جريمة

سقوط مبيض محارة بـ21 ألف قرص منشطات

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م
أقراص منشطة - أرشيفية
أقراص منشطة - أرشيفية
تمكنت قوات قسم شرطة المعصرة من القبض على مبيض محارة يتاجر فى الأقراص المخدرة، ومنشطات جنسية مهربة جمركيا، وتم إدخالها إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، حيث يقوم بترويجها وتوزيعها على عملائه بدائرة القسم، نظير التربح المالي منها، وقد حوّل المتهم منزله إلى وكر لتلك التجارة غير المشروعة، وبمداهمة مسكنه بإذن مسبق من النيابة العامة وإجراءات ضبط قانونية، عثرت قوات الأمن بمنزل المتهم حال تفتيشه على مئات العبوات من الأقراص الدوائية والمنشطات بعدد 21 ألف قرص ومركب كيميائي مجهولة المصدر.
تمت عملية الضبط والتفتيش بتوجيهات اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، ففور تلقي رجال قسم شرطة المعصرة معلومات بشأن المتهم، أمر بتكثيف التحريات وإحكامها للتأكد من صحة تلك المعلومات من عدمها، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل ضبط المتهم وتفتيش منزله. أكدت التحريات الأمنية أن المتهم "أ. م. ح" 38 سنة، مبيض
اقرأ المزيد
انهيار- عقار -أثناء -السيطرة -على- حريق- التهمه- فى- الإسكندرية (1)

النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية عن عقار الحدائق

باشرت نيابة حدائق القبة، اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة انهيار عقار مكون من أربعة طوابق، والذي نتج عنه إصابة 3 مواطنين، في حالات حرجة، استعجلت النيابة تقرير الأدلة الجنائية حول الحادث، كما استعجلت التقارير الطبية الخاصة بالمصابين من مستشفى الزهراء الجامعي، وتسلمت النيابة التحريات الأولية للحادث، في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة الهندسية بمحافظة القاهرة جهودها لإعداد تقرير بشأن المنزل المنهار، وبيان الحالة التي كان عليها والاستعلام عما إذا صدر له رخصة بناء من عدمه.
أحمد-وزينب

دعوى مطالبة بحجب قناة «أحمد وزينب»: محتواها فاضح

تقدم أيمن محفوظ، المحامي، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بحجب قناة اليوتيوب "أحمد حسن وزوجته زينب"، جراء ما أثارته القناة من ردود أفعال غاضبة من المصريين، على أثر إذاعة مقاطع على القناة تسيء إلى مصر وتضر بالبلاد، ووصل الأمر إلى بث مقاطع فاضحة، واختصمت الدعوى وزير الاتصالات بصفته رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وطالبته بحجب القناة، باعتبار ما تنشره يحوي مقاطع ومشاهد فاضحة، مع تأكيد أنه على الرغم من كفالة حرية الرأي والتعبير في الدستور، فإن تلك الحريات ليست مطلقة ومقيدة بالحفاظ على المجتمع وقيمه وثوابته وتقاليده والآداب العامة.
تزوير-مستندات (3)

ليلة سقوط عاطل وسيدة احترفا النصب على «الغلابة»

9 قضايا نصب وتزوير وتبديد لم تمنع عاطلا عن الاستمرار في أفعاله المخالفة للقانون، فيمضي ولا يبالي، كل همه جمع المال وتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة دون تكبّد عناء ومشقة العمل، غير عابئ بحلاوة الرزق الحلال، سجله الإجرامي بات مكتظا بالوقائع لينضم إلى قائمة العناصر الخطرة التي لها معلومات جنائية مسجلة لدى جهاز الشرطة، فحال ورود بلاغ إلى أقسام الشرطة الواقعة في نطاق سكنه، تتجه إليه أصابع الاتهام، لا سيما أن له باعا في ارتكاب تلك الوقائع على مدار سنوات طوال.
خبز-عيش

سقوط متلاعب بالتموين وتاجري عقاقير طبية مغشوشة

تشن قوات مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية مكثفة، لضبط حالات التلاعب فى السلع التموينية بقصد الاستيلاء عليها، وكذلك حالات الغش التجاري وبيع منتجات مجهولة المصدر قد يكون لها تأثيرات سلبية على الصحة العامة لمتعاطيها، ونجحت الحملة فى الإيقاع بمالك مخبز بلدي، بدائرة قسم شرطة دار السلام، تبين من فحص تشغيل الماكينة المودعه لديه، تمكنه من اختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، والتلاعب فيها بحيث يثبت عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على 168 ألفا و445 جنيها، مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً.
اقرأ المزيد من الأخبار
تسمم (2)

تحقيقات موسعة في تسمم 30 مواطنا بالغربية

تباشر النيابة العامة بمدينة الغربية، التحقيق فى حادث تسمم جماعي، وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إذ تسمم المعازيم فى حفل عرس مقام فى قاعة على طريق المحلة- طنطا، وذلك جراء تناول حلوى "جاتوه" تم تقديمها لهم، إذ بدأ المعازيم يصابون بإعياء وقيء ومغص وإسهال، وعلى الفور تم استدعاء سيارات الإسعاف التى هرعت إلى مكان القاعة من عدة مستشفيات، سجلت استقبال 30 حالة تسمم، تسببت فى حالة من الطوارئ بالمستشفيات، لتقديم الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة للمصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة.
جثة

رفض زواجها.. تجديد حبس قاتل عجوز وحفيدتها بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة ديرب نجم الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس شاب، في بداية العقد الرابع من العمر، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل والدة صديقه، ربة منزل بمنتصف العقد السابع من العمر، وحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، إثر خلافات بينهما، زاعمًا وجود علاقة غير شرعية تربطه بالعجوز، والتي طلبت منه الزواج منها عرفيًا لكنه رفض وقتلها هي وحفيدتها بأن ضرب رأسيهما بواسطة «ضلفة» شباك و«جاكوش».
توك-توك (2)

دفن قتيلي الرصاص بالسلام وأمر بضبط «العصابة»

أمرت نيابة السلام بسرعة إجراء تحريات تكميلية من رجال المباحث، لتحديد عناصر تشكيل عصابي، استهدف سائقي «توك توك» وقتلهما رميًا بالرصاص، بطريق الجبل الأصفر، بمنطقة النهضة، التالبعة لمركز شرطة السلام، وذلك بقصد الاستيلاء على المركبة التى كان يستقلها الشابان المجني عليهما، كما قام الجناة الجاري البحث عنهم، بسرقة أموال وأغراض المجني عليهما وهواتفهما المحمولة، فيما صرحت النيابة بدفن جثماني الشابين، بعد عرضهما على الطب الشرعي لإعداد تقرير بأسباب وظروف الوفاة ووضع تصور جنائي لكيفية حدوثها.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (14)

ارتفاع ضحايا تفجير معهد الأورام إلى 23 حالة وفاة

ارتفع عدد ضحايا حادث الانفجار أمام معهد الأورام الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، إلى 23 شهيدًا، بعد وفاة إحدى الحالات الحرجة التى كانت تتلقى العلاج، بينما بادر الأهالي بدفن الضحية الجديدة للحادث الإرهابي الغاشم، وسط جنازة مهيبة، سار فيها الآلاف من الأهالي، وسط حالة من الحزن الشديد، جراء فقد أكثر من 20 شخصا من عائلة واحدة، كانوا فى طريق عودتهم من حفل خطبة، واصطدمت بهم سيارة الإرهابي التى كان ينقل فيها متفجرات، فانفجرت بهم أمام مقر معهد الأورام.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org