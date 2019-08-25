الخطر في قطعة باتيه.. مداهمة مصنع مخالف بالجيزة

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

باتيه

جني المال ولا شيء سواه، البحث عن زيادة أرصدته البنكية بات حلما يسيطر على تفكيره بل وأفعاله، لم يدر بخلده أن إقدامه على مخالفة القانون معرضا حياة جمهور المستلهكين من المواطنين وذويهم سيحول حلمه إلى سراب، إذ عمد أحد الأشخاص لإنشاء مصنع لإنتاج "الباتيه" لم يهتم بمعايير السلامة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في عملية التصنيع أو المنتج النهائي قبل طرحه للبيع، واضعا نصب عينه تحقيق ثروة طائلة بطريقة غير مشروعة إلا أن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة كشفوا المستور.

معلومات وردت لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بالقطاع مفادها قيام "أ.أ. ج" صاحب مصنع بدون ترخيص لإنتاج الباتيه، وأنه يستخدم خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع بمشاركة مفتش الأغذية، وأمكن ضبط "أ.ل.ع" المدير المسئول عن المصنع مقيم بدائرة مركز أوسيم،

معلومات وردت لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بالقطاع مفادها قيام "أ.أ. ج" صاحب مصنع بدون ترخيص لإنتاج الباتيه، وأنه يستخدم خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع بمشاركة مفتش الأغذية، وأمكن ضبط "أ.ل.ع" المدير المسئول عن المصنع مقيم بدائرة مركز أوسيم، وعُثر على 3 أطنان و410 كيلو جرامات مستلزمات إنتاج و76 ألفا و440 قطعة باتيه بدون بيانات وغير صالحة للاستهلام الآدمي.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، خاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء عن جميع المواطنين وبخاصة محدودو الدخل.









