جريمة

الخطر في قطعة باتيه.. مداهمة مصنع مخالف بالجيزة

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
باتيه
باتيه
جني المال ولا شيء سواه، البحث عن زيادة أرصدته البنكية بات حلما يسيطر على تفكيره بل وأفعاله، لم يدر بخلده أن إقدامه على مخالفة القانون معرضا حياة جمهور المستلهكين من المواطنين وذويهم سيحول حلمه إلى سراب، إذ عمد أحد الأشخاص لإنشاء مصنع لإنتاج "الباتيه" لم يهتم بمعايير السلامة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في عملية التصنيع أو المنتج النهائي قبل طرحه للبيع، واضعا نصب عينه تحقيق ثروة طائلة بطريقة غير مشروعة إلا أن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة كشفوا المستور.
معلومات وردت لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بالقطاع مفادها قيام "أ.أ. ج" صاحب مصنع بدون ترخيص لإنتاج الباتيه، وأنه يستخدم خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع بمشاركة مفتش الأغذية، وأمكن ضبط "أ.ل.ع" المدير المسئول عن المصنع مقيم بدائرة مركز أوسيم،
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انهيار- عقار -أثناء -السيطرة -على- حريق- التهمه- فى- الإسكندرية (1)

النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية عن عقار الحدائق

باشرت نيابة حدائق القبة، اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة انهيار عقار مكون من أربعة طوابق، والذي نتج عنه إصابة 3 مواطنين، في حالات حرجة، استعجلت النيابة تقرير الأدلة الجنائية حول الحادث، كما استعجلت التقارير الطبية الخاصة بالمصابين من مستشفى الزهراء الجامعي، وتسلمت النيابة التحريات الأولية للحادث، في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة الهندسية بمحافظة القاهرة جهودها لإعداد تقرير بشأن المنزل المنهار، وبيان الحالة التي كان عليها والاستعلام عما إذا صدر له رخصة بناء من عدمه.
أحمد-وزينب

دعوى مطالبة بحجب قناة «أحمد وزينب»: محتواها فاضح

تقدم أيمن محفوظ، المحامي، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بحجب قناة اليوتيوب "أحمد حسن وزوجته زينب"، جراء ما أثارته القناة من ردود أفعال غاضبة من المصريين، على أثر إذاعة مقاطع على القناة تسيء إلى مصر وتضر بالبلاد، ووصل الأمر إلى بث مقاطع فاضحة، واختصمت الدعوى وزير الاتصالات بصفته رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وطالبته بحجب القناة، باعتبار ما تنشره يحوي مقاطع ومشاهد فاضحة، مع تأكيد أنه على الرغم من كفالة حرية الرأي والتعبير في الدستور، فإن تلك الحريات ليست مطلقة ومقيدة بالحفاظ على المجتمع وقيمه وثوابته وتقاليده والآداب العامة.
تزوير-مستندات (3)

ليلة سقوط عاطل وسيدة احترفا النصب على «الغلابة»

9 قضايا نصب وتزوير وتبديد لم تمنع عاطلا عن الاستمرار في أفعاله المخالفة للقانون، فيمضي ولا يبالي، كل همه جمع المال وتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة دون تكبّد عناء ومشقة العمل، غير عابئ بحلاوة الرزق الحلال، سجله الإجرامي بات مكتظا بالوقائع لينضم إلى قائمة العناصر الخطرة التي لها معلومات جنائية مسجلة لدى جهاز الشرطة، فحال ورود بلاغ إلى أقسام الشرطة الواقعة في نطاق سكنه، تتجه إليه أصابع الاتهام، لا سيما أن له باعا في ارتكاب تلك الوقائع على مدار سنوات طوال.
خبز-عيش

سقوط متلاعب بالتموين وتاجري عقاقير طبية مغشوشة

تشن قوات مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية مكثفة، لضبط حالات التلاعب فى السلع التموينية بقصد الاستيلاء عليها، وكذلك حالات الغش التجاري وبيع منتجات مجهولة المصدر قد يكون لها تأثيرات سلبية على الصحة العامة لمتعاطيها، ونجحت الحملة فى الإيقاع بمالك مخبز بلدي، بدائرة قسم شرطة دار السلام، تبين من فحص تشغيل الماكينة المودعه لديه، تمكنه من اختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، والتلاعب فيها بحيث يثبت عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على 168 ألفا و445 جنيها، مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً.
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إصابة 4 اشخاص فى حريق بمصنع للصناعات الغذائية ببنى سويف (2)

ساعتان في مواجهة جحيم حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر

ساعتان متواصلتان واجه فيهما رجال الدفاع المدني جحيم حريق مصنع مواد بلاستيكية ونجحوا في إخماد نيرانه، فالبداية كانت في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، حركة السيارات والمارة متوسطة في ميدان الحصري الشهير، الواقع في قلب مدينة السادس من أكتوبر، بدت الأمور طبيعية دون أن يطرأ عليها جديد يعكر صفو حالة الهدوء التي تسود الأجواء، قبل أن يلاحظ البعض سحابة سوداء ناتجة عن تصاعد أدخنة كثيفة بالمنطقة الصناعية الثالثة التي تبعد كيلومترات قليلة عن الميدان، وما هي إلا دقائق قليلة حتى دوى صوت سرينة سيارات الإطفاء.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

سحابة سوداء تغطي أكتوبر.. حريق هائل بمصنع بلاستيك

في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، حركة السيارات والمارة متوسطة في ميدان الحصري الشهير، الواقع في قلب مدينة السادس من أكتوبر، بدت الأمور طبيعية دون أن يطرأ عليها جديد يعكر صفو حالة الهدوء التي تسود الأجواء قبل أن يلاحظ البعض سحابة سوداء ناتجة عن تصاعد أدخنة كثيفة بالمنطقة الصناعية الثالثة التي تبعد كيلومترات قليلة عن الميدان، وما هي إلا دقائق قليلة حتى دوى صوت سرينة سيارات الإطفاء مسرعة في طريقها إلى مصدر الأدخنة التي بدت جلية للقاصي والداني على حد سواء.
سرقة-السيارات (3)

خيانة سائق كشفت لغز سرقة سيارة سيدة في النزهة

لم يدر بخلد ربة منزل أن ثقتها المفرطة في سائق يعمل طرفها ستتسبب في تعرضها لحادث سرقة عنوانه "الغدر والخيانة"، إذ توجهت سيدة إلى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتحرير بلاغ، وأفادت أن سائقا يعمل طرفها مقيما بدائرة قسم شرطة الوايلي، قام بركن السيارة ملكها أمام العقار محل سكنها، وتسليمها المفتاح الأصلى للسيارة، إلا أنها فى وقتٍ لاحق اكتشفت عدم وجودها، فقامت بالاتصال بالسائق المُشار إليه وقرر لها بسابقة قيامه بتركيب جهاز GBS بالسيارة، وجار تعقبها.
صفائح-جبن

ضبط 10 أطنان أجبان وسمن مغشوشة داخل مخزنين بالسويس

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وسط توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق لكبار مساعديه ومديري الأمن على مستوى الجمهورية بالتصدي لغش التجار وأصحاب المحلات والسلاسل التجارية ومصانع "بير السلم" والمخازن غير المرخصة، حرصا على حياة المواطنين وسلامة ذويهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببذل قصارى الجهد حفاظا على الأرواح.
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