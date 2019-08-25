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التهاب الأوتار والكاحل| إصابات «الجيم» بالغة الخطورة

من أكثر الإصابات الشائعة في عالم الرياضة "آلام أسفل الظهر"، فتخيل إنك كنت تقوم بممارسة رياضة الضغط وعند النزول لم يكون ظهرك مستقيمًا، ستشعر في الحال بألم لن تستطيع تحمله.
تحرير:إسراء سليمان ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
إصابات الجيم
إصابات الجيم
ممارسة التمرينات الرياضية من أهم ما يجب القيام به؛ من أجل الحصول على جسم رشيق خالي من الأمراض، إضافة إلى زيادة شعور الثقة بالنفس، وبالنسبة لفقدان الوزن، تساعد التمرينات الرياضية في التخلص من الدهون المتراكمة في أي مكان من الجسم وخاصة منطقتي البطن والفخذين، ولكن الإفراط في الممارسة من المحتمل أن يعرضك لبعض من المشكلات الصحية، وقد يصل الأمر إلى إصابات بالغة مثل التهاب الأوتار، وكسر في الركبة، وآلام بالغة في القدم، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health24".
قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، عليك بالتحقق أولًا من الإصابات التي قد تحدث لك، لتجنبها وأخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على جسمك من الضرر، و ما يلي بعض من الإصابات التي قد تحدث لك ويجب التعامل معها بحرص شديد: 1-إلتهاب الكاحل ربما تعتقد إن التهاب الكاحل يحدث فقط عند الركض لمسافات طويلة، ولكن المشي
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الأرق-وامراض-القلب

دراسة: الأرق مرتبط بالإصابة بأمراض القلب

على الرغم من أن الإفراط في النوم من العادات السيئة التي يوصى الأطباء بالتوقف عن القيام بها، فإن الأرق أيضًا من الأشياء المزعجة التي يعاني منها العديد من الأفراد، قد يرجع ذلك إلى حالات مرضية أو أسباب أخرى، على سبيل المثال الاكتئاب والقلق والتوتر والضغط النفسي والأزمات النفسية، إضافة إلى السعال ومشكلات في الجهاز التنفسي، على الجانب الآخر أثبتت بعض الدراسات أن الأرق مرتبط بشكل كبير بأمراض القلب، والسكتات الدماغية، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline.com".
اطعمة-غنية-بحمض-الفوليك

الطعام منخفض السعرات والكربوهيدرات يكافح السكري2

مرض السكري من الأمراض القاتلة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير بين الكبار وصغار السن، كما أن النوع الـ2 من هذا المرض يحمل العديد من الآثار الجانبية، وقبل عامين لم يتمكن الباحثون من التحكم في مرض السكري من النوع 2، أو حتى علاجه، ولكن المزيد من الأبحاث الآن تقنعنا بأن إدارة ما نأكله يمكن أن تمنع وتكافح النوع الـ2 من السكري. مع بعض الوجبات منخفضة السعرات الحرارية أو منخفضة الكربوهيدرات، يمكن للأشخاص الاعتماد على مراقبة نسبة السكر في الدم للسيطرة على مرض السكري، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
أشياء -تؤذي -الجهاز-المناعي

التدخين السلبي.. أشياء تضعف الجهاز المناعي

يتكون جسم الإنسان من عدة أجهزة حيوية، جميعها تعمل بفاعلية كبيرة لكي يكون الإنسان قادرًا على إنجاز العديد من الأعمال والمهام، يوجد داخل جسم الإنسان نظام دقيق إذا حدث أي خلل، يفقد الجسم توازنه بالكامل، ويعد الجهاز المناعي بمنزلة حاجز ضد الأمراض والعدوى الفيروسية، إذ عليك الابتعاد عن الأشياء التي تؤذي جهازك المناعي؛ على سبيل المثال، التمرينات الرياضية الشاقة والعزلة، واتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة، وأكثر من ذلك. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health 24".
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ممارسة-الرياضة-أثناء-الحمل

الرياضة أثناء الحمل تؤدي إلى أطفال أفضل في المهارات

التمرينات الرياضية بشكل عام تقيك من أمراض القلب، وتزيد من كفاءة تدفق الدم، كما أنها تنظم معدلات الكوليسترول، وتنظم النفس بشكل صحي، وتحميك من مجموعة مختلفة من الأمراض مثل ألزهايمر والخرف، كما تساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، وهذا أكثر ما يحتاجه العديد من الأشخاص، فقدان الوزن بشكل صحي وسريع دون أن ينتج عنه آثار جانبية، وآخر ما جاءت به الدراسات في هذا الشأن، إن الحوامل اللاتي يمارسن الرياضة بانتظام، ينجبن أطفالا يتميزون بمهارات عديدة، نقلًا عن "dailymail".
اسباب-تأخر-الدورة-الشهرية

الأمراض المزمنة.. أسباب انقطاع الدورة الشهرية

تأتي الدورة الشهرية في موعد محدد من كل شهر، ويوصى دائما بتناول أطعمة ومشروبات تقلل من الشعور بالألم؛ على سبيل المثال، البروكلي غني بكميات كبيرة من الكالسيوم، والزبادي واللبن والشوكولاتة أيضا، وبالنسبة للمعادن والفيتامينات فالخضراوات الورقية خيار جيد لذلك، ولكن قد تتأخر الدورة عن موعدها أو لا تأتي على الإطلاق، هل فكرت مسبقا في الأسباب؟ الضغط والتوتر والشعور بالقلق من الأسباب الرئيسية في عدم انتظام دورتك الشهرية، فحاولي قدر الإمكان التخلص من الضغط، والاسترخاء الجيد، نقلا عن "health line".
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