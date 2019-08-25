ترامب ينفي وجود خلافات بين قادة دول السبع

تحرير:وكالات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م

دونالد ترامب

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى وجود توتر بين زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى المجتمعين في مدينة بياريتس الفرنسية. وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإجراء محادثات ثنائية تركز على التجارة: "قبل وصولي إلى فرنسا، كانت الأنباء الزائفة والشائنة تقول إن العلاقات مع الدول الـ6 الأخرى في مجموعة السبع متوترة للغاية، وإن الاجتماعات التي ستعقد على مدى يومين ستكون كارثة"، مؤكدا أن الجميع على وفاق كبير.

وأضاف: "نحن نعقد اجتماعات جيدة جدا، والزعماء على وفاق كبير وبلدنا على المستوى الاقتصادي يبلي بلاء حسنا- حديث العالم!". وانطلقت، أمس السبت، قمة قادة دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى في منتجع بياريتس الراقي جنوب فرنسا، التي يتابعها بدقة الرأي العام العالمي الذي ينتظر منهم حلولا عملية للأزمات التي