سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هل تستغل تركيا اتفاقها مع أمريكا للقضاء على الأكراد؟

كانت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلنت أن وحدات حماية الشعب، التي سيطرت على مناطق في شمال سوريا مع انهيار الأمن خلال الحرب السورية، عدو قاتل
تحرير:أحمد سليمان ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
أردوغان وترامب
أردوغان وترامب
خلال الفترة الماضية، توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وحليفتها في حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، تركيا، على خلفية عدد من القضايا على رأسها شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400"، والدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية، التي تعدّها تركيا جماعة إرهابية. إلا أن الطرفين تمكنا في 7 أغسطس الجاري من التوصل لاتفاق يمكنهما من التعاون في ما يتعلق بالقضية السورية، فبعد أسابيع من المفاوضات الصعبة، وافق حليفا الناتو على القيام بدوريات مشتركة في منطقة تمتد 125 كيلومترا بين بلدتي تل أبيض ورأس العين السورية، وبعمق يصل إلى 15 كيلومترا.
ونقلت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية عن مسؤولين تركيين مطلعين على الأمر، أن بلادهم ترى أن اتفاقها مع الولايات المتحدة لتشكيل منطقة أمنية ضيقة في شمال سوريا هو البداية فقط، مع تصميم أنقرة على تطهير أكبر جزء ممكن من المنطقة الحدودية، من المقاتلين الأكراد. وأضافوا أنه على الرغم من أن الاتفاق يجب أن يسمح للجيش
اقرأ المزيد
ماكرون-وترامب

مجموعة السبع تشهد خلافات سياسية بين واشنطن وباريس

على الرغم من محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إظهار تناغم من نوع خاص مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع في باريس، فإن الخلافات الجوهرية في السياسات الخارجية بين البلدين لم يكن من السهل إخفاؤها عن أنظار العالم. وخلال الساعات القليلة الماضية، تناولت بعض التقارير الأمريكية خلافات واضحة بين ترامب ومساعديه في البيت الأبيض بشأن أسلوب التعامل الفرنسي والإعداد لقمة مجموعة السبع التي تستضيفها باريس منذ يوم أمس السبت على أراضيها.
ترامب (1)

ترامب يكذب «CNN» مجددا: لا أعاني من عقدة المسيح

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسائل إعلام أخذت قوله "أنا المختار" على محمل الجد، بحسب قوله، مؤكدا أن ذلك كان مجرد مزاح. وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم السبت: "عندما رفعت ناظريّ إلى السماء وقلت ممازحا: أنا المختار، وأنا أتحدث في مؤتمر صحفي عن النزاع التجاري مع الصين، لم أكن أتخيل أن تصفني وسائل إعلام بأنني أعاني من عقدة المسيح". وقال ترامب إن الصحفيين الذين حضروا المؤتمر الصحفي كانوا يدركون تمام الإدراك أنه يتحدث بسخرية وهو يبتسم ويبتسمون هم الآخرون.
ترامب (1)

هل يدفع ترامب ثمن معاداة اليهود في الانتخابات؟

لم يعد هناك خلاف حول أهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يسعى لتحقيقها في أقصر وقت ممكن، وذلك في سبيل المضي نحو الحصول على ولاية جديدة في البيت الأبيض، الأمر الذي قد يدفعه نحو تحالفات سياسية مختلفة، أبرزها استقطاب اليهود. ترامب الذي أدرك منذ حملته الانتخابية في 2016، أهمية اليهود ككتلة تصويتية مرجحة لكفّته، يرى في الوقت الحالي أنهم لا يقفون في صفه، وذلك على الرغم من القرارات السياسية التي اتخذها لصالحهم، وأبرزها نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.
ترامب ومون وآبي

تجاهل ترامب خلاف سيول وطوكيو يصب في مصلحة شي وكيم

أعلنت كوريا الجنوبية، أمس الخميس، أنها ستلغي اتفاقا لتبادل الاستخبارات العسكرية مع اليابان في الأشهر القليلة المقبلة، كجزء من حرب تجارية تزداد توترا بسبب العداء التاريخي بينهما. إلا أن قرار إلغاء الاتفاقية يمثل ضربة كبيرة للتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي ساعد لعقود في الحفاظ على السلام في شمال شرق آسيا، في الوقت الذي تم فيه كبح جماح النفوذ الصيني المتزايد. ويقول الخبراء إن الوضع هو مثال آخر على أن عدم اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحفاظ على التحالفات القديمة للولايات المتحدة، أتاح فرصة لخصوم واشنطن للتأثير فيها.
اقرأ المزيد من الأخبار
القوات الامريكية والتركية شمال سوريا

إيران عن المنطقة الآمنة حول سوريا: مقلق واستفزازي

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، الاتفاق الأمريكي التركي بإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، مؤكدة أنه أمر استفزازي ومقلق. كانت أنقرة وواشنطن قد توصلتا، الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، وذلك للحد من وجود وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة. وتطالب تركيا بمنطقة تكون بعمق ثلاثين كيلومترا ابتداء من حدودها، وهو مطلب كرره وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.
الانتخابات الأمريكية

نقص التمويل يهدد جهود حماية الانتخابات الأمريكية2020

في مكتب بسيط بجوار مطعم "تشاك إي تشيز" في مركز "سبرينجفيلد" التجاري، يقع الخط الأمامي لحماية نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، حيث يقع مجلس ولاية "إلينوي" للانتخابات، الذي يعمل فيه عشرات الموظفين والمبرمجين وخبراء الأمن لمنع تكرار أزمة عام 2016، عندما تسلل الروس لقوائم تسجيل الناخبين في الولاية. وفي انتخابات 2020، ستنشر "إلينوي" برنامجا جديدا للحكومة الأمريكية لاكتشاف الثغرات الضارة وإرسال خبراء التكنولوجيا لمساعدة مسؤولي الانتخابات المحليين، كما يستعد الحرس الوطني، لليلة الانتخابات، إذا كان هناك حاجة إلى نقل الفنيين إلى مقاطعة بعيدة.
منظومة S-400 الدفاعية

روسيا تبحث عن آلية آمنة لتصدير «S-400» للعالم

لا شك أن الحصار الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضه على الصادرات العسكرية الروسية هو إحدى المشكلات الضخمة التي تواجه موسكو في الوقت الحالي، لا سيما أنها اعتادت منذ عقود طويلة أن تراهن على صناعاتها العسكرية كمصدر دخل اقتصادي رئيسي. الصادرات العسكرية الروسية، وبالأخص الطائرات المقاتلة الشبحية وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة من طراز S-400، باتت تعاني من شبح العقوبات الأمريكية التي تهدد الدول التي تفكر في شراء أحد هذه الأسلحة، والتي كان آخرها تركيا.
ناقلة-نفط (1)

إيران تستعد لإرسال قوات لمرافقة الناقلة «جريس 1»

أعلنت إيران، اليوم الأحد، استعدادها لإرسال قوات عسكرية لمرافقة ناقلة النفط "جريس 1" المفرج عنها من سلطات جبل طارق، أول من أمس، الجمعة. وبدأت ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" في التحرك عقب إفراج سلطات جبل طارق عنها بعد احتجاز دام لأكثر من شهر. كان رئيس وزراء حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو قال في وقت سابق، إن "السفينة الإيرانية (جريس 1) بإمكانها المغادرة عندما تكون مستعدة بداية من الجمعة". وتسبب اعتراض ناقلة النفط التي يشتبه في أنها تنقل نفطا إلى سوريا، منتهكة بذلك حظرا فرضه الاتحاد الأوروبي، في أزمة بين لندن وطهران.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org