقتصاد الياباني، توشيميتسو موتيجي، توصلا للاتفاق يوم الجمعة في واشنطن، وسيتم إعلانه خلال اجتماع من المتوقع أن يعقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأحد، على هامش اجتماع قمة مجموعة السبع في فرنسا.
وانطلقت في بلدة بياريتس جنوب غرب فرنسا، أمس السبت، قمة مجموعة السبع بمشاركة رؤساء دول وحكومات فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان، إلى جانب رؤساء دول وحكومات عدد من الدول. ويناقش قادة المجموعة، على مدى ثلاثة أيام، جملة من القضايا والموضوعات في مقدمتها الملف النووي الإيراني،
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ترامب

ترامب ينفي وجود خلافات بين قادة دول السبع

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى وجود توتر بين زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى المجتمعين في مدينة بياريتس الفرنسية. وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإجراء محادثات ثنائية تركز على التجارة: "قبل وصولي إلى فرنسا، كانت الأنباء الزائفة والشائنة تقول إن العلاقات مع الدول الـ6 الأخرى في مجموعة السبع متوترة للغاية، وإن الاجتماعات التي ستعقد على مدى يومين ستكون كارثة"، مؤكدا أن الجميع على وفاق كبير.
ترامب-أردوغان

هل تستغل تركيا اتفاقها مع أمريكا للقضاء على الأكراد؟

خلال الفترة الماضية، توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وحليفتها في حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، تركيا، على خلفية عدد من القضايا على رأسها شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400"، والدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية، التي تعدّها تركيا جماعة إرهابية. إلا أن الطرفين تمكنا في 7 أغسطس الجاري من التوصل لاتفاق يمكنهما من التعاون في ما يتعلق بالقضية السورية، فبعد أسابيع من المفاوضات الصعبة، وافق حليفا الناتو على القيام بدوريات مشتركة في منطقة تمتد 125 كيلومترا بين بلدتي تل أبيض ورأس العين السورية، وبعمق يصل إلى 15 كيلومترا.
ماكرون-وترامب

مجموعة السبع تشهد خلافات سياسية بين واشنطن وباريس

على الرغم من محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إظهار تناغم من نوع خاص مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع في باريس، فإن الخلافات الجوهرية في السياسات الخارجية بين البلدين لم يكن من السهل إخفاؤها عن أنظار العالم. وخلال الساعات القليلة الماضية، تناولت بعض التقارير الأمريكية خلافات واضحة بين ترامب ومساعديه في البيت الأبيض بشأن أسلوب التعامل الفرنسي والإعداد لقمة مجموعة السبع التي تستضيفها باريس منذ يوم أمس السبت على أراضيها.
ترامب (1)

ترامب يكذب «CNN» مجددا: لا أعاني من عقدة المسيح

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسائل إعلام أخذت قوله "أنا المختار" على محمل الجد، بحسب قوله، مؤكدا أن ذلك كان مجرد مزاح. وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم السبت: "عندما رفعت ناظريّ إلى السماء وقلت ممازحا: أنا المختار، وأنا أتحدث في مؤتمر صحفي عن النزاع التجاري مع الصين، لم أكن أتخيل أن تصفني وسائل إعلام بأنني أعاني من عقدة المسيح". وقال ترامب إن الصحفيين الذين حضروا المؤتمر الصحفي كانوا يدركون تمام الإدراك أنه يتحدث بسخرية وهو يبتسم ويبتسمون هم الآخرون.
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ترامب

ترامب ينفي وجود خلافات بين قادة دول السبع

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى وجود توتر بين زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى المجتمعين في مدينة بياريتس الفرنسية. وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإجراء محادثات ثنائية تركز على التجارة: "قبل وصولي إلى فرنسا، كانت الأنباء الزائفة والشائنة تقول إن العلاقات مع الدول الـ6 الأخرى في مجموعة السبع متوترة للغاية، وإن الاجتماعات التي ستعقد على مدى يومين ستكون كارثة"، مؤكدا أن الجميع على وفاق كبير.
صادرات-تركيا للعراق

3.8 مليار دولار حجم صادرات مصر لدول السبع في 6 أشهر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، السبت، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتسجل 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 3.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018، بنسبة ارتفاع 8.8%. وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة السبع لتسجل نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، في مقابل نحو 8.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2018، بنسبة ارتفاع 2%.
ترامب ومون وآبي

تجاهل ترامب خلاف سيول وطوكيو يصب في مصلحة شي وكيم

أعلنت كوريا الجنوبية، أمس الخميس، أنها ستلغي اتفاقا لتبادل الاستخبارات العسكرية مع اليابان في الأشهر القليلة المقبلة، كجزء من حرب تجارية تزداد توترا بسبب العداء التاريخي بينهما. إلا أن قرار إلغاء الاتفاقية يمثل ضربة كبيرة للتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي ساعد لعقود في الحفاظ على السلام في شمال شرق آسيا، في الوقت الذي تم فيه كبح جماح النفوذ الصيني المتزايد. ويقول الخبراء إن الوضع هو مثال آخر على أن عدم اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحفاظ على التحالفات القديمة للولايات المتحدة، أتاح فرصة لخصوم واشنطن للتأثير فيها.
شينزو-آبي-وبوتين

اليابان تدعو لإشراك روسيا في المشاكل الدولية

دعت اليابان، اليوم الخميس، إلى إشراك روسيا في حل المشاكل الدولية بشكل أكثر فاعلية، وذلك غداة الدعوة الموجهة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحضور قمة مجموعة الدول السبع الكبار العام المقبل. وصرح مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية: "من أجل أن تلعب روسيا دورًا بناءً في حل المشاكل الدولية، من الضروري إجراء حوار مع روسيا وإشراكها في هذه الأمور، وهذا هو الموقف الرئيس لبلدنا.. سنواصل مناقشة هذه المسألة مع الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع الكبار"، بحسب "سبوتنيك".
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