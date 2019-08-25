التهاب الأوتار والكاحل| إصابات «الجيم» بالغة الخطورة

من أكثر الإصابات الشائعة في عالم الرياضة "آلام أسفل الظهر"، فتخيل إنك كنت تقوم بممارسة رياضة الضغط وعند النزول لم يكون ظهرك مستقيمًا، ستشعر في الحال بألم لن تستطيع تحمله.
ممارسة التمرينات الرياضية من أهم ما يجب القيام به؛ من أجل الحصول على جسم رشيق خالي من الأمراض، إضافة إلى زيادة شعور الثقة بالنفس، وبالنسبة لفقدان الوزن، تساعد التمرينات الرياضية في التخلص من الدهون المتراكمة في أي مكان من الجسم وخاصة منطقتي البطن والفخذين، ولكن الإفراط في الممارسة من المحتمل أن يعرضك لبعض من المشكلات الصحية، وقد يصل الأمر إلى إصابات بالغة مثل التهاب الأوتار، وكسر في الركبة، وآلام بالغة في القدم، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health24".
قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، عليك بالتحقق أولًا من الإصابات التي قد تحدث لك، لتجنبها وأخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على جسمك من الضرر، و ما يلي بعض من الإصابات التي قد تحدث لك ويجب التعامل معها بحرص شديد:
1-إلتهاب الكاحل
ربما تعتقد إن التهاب الكاحل يحدث فقط عند الركض لمسافات طويلة، ولكن المشي
قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، عليك بالتحقق أولًا من الإصابات التي قد تحدث لك، لتجنبها وأخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على جسمك من الضرر، و ما يلي بعض من الإصابات التي قد تحدث لك ويجب التعامل معها بحرص شديد:
1-إلتهاب الكاحل
ربما تعتقد إن التهاب الكاحل يحدث فقط عند الركض لمسافات طويلة، ولكن المشي بمعدلات سريعة على "جهاز المشي"، يؤدي أيضًا إلى إصابة بالغة، فمن السهل أن تؤذي كاحلك من خلال ممارسة التمرينات الشاقة، مما يؤدي إلى فقد التركيز والقدرة على الثبات أثناء الركض، فقد تكون سرعة الجهاز أكبر بكثير من سرعتك أنت، وبالتالي يحدث خلل وعدم توازن يؤدي إلى سقوطك، إذ عليك ألا تفقز على جهاز المشي دون وعي، أولًا قم باختيار موضع مناسب، وابدأ بسرعة صغيرة، وتدريجيًا ستجد تناسق بين سرعتك والجهاز نفسه، وإذ كنت تخطط للركض خارج "الجيم"، عليك بشرب كميات كافية من الماء، وخذ قسط من الراحة، حتى لا يؤدي ذلك إلى ضغط كبير على قدميك.
2-تشنج الساق
يعرف أيضًا بالتهابات الساق أو آلام العظام على طول الحافة الداخلية لعضم القصبة، وعادة ما يتطور عند ممارسة التمرينات الرياضية الشاقة كثيرًا، تعلم أن تفهم لغة جدسك عندما يشكو من الألم، ولا تضع حملًا عليه قد يؤدي إلى إصابات بالغة، حيث تزداد الخطورة عند الممارسة على أرض غير مستوية، أو الإفراط بشكل يرهق الجسم، وللوقاية من تشنجات الساق، عليك بارتداء أحذية مخصصة لممارسة التمرينات الرياضية، مع ممارسة تمرينات التحمية قبل الدخول في تمرينات شاقة تحتاج إلى مجهود كبير.
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3-آلام أسفل الظهر
من أكثر الإصابات الشائعة في عالم الرياضة "آلام أسفل الظهر"، فتخيل إنك كنت تقوم بممارسة رياضة الضغط وعند النزول لم يكون ظهرك مستقيمًا، ستشعر في الحال بألم بالغ لن تستطيع تحمله، فإذا شعرت بألم في أسفل الظهر، فربما إنك قمت بالتمرينات لساعات طويلة، كما تؤدي تمارين الاسكوات إلى إصابات أسفل الظهر، لذلك من المهم القيام بها بالشكل الصحيح.
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4-الإصابات الصدرية
تحدث نتيجة لفقد السيطرة عند استخدام الأوزان الثقيلة "الدمبل"، مما يؤدي إلى ضغط كبير عليك، ربما ينتج عنه إصابات بالغة، كما إن الوزن الزائد يؤدي إلى تمزق في العضلة الصدرية(عضلة كبيرة توجد في أعلى الصدر)، إذ عليك بالذهاب للطبيب في الحال عند تعرضك لمثل هذه الإصابات، فربما تحتاج إلى جراحة، بجانب التوقف عن ممارسة التمرينات، حتى لا تحدث مضاعفات، وللوقاية من هذه الإصابات، عليك بالسيطرة الجيدة على الأوزان التي تحملها، وإذا لم تعرف كيفية القيام بذلك، حاول التحدث مع مدربي الصالة الرياضية.
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تحدث بعض الإصابات الأخرى مثل آلام الركبة أو تمزق أوتار القدمين، ومن المؤكد إنك سمعت عن "الرباط الصليبي" حيث يعد من أكثر الإصابات الشائعة في عالم كرة القدم، حاول قدر الإمكان تجنب الرياضات الشاقة؛ لأنك لن تتحمل آلام العظام.
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