التهاب الأوتار والكاحل| إصابات «الجيم» بالغة الخطورة

من أكثر الإصابات الشائعة في عالم الرياضة "آلام أسفل الظهر"، فتخيل إنك كنت تقوم بممارسة رياضة الضغط وعند النزول لم يكون ظهرك مستقيمًا، ستشعر في الحال بألم لن تستطيع تحمله.

تحرير:إسراء سليمان ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

إصابات الجيم

ممارسة التمرينات الرياضية من أهم ما يجب القيام به؛ من أجل الحصول على جسم رشيق خالي من الأمراض، إضافة إلى زيادة شعور الثقة بالنفس، وبالنسبة لفقدان الوزن، تساعد التمرينات الرياضية في التخلص من الدهون المتراكمة في أي مكان من الجسم وخاصة منطقتي البطن والفخذين، ولكن الإفراط في الممارسة من المحتمل أن يعرضك لبعض من المشكلات الصحية، وقد يصل الأمر إلى إصابات بالغة مثل التهاب الأوتار، وكسر في الركبة، وآلام بالغة في القدم، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health24".

قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، عليك بالتحقق أولًا من الإصابات التي قد تحدث لك، لتجنبها وأخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على جسمك من الضرر، و ما يلي بعض من الإصابات التي قد تحدث لك ويجب التعامل معها بحرص شديد: 1-إلتهاب الكاحل ربما تعتقد إن التهاب الكاحل يحدث فقط عند الركض لمسافات طويلة، ولكن المشي