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ترامب ينفي وجود خلافات بين قادة دول السبع

تحرير:وكالات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى وجود توتر بين زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى المجتمعين في مدينة بياريتس الفرنسية. وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإجراء محادثات ثنائية تركز على التجارة: "قبل وصولي إلى فرنسا، كانت الأنباء الزائفة والشائنة تقول إن العلاقات مع الدول الـ6 الأخرى في مجموعة السبع متوترة للغاية، وإن الاجتماعات التي ستعقد على مدى يومين ستكون كارثة"، مؤكدا أن الجميع على وفاق كبير.
وأضاف: "نحن نعقد اجتماعات جيدة جدا، والزعماء على وفاق كبير وبلدنا على المستوى الاقتصادي يبلي بلاء حسنا- حديث العالم!". وانطلقت، أمس السبت، قمة قادة دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى في منتجع بياريتس الراقي جنوب فرنسا، التي يتابعها بدقة الرأي العام العالمي الذي ينتظر منهم حلولا عملية للأزمات التي
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ترامب-أردوغان

هل تستغل تركيا اتفاقها مع أمريكا للقضاء على الأكراد؟

خلال الفترة الماضية، توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وحليفتها في حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، تركيا، على خلفية عدد من القضايا على رأسها شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400"، والدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية، التي تعدّها تركيا جماعة إرهابية. إلا أن الطرفين تمكنا في 7 أغسطس الجاري من التوصل لاتفاق يمكنهما من التعاون في ما يتعلق بالقضية السورية، فبعد أسابيع من المفاوضات الصعبة، وافق حليفا الناتو على القيام بدوريات مشتركة في منطقة تمتد 125 كيلومترا بين بلدتي تل أبيض ورأس العين السورية، وبعمق يصل إلى 15 كيلومترا.
ترامب-وآبي

التوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا واليابان

توصلت الولايات المتحدة واليابان، إلى الإطار العام لاتفاق تجاري مع إبقاء الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية على السيارات اليابانية، لكن مع خفض طوكيو للتعريفات على لحوم الأبقار والخنازير الواردة من الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة "نيكي" اليابانية. وأضافت الصحيفة أن الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتزر، ووزير الاقتصاد الياباني، توشيميتسو موتيجي، توصلا للاتفاق يوم الجمعة في واشنطن، وسيتم إعلانه خلال اجتماع من المتوقع أن يعقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأحد، على هامش اجتماع قمة مجموعة السبع في فرنسا.
ماكرون-وترامب

مجموعة السبع تشهد خلافات سياسية بين واشنطن وباريس

على الرغم من محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إظهار تناغم من نوع خاص مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع في باريس، فإن الخلافات الجوهرية في السياسات الخارجية بين البلدين لم يكن من السهل إخفاؤها عن أنظار العالم. وخلال الساعات القليلة الماضية، تناولت بعض التقارير الأمريكية خلافات واضحة بين ترامب ومساعديه في البيت الأبيض بشأن أسلوب التعامل الفرنسي والإعداد لقمة مجموعة السبع التي تستضيفها باريس منذ يوم أمس السبت على أراضيها.
ترامب (1)

ترامب يكذب «CNN» مجددا: لا أعاني من عقدة المسيح

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسائل إعلام أخذت قوله "أنا المختار" على محمل الجد، بحسب قوله، مؤكدا أن ذلك كان مجرد مزاح. وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم السبت: "عندما رفعت ناظريّ إلى السماء وقلت ممازحا: أنا المختار، وأنا أتحدث في مؤتمر صحفي عن النزاع التجاري مع الصين، لم أكن أتخيل أن تصفني وسائل إعلام بأنني أعاني من عقدة المسيح". وقال ترامب إن الصحفيين الذين حضروا المؤتمر الصحفي كانوا يدركون تمام الإدراك أنه يتحدث بسخرية وهو يبتسم ويبتسمون هم الآخرون.
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ترامب-وجونسون

ترامب يتغزل في جونسون على هامش قمة دول السبع

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، أولى المحادثات المباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه مهامه في بريطانيا. وأعرب ترامب عن دعمه له، واصفًا إياه بأنه "الرجل المناسب" لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لـ"العربية". والتقى ترامب وجونسون على هامش قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة بياريتس. ووفقا لـ"رويترز"، فبينما تستعد المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، في أكبر تحول سياسي منذ الحرب العالمية الثانية، يتوقع كثير من الدبلوماسيين أن تصبح لندن أكثر اعتمادا على الولايات المتحدة.
ترامب-وآبي

التوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا واليابان

توصلت الولايات المتحدة واليابان، إلى الإطار العام لاتفاق تجاري مع إبقاء الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية على السيارات اليابانية، لكن مع خفض طوكيو للتعريفات على لحوم الأبقار والخنازير الواردة من الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة "نيكي" اليابانية. وأضافت الصحيفة أن الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتزر، ووزير الاقتصاد الياباني، توشيميتسو موتيجي، توصلا للاتفاق يوم الجمعة في واشنطن، وسيتم إعلانه خلال اجتماع من المتوقع أن يعقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأحد، على هامش اجتماع قمة مجموعة السبع في فرنسا.
وصل -الرئيس-عبد الفتاح-السيسى - إلى-مدينة-بياريتز-الفرنسية (3)

كل ما تريد معرفته عن قمة السبع الكبرى «G7»

بدءا من اليوم وعلى مدار يومين تستضيف مدينة «بياريتز» الفرنسية، القمة الخامسة والأربعين لمجموعة السبع الكبرى، التى تشارك فيها أكبر سبع دول اقتصادية على مستوى العالم، وهى «كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة» ومن المرجح أن تنضم لهم روسيا بعد مقاطعة دامت لمدة 5 سنوات. عُقدت هذه القمة لأول مرة في عام 1975 عندما اجتمعت ست دول كبرى بهدف «تبادل الأفكار والحلول المحتملة» لأزمة الاقتصاد العالمي، وتتخذ القمة من «الحرية، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، وحكم القانون، والرخاء، والتنمية المستدامة» مبادئ أساسية لها.
شينزو-آبي-وبوتين

اليابان تدعو لإشراك روسيا في المشاكل الدولية

دعت اليابان، اليوم الخميس، إلى إشراك روسيا في حل المشاكل الدولية بشكل أكثر فاعلية، وذلك غداة الدعوة الموجهة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحضور قمة مجموعة الدول السبع الكبار العام المقبل. وصرح مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية: "من أجل أن تلعب روسيا دورًا بناءً في حل المشاكل الدولية، من الضروري إجراء حوار مع روسيا وإشراكها في هذه الأمور، وهذا هو الموقف الرئيس لبلدنا.. سنواصل مناقشة هذه المسألة مع الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع الكبار"، بحسب "سبوتنيك".
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