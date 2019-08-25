سقوط مبيض محارة بـ21 ألف قرص منشطات

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م

أقراص منشطة - أرشيفية

تمكنت قوات قسم شرطة المعصرة من القبض على مبيض محارة يتاجر فى الأقراص المخدرة، ومنشطات جنسية مهربة جمركيا، وتم إدخالها إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، حيث يقوم بترويجها وتوزيعها على عملائه بدائرة القسم، نظير التربح المالي منها، وقد حوّل المتهم منزله إلى وكر لتلك التجارة غير المشروعة، وبمداهمة مسكنه بإذن مسبق من النيابة العامة وإجراءات ضبط قانونية، عثرت قوات الأمن بمنزل المتهم حال تفتيشه على مئات العبوات من الأقراص الدوائية والمنشطات بعدد 21 ألف قرص ومركب كيميائي مجهولة المصدر.

تمت عملية الضبط والتفتيش بتوجيهات اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، ففور تلقي رجال قسم شرطة المعصرة معلومات بشأن المتهم، أمر بتكثيف التحريات وإحكامها للتأكد من صحة تلك المعلومات من عدمها، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل ضبط المتهم وتفتيش منزله. أكدت التحريات الأمنية أن المتهم "أ. م. ح" 38 سنة، مبيض

تمت عملية الضبط والتفتيش بتوجيهات اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، ففور تلقي رجال قسم شرطة المعصرة معلومات بشأن المتهم، أمر بتكثيف التحريات وإحكامها للتأكد من صحة تلك المعلومات من عدمها، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل ضبط المتهم وتفتيش منزله.



أكدت التحريات الأمنية أن المتهم "أ. م. ح" 38 سنة، مبيض محارة، زاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار في المنشطات الجنسية مجهولة المصدر والمهربة جمركيا، واتخذ من منطقة سكنه مكانًا لتجارته غير المشروعة، وتم استيقافه فى كمين بشارع الجيش المتفرع من شارع جمال عبد الناصر، خلال قيادته سيارة ملاكي ملكه، عُثر بداخلها على 21 ألف قرص دوائي ومنشطات جنسية مختلفة الأنواع.



