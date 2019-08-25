القبض على عامل ضرب طفلا وكسر أسنانه بالشرقية (فيديو)

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

قوات الأمن -+أرشيفية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد هاني صفوت، وإشراف العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، منذ قليل، القبض على عامل، في نهاية العقد الخامس من العمر؛ على خلفية اتهامه بالاعتداء بصورة «همجية» على طفل بالكاد تتجاوزت سنوات عمره الخمسة أعوام ببضعة أشهر، لا لشيء إلا لأجل تشاجر الصغير مع نجله في أحد شوارع قرية «بني حسن» التابعة لدائرة المركز، ما تسبب في كسر أسنان الصغير وإصابته بجرح قطعي في الوجه.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لقيام رجل بالاعتداء على طفل بطريقة همجية، وذلك بأن رفعه عاليًا ودفعه أرضًا، ما تسبب في كسر ثلاث أسنان للصغير وإصابته بجرح قطعي في الوجه،

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لقيام رجل بالاعتداء على طفل بطريقة همجية، وذلك بأن رفعه عاليًا ودفعه أرضًا، ما تسبب في كسر ثلاث أسنان للصغير وإصابته بجرح قطعي في الوجه، وذلك إثر مشاجرة بينه ونجل المتهم في أحد شوارع قرية «بني حسن»، التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر.



وتوصلت التحريات، إلى أن المتهم يُدعى «السيد.م.إ.م» 49 عامًا، مُقيم بقرية «بني حسن» التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر، فيما جرى ضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.









